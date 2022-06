Twitter prépare une nouvelle fonctionnalité qui va tout changer

Le célèbre réseau social de micro-blogging Twitter s’apprête à lancer une fonctionnalité permettant de publier des articles de blog enrichis sur sa plate-forme.

Cela faisait plusieurs mois que des fuites circulaient à ce sujet. D’après un rapport de Techcrunch, Twitter s’apprêterait enfin à lancer dans les prochaines semaines Twitter Notes; une fonctionnalité qui permettra de publier des articles de blogs sur la plate-forme.

Twitter Notes : un format plus long en préparation

Après avoir opéré un changement important en doublant le nombre de signes qu’un tweet peut comporter (passant de 140 à 280 caractères) en 2017, le réseau social semble vouloir aller encore plus loin en proposant des contenus plus longs à l’image des billets de blogs. Avec Twitter Notes, il sera possible de poster des textes de plus de 280 caractères en y intégrant des images, des liens et des tweets et permettant ainsi au contenu d’être plus varié et d’avoir un impact plus fort.

Il faut dire que jusqu’à présent, la seule solution pour publier des contenus plus longs sur la plate-forme consistait à utiliser des Threads (fils de discussions). Ces tweet publiés les uns à la suite des autres provoquent des discussions interminables pour certains et sont jugés par d’autres comme étant trop compliqués à utiliser.

La fonctionnalité Twitter Notes n’a pas encore été lancée, mais d’après les captures d’écran ayant fuitées sur la toile, il semblerait qu’il soit possible d’ajouter des en-têtes et des mises en forme au texte avec la possibilité de le mettre en gras, en italique ou en barré; mais aussi d’insérer des listes ordonnées, d’ajouter des liens, d’insérez des médias, etc. Les utilisateurs pourront aussi ajouter des photos, des tweets, des GIF et des vidéos. Il y a quand même des limites puisqu’il ne sera possible d’ajouter que quatre photos, un GIF et une vidéo au maximum par contenu.

Jane Manchun Wong, l’auteure des tweets et spécialiste du reverse engineering, a aussi remarqué dans un tweet ultérieur un « Mode Focus » dans la fenêtre de rédaction de Twitter Notes qui « étend le compositeur à l’écran entier, cache les barres latérales ».

The Twitter Article Composer now comes with a “Focus Mode” (that button on the top-right) that expands the composer to the full screen, hides away the side bars pic.twitter.com/oOhyM1IIWs — jane (@wongmjane) May 4, 2022

Une fonctionnalité prometteuse ?

En intégrant des billets de blog sur sa plate-forme, Twitter pourrait intéresser un tout nouvel audimat et tirer partie de ses messages tout en gardant ses utilisateurs captifs. En effet, cette nouvelle fonctionnalité rendrait le texte indexable à des fins de marketing et de recherche, une aubaine pour les entreprises. D’autant plus que celles-ci pourraient intégrer leur contenu directement à leurs newsletters et n’auraient plus besoin d’utiliser des plates-formes populaires comme Substack, dont les auteurs font souvent la promotion de leurs abonnements via Twitter. Mais ce sont aussi des plates-formes comme Wordpress ou encore Medium qui sont directement visées. Twitter permettant de publier des contenus viraux, les auteurs pourraient ainsi jouir d’une nouvelle notoriété.

Cependant il faudra attendre le déploiement de cette fonctionnalité pour en avoir le cœur net. Facebook avait déjà tenté de s’implanter dans ce domaine en 2006 en lançant une fonctionnalité portant elle aussi le nom de Notes avant de se raviser en la supprimant discrètement en octobre 2020.

