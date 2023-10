Elon Musk veut vraiment vous faire quitter X et il pourrait y arriver avec sa dernière mauvaise idée

Elon Musk a (encore) une idée très controversée pour son réseau-social X (le « nouveau » Twitter). En dehors du changement de nom, du renvoi d’une bonne partie des effectifs, l’annulation du bannissement de comptes racistes/extrémistes, le milliardaire pense avoir enfin trouvé le moyen d’éradiquer les bots.

En préambule, précisons tout de même qu’Elon Musk n’a pas fait que des mauvais choix sur X depuis son rachat : certains sont même excellents (comme l’ajout du contexte sous les tweets). Mais sa dernière idée en date risque de vous faire partir du réseau-social si elle venait à être réellement appliquée.

Le PDG de Tesla est convaincu que pour réellement annihiler les bots de X, il faudrait obliger tous les utilisateurs à payer… Focus.

Pourquoi payer pour X ?

La raison pour laquelle Elon Musk pense que le seul moyen d’éradiquer les bots de son réseau-social serait de faire payer tous les utilisateurs est que de ce fait, chaque compte serait lié à un compte en banque unique et assurerait qu’il y a bien un humain derrière chaque utilisateur.

Bien sûr, cet argument pourrait aussi servir d’excuse pour proposer un abonnement obligatoire moins cher que le X Premium à 8$ et tenter de rentabiliser son réseau-social.

Il s’agissait là de l’argument principal à l’origine de Twitter Blue ou même de Meta Verified : les réseaux-sociaux ne sont que très peu (voir pas) rentables et l’abonnement payant s’imposait alors comme une nouvelle source de revenu. Cependant, cette nouvelle ligne au bilan comptable n’a finalement trouvé que très peu d’adeptes :

640 000 abonnés à X Premium,

550 000 000 d’utilisateurs de X actifs sur X (selon Elon Musk) soit 0.12%…

Un abonnement payant qui serait en fait gratuit ?

Pour le moment, ni X ni Elon Musk n’ont révélé le montant de l’abonnement obligatoire (s’il venait effectivement à être mis en place). Et si bien des utilisateurs s’inquiètent d’ores et déjà de devoir mettre la main au porte-monnaie pour poster des tweets, il se pourrait bien que vous ne deviez en réalité rien payer.

En effet, si le but affiché est réellement de lier un compte en banque à un utilisateur, le réseau-social X pourrait effectivement puiser son inspiration dans les nombreuses demandes faites par la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) aux sites de X (les vrais pour adultes).

Elon Musk peut enfin sortir son plus beau t-shirt devant la CNIL.

Un abonnement gratuit : la meilleure idée venue du X ?

Les sites pour adultes sont constamment en conflit avec la CNIL (en France) qui essaie – à juste titre – de réguler l’âge des personnes qui entrent sur leur site et sont exposées à des contenus pour adulte… Parce que *spoiler* la moitié des garçons de 12-13 ans ont déjà été exposés à du contenu pour adulte (ce qui voudrait donc dire que simplement cocher une case sur l’honneur pour savoir si on a plus de 18 ans ne fonctionnerait pas ? Les bras nous en tombent).

Pour pallier cette situation, la CNIL proposait notamment une inscription et un paiement à 0 euros obligatoire pour lier l’utilisateur à un compte et vérifier son âge. Dans le cas d’Elon Musk, le paiement à 0 euros permettrait alors de s’assurer que vous êtes un humain et non un bot.

🔴🔞 L’accès des mineurs à la pornographie est un phénomène massif qui s’aggrave d’année en année : l’@Arcom_fr dévoile les derniers chiffres de @Mediametrie qui témoignent d’une inquiétante augmentation du nombre de mineurs exposés (+36% en 5 ans) #ProtégerLesMineurs 🚸🔽 — Arcom (@Arcom_fr) May 25, 2023

Même gratuit, donnerez-vous votre carte bancaire à X ?

Il s’agit là de la dernière limite d’un tel dispositif. En effet, même si cela ne coûtait pas un euro, seriez-vous disposé à partager des données (comme une carte bancaire) à une société d’Elon Musk ?

Il faut reconnaître que la personnalité du milliardaire est pour le moins… clivante et constituait la première cause de revente des voitures Tesla (devant les performances, c’est dire…).

Il n’est donc pas assuré que même à 0 euro, le nombre d’utilisateurs de X ne chute pas tant le simple fait de partager cette information pourrait effrayer certains utilisateurs.