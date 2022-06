UleFone Power Armor 14 Pro : le smartphone le plus résistant du monde ?

UleFone est un fabricant de smartphones chinois qui mise depuis sa création en 2006, sur la robustesse et surtout l’endurance de ses appareils. Avec son Ulfone Power Armor 14 pro, l’entreprise a réussi son pari puisque le téléphone est doté d’une batterie d’une capacité de 10 000 mAh.

Power est la gamme phare de la société UleFone. Avec son dernier produit Power Armor 14 pro, le fabricant reste sur la même lignée que pour les terminaux précédents : proposer un smartphone abordable mais surtout robuste et avec une batterie d’une grande autonomie. En somme, le téléphone parfait pour les aventuriers férus d’activités en plein air, les gros bourrins ou encore les geeks passant des heures sur leur téléphone.

UleFone Power Armor 14 Pro : le smartphone qui mise sur l’autonomie

Pensé pour les amateurs de plein air n’ayant pas le temps de recharger leur smartphone, l’entreprise Ulefone a apporté de nouvelles fonctionnalités à son appareil phare : le Power Armor 14 Pro. Principal critère lors d’un achat de smartphone, l’autonomie est ici le gros atout du dernier né de la gamme. Doté d’une batterie de 10 000 mAh, celle-ci vous permet d’utiliser des jours durant votre smartphone sans avoir à vous soucier de la recharge.

L’UleFone Power Armor 14 pro est doté d’une batterie de 10 000 mAh

Mais une capacité de 10 000 mAh qu’est ce que cela représente exactement ? Et bien avec une batterie comme celle-ci vous avez jusqu’à 540 heures de veille, 54 heures de temps de conversation sur Whatsapp ou encore 18h et 50 minutes d’enregistrement vidéo. De plus, l’appareil dispose d’une recharge rapide, notamment grâce au port USB-C qui offre de meilleures performances aussi bien sur la vitesse de charge et que le transfert de données. Le smartphone est aussi livré avec une charge inversée OTG de 5 W, qui vous permet de charger d’autres téléphones et gadgets compatibles tels que écouteurs, montre connectée, etc.

Un smartphone solide comme un roc

C’est l’autre argument marketing de la marque : la robustesse du téléphone. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il s’agit ici d’un terminal lourd et imposant conçu pour durer. Possédant les certifications d’étanchéité (eau et poussière) IP68, IP69K, le smartphone peut fonctionner dans des conditions qui normalement mettraient fin à la vie d’un téléphone lambda. Alors bien sûr il reste toujours déconseillé d’utiliser son smartphone sous l’eau, mais disons qu’en cas de chute surprise dans une piscine de 1,5 mètre de profondeur par exemple ou bien même dans du sable, l’appareil survivra.

Autre preuve qui atteste de la résistance de cet appareil est la norme MIL-STD-810G. Les appareils équipés de cette norme sont de grade militaire. Ultra résistants, ils sont conçus pour durer dans le temps (entre 3 et 8 ans selon les modèles) et peuvent résister aux chocs, aux vibrations, à la chaleur, au froid, à l’humidité, etc.

Vous l’aurez compris ce téléphone s’adapte parfaitement pour des personnes ayant des activités extérieures dans des conditions bien souvent extrêmes. L’impasse a forcément été faite sur certaines technologies. Ainsi, oubliez la qualité époustouflante des photos (même si ce n’est pas catastrophique), la 5G ou encore le streaming 4K.

