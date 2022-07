L’UE étend l’itinérance mobile gratuite jusqu’en 2032

L’Union européenne a prolongé jusqu’en 2032 l’itinérance mobile, une réglementation visant à éradiquer les surcoûts des communications pour les citoyens européens voyageant dans un autre pays de l’UE.

Après de nombreux débats, ce jeudi la Commission Européenne a prolongé de dix ans la disparition des frais d’itinérance ou « roaming », autrefois facturés aux utilisateurs de téléphones mobiles lorsqu’ ils voyageaient en Europe.

Ce dispositif, aussi connu sous le nom de la réglementation sur « l’itinérance comme à la maison » (« Roam-like-at-home ») a été mis en place pour la première fois le 15 juin 2017. Il permet aux voyageurs de l’Union Européenne et de l’Espace économique européen (EEE) d’appeler, envoyer des SMS et d’utiliser des données mobiles à l’étranger sans frais supplémentaires, y compris sur les smartphones.

L’UE vote une prolongation de dix ans pour l’itinérance mobile

Depuis 2017, l’itinérance sans frais supplémentaires a permis aux consommateurs européens de profiter partout dans l’Union européenne (UE) des tarifs habituels de leur opérateur de téléphonie mobile.

Les règles jusque là établies, arrivant à expiration en 2022, la Commission européenne avait réexaminé le dossier afin de reconduire les mesures les plus utiles et améliorer ce dispositif. Effectif à partir du premier juillet 2022, ce nouveau règlement européen prolonge la suppression des frais d’itinérance (roaming) jusqu’en 2032 et concernera à la fois les 27 États de l’UE mais aussi l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

Lorsque la réglementation avait été votée en 2017, 33% des personnes en déplacement dans l’UE ont constaté un ralentissement de la vitesse internet mobile et 28% ont relevé une norme de réseau inférieure (la 3G au lieu de la 4G).

Pour pallier à ce problème, la nouvelle réglementation met l’accent sur la qualité de service : les opérateurs doivent offrir les mêmes services à toute personne itinérante, c’est à dire que si un utilisateur a accès à la 5G sur son réseau domestique alors il doit obtenir la 5G vers d’autres pays de l’EEE, si le réseau le permet.

Plus de transparence de la part des opérateurs

L’autre objectif de la réglementation mise à jour par l’UE est aussi d’accroître la transparence sur des types de services pouvant entraîner des coûts supplémentaires (assistance technique, services clientèle des assureurs ou des compagnies aériennes, etc.), les opérateurs auront comme au sein de l’EEE, l’obligation d’avertir leurs clients des surcoûts auxquels ils peuvent être exposés.

Ces nouvelles règles renforcent également l’accès aux services d’urgence, par le biais d’appels et de moyens de communication alternatifs en cas d’utilisation transfrontalière. Cela garantira également que la transmission de la localisation de l’appelant sera transparente et gratuite lors de l’utilisation de ces services. En ce qui concerne l’usage de l’internet mobile en itinérance en dehors de l’Espace Économique Européen, les opérateurs devront plafonner la surfacturation située par défaut à 50 euros (HT).