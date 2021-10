L’Apple de la trottinette électrique, Unagi, dévoile sa nouvelle trottinette au design futuriste

La Unagi Model Eleven, une trottinette connectée et intelligente

Unagi Model Eleven est la petite dernière de l’entreprise Unagi. Avec son design épuré et son écran tactile intégré, cette trottinette semble venir tout droit du futur. Bien plus qu’un simple moyen de transport, cet appareil est également un bijou technologique. C’est d’ailleurs grâce à l’utilisation d’une intelligence artificielle (IA) que Unagi compte révolutionner le marché des deux roues. Nous allons vous présenter ses points forts.

Le confort, priorité du nouveau Model Eleven

Le confort est un point essentiel pour les utilisateurs de trottinette électrique, et ça Unagi semble l’avoir bien compris. Du guidon jusqu’aux roues, cette trottinette électrique a été pensée pour vous faciliter la vie.

Des suspensions haut de gamme

En équipant cette nouvelle trottinette de suspensions en caoutchouc, Unagi décide de remédier aux secousses que nous avions pu ressentir lors du test de leur précédent modèle : Unagi Model One. Plus adapté au milieu urbain, vous pourrez rouler sur des routes endommagées ou pavées sans désagrément. De plus, ces suspensions promettent une meilleure maniabilité.

Des pneus increvables

Tout comme son prédécesseur, l’Eleven est équipé de pneus gonflés de mousse. Ce système offre deux avantages majeurs à l’utilisateur. Il permet à la fois d’éviter les crevaisons, mais également de diminuer les secousses. De plus, ces pneus sont amovibles et se détachent très facilement. Pour les replacer, il suffit de les clipser.

Cette trottinette possède également des batteries interchangeables. Ces dernières tiennent dans un sac à dos et permettent ainsi d’éviter les pannes.

Facilement transportable

Le poids d’une trottinette électrique, peut s’avérer être un obstacle majeur lors de son achat. Deux critères indispensables pour les usagers sont la praticité et la facilité de transport. C’est pour cela que les concepteurs d’Eleven ont décidé d’opter pour la fibre de carbone. Du guidon à la structure, c’est ce matériau qui est utilisé sur l’ensemble de l’appareil et qui lui permet de ne peser que 14 kg.

La Unagi Model Eleven, une trottinette connectée et intelligente

Avec des fonctionnalités telles que l’aide à la conduite, le GPS, ou encore une enceinte intégrée, Eleven a pour ambition de devenir le véhicule de demain.

Une IA intégrée

Vous ne rêvez pas, afin de proposer une aide à la conduite optimale, Unagi a décidé d’intégrer une IA sur son nouveau modèle. Grâce à une caméra positionnée sur l’avant de votre trottinette, l’IA vous signale les dangers imminents, tels que les risques de collision et les sorties de voies. Elle sait également différencier les panneaux, ainsi que les objets animés et inanimés. En cas de danger, Eleven émet un signal sonore et visuel pour vous avertir.

Une collaboration avec Google

Il vous sera maintenant impossible de vous perdre en trottinette. Le Model Eleven est équipé d’un système Bluetooth, qui le relit à votre smartphone. En partenariat avec Google, la fonction GPS est directement incorporée à l’application Unagi. Il vous suffit d’entrer votre destination, de glisser votre téléphone dans votre poche et votre trottinette fait le reste. Elle vous guide à l’aide d’instructions vocales et d’indications sur votre écran.

Il est également possible d’écouter votre musique préférée, grâce à l’enceinte intégrée.

Un système de sécurité poussé pour la nouvelle trottinette d’Unagi

Cette trottinette haut de gamme, pourrait bien donner l’envie à certain de vous la voler. Alors afin de vous éviter ce désagrément, Eleven possède deux niveaux de sécurité. Tout d’abord un détecteur de mouvement s’active lorsque quelqu’un tente de s’en emparer. Ce dernier déclenche alors une alarme, afin de faire fuir le voleur.

Enfin si cela ne suffit pas à l’arrêter, sachez que vous pouvez retrouver sa position grâce à un dispositif de suivi GPS intégré à votre trottinette. Vous pouvez ainsi communiquer son emplacement aux autorités. Une autre fonctionnalité vous permet également de couper le moteur de votre trottinette à distance et d’arrêter le voleur dans sa course.