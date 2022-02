Two Pillars lance Duo Cover : le couvercle micro-ondes zéro gaspillage

Two Pillars, la start-up innovatrice d’articles de cuisine maison lance son nouveau produit : Duo Cover sur Kickstarter, un couvercle en silicone pour micro-ondes qui vous permet de créer de nouveaux plats et de les conserver plus longtemps.

Après deux campagnes réussies sur Kickstarter et Indiegogo, la start-up californienne Two Pillars est de retour avec un nouvel article de cuisine. Né d’une réflexion sur le recyclage, le Duo Cover est un couvercle en silicone qui vous permet non seulement de créer de délicieux repas à partir de rien mais aussi de garder vos restes plus longtemps. Disponible en précommande pour 24 $ US sur la plateforme Kickstarter, plus de 18 000 personnes ont déjà réservé le produit. Le financement s’élève actuellement à 851 160 $ US et il ne reste plus que quelques semaines de campagne de crowdfunding.

Two Pillars : une start-up qui lutte contre le gaspillage alimentaire

Fabriqué à partir de silicone platinium 100 % naturel, le Duo Cover est non toxique, sans BPA (Blisphénol-A), approuvé par la FDA (Food and Drug Administration) et respectueux de l’environnement. Ses poignées uniques protègent vos mains des brûlures de la plaque chauffante et ses aimants vous permettent de le fixer magnétiquement à votre micro-ondes lorsqu’il n’est pas utilisé.

Duo Cover a été créé parce que nous avons réalisé que le micro-ondes est souvent un outil de cuisine négligé. Alia Lau, fondatrice de Two Pillars.

Les fondateurs de Two Pillars sont partis d’un constant : Selon l’USDA (Le département de l’Agriculture des États-Unis), le gaspillage alimentaire aux États-Unis est estimé entre 30 et 40 % de l’approvisionnement alimentaire. Cette estimation est basée sur une étude, réalisée par des chercheurs du Agricultural Research Service de l’USDA, de l’Université du Vermont et de l’Université du New Hampshire (USSA) et publiée dans PLOS ONE. Elle révèle en effet que ce sont 150 000 tonnes de nourriture qui sont gaspillées chaque jour. Un Américain jette en moyenne 422 g de nourriture par jour, soit environ 7 fois plus qu’un Français.

Avec son Duo Cover, Two Pillars veut apporter une solution et permettre de limiter le gaspillage en réchauffant des plats qui gardent leur saveur et ne s’achèchent pas une fois mis au micro-ondes :« C’est certainement une façon d’aider l’environnement, un repas à la fois, tout en ayant enfin hâte de manger ces restes que nous négligeons tous », explique la fondatrice du projet.

Les caractéristiques et fonctionnalités du Duo Cover

Le Duo Cover possède de nombreuses caractéristiques qui lui ont permis d’être autant apprécié par les futurs utilisateurs. Il intègre notamment :

La technologie MoistureLock cuit à la vapeur les aliments et revitalise les restes

cuit à la vapeur les aliments et revitalise les restes La conception en silicone absorbe la chaleur et protège les mains des brûlures de la plaque chauffante

Il est 1 00 % sans plastique et 0 déchet mais aussi durable et réutilisable

mais aussi durable et réutilisable La fabrication est en silicone platinium – approuvé par la FDA et sans BPA

Est fourni en plus un livre électronique de 20 recettes élaborées par un chef

De plus, le Duo Cover possède de nombreuses fonctionnalités et permet de :

Garder votre micro-ondes impeccable et empêche les éclaboussures de nourriture

de nourriture Se fixer magnétiquement au plafond du micro-ondes

au plafond du micro-ondes De ne prendre aucune place : il est totalement pliable

Voilà donc un gadget qui permet d’allier à la fois plaisir culinaire et conscience écologique ! Et en prime, une superbe vidéo de présentation du produit.