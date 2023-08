Twitter : comment remplacer le nouveau logo par l’ancien ?

Il y a quelques jours, Elon Musk remplaçait toute l’identité de marque de son réseau-social transformant l’emblématique oiseau bleu en X… Un changement qui ne plait pas à tout le monde et dont certains souhaiteraient déjà s’affranchir.

À peine arrivé et déjà détesté par une partie des utilisateurs : le X ne fait vraiment pas l’unanimité sur le réseau-social. Si la mairie de San Francisco a obligé Elon Musk à retirer le logo lumineux de son toit, certains internautes pourraient être tentés d’en faire de même sur leur smartphone. Alors pour les nostalgiques de Twitter et les possesseurs d’iPhone, on vous explique comment retrouver le petit oiseau bleu sur votre écran.

Apple : le remplacement facile du X en oiseau

Les utilisateurs d’iPhone auront un argument supplémentaire dans la guéguerre des smartphones : ils sont les seuls à pouvoir changer nativement le logo de leurs applications.

On vous a mis une vidéo ci-dessous qui montre les différentes étapes à suivre pour y parvenir, mais sommairement, il suffit :

De créer un nouveau « shortcut » ou « raccourci »,

De lui attribuer le réseau-social X comme source,

De renommer le raccourci « Twitter »,

Et de lui attribuer le logo de l’oiseau bleu (que vous aurez préalablement téléchargé).

Malheureusement, cette modification n’impacte que votre écran d’accueil : quand vous cliquerez sur le réseau-social, vous retrouverez bel et bien le X cher à Elon Musk…

How to change the ugly X logo back to the twitter logo on iOS!!! #Twitter #X #elonmusk pic.twitter.com/mvKhhZKbIh — 💙 Dr. Swablu 💙 (@DrSwablu) July 30, 2023

Android : un changement possible mais plus fastidieux

On n’oublie pas les utilisateurs d’Android qui ne veulent plus voir le nouveau logo de leur réseau-social préféré. Le changement est bel et bien possible avec la même manipulation à l’exception près qu’il faudra utiliser un autre launcher…

Et oui, nativement l’OS d’Android ne permet pas les logos d’applications, mais fort heureusement (et contrairement à Apple) les smartphones Android peuvent accueillir des launchers alternatifs comme Nova, Evie, Action, Microsoft ou encore POCO.