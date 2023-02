Payer son McDo avec Twitter, c’est le plan d’Elon Musk

C’est lors d’un Twitter Space en novembre 2022 qu’Elon Musk a évoqué sa volonté de transformer Twitter en véritable moyen de paiement. Des transferts d’argent entre utilisateurs aux paiements physiques à la manière d’Apple Pay, Elon Musk voit les choses en grand. Mais qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs ?

Vous vous demandez sûrement pourquoi on a pris l’exemple du McDo dans notre titre… sachez que ce n’est pas un choix pris au hasard et nous ne sommes pas non plus sponsorisés par la célèbre marque de fast-food.

Lors d’un récent tweet, Elon Musk évoquait vouloir payer son Happy Meal chez MacDonald’s avec la cryptomonnaie DogeCoin. Bien plus qu’un simple coup de com, cette idée semble avoir été prise au sérieux par le multimilliardaire : cette semaine, ce dernier a annoncé vouloir intégrer un service de paiement au cœur même du réseau social Twitter. Et après les devises comme le dollar ou l’euro, devinez quelles seront les prochaines monnaies qu’Elon Musk a dans le collimateur ? Les cryptomonnaies, évidemment.

Elon Musk, toujours aussi fidèle au Dogecoin

Et si Twitter devenait votre moyen de paiement dématérialisé ?

Si cette hypothèse semble encore lointaine, il semble bien que ce soit l’objectif à long terme d’Elon Musk. Selon ce dernier, la première étape consisterait à rendre possible les transferts d’argent entre deux utilisateurs. Le service serait d’abord réservé aux USA avant d’être étendu à l’Europe et à d’autres régions du monde. L’entreprise cherche d’ailleurs déjà à obtenir des licences bancaires auprès des autorités américaines compétentes pour rendre l’opération possible.

Est-ce que les boulangeries accepteront à l’avenir les paiements en Bitcoin via Twitter ?

Pour le moment, seul les devises comme le dollar ou l’euro sont concernées, mais les cryptomonnaies pourraient être ajoutées au service. On rappelle qu’Elon Musk a longtemps été un fervent défenseur – et même perturbateur – de l’écosystème des cryptomonnaies. Il a permis à Tesla d’accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Il a également plusieurs fois fait varier le cours des cryptomonnaies à lui seul en affichant son soutien au Dogecoin. Plus récemment, il a tout de même revu ses positions en reconnaissant que le Bitcoin est actuellement trop énergivore pour être une réelle alternative.

La possibilité d’un paiement via Twitter pourrait s’inscrire dans un renouvellement profond et global du réseau social. Elon Musk chercherait en effet à le transformer en super app. À terme, on pourrait y retrouver des services comme la messagerie instantanée ou encore des boutiques en ligne.

Une super app est une application capable de fournir plusieurs services comme les transferts d’argent mais aussi la messagerie instantanée ou les achats en ligne. WeChat est l’exemple parfait de super app : l’application chinoise qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs quotidiens permet de passer des appels, d’envoyer des messages, de jouer aux jeux vidéos, de réaliser des conférences ou encore de partager photos et vidéos.

L’équilibre financier de Twitter : le véritable challenge d’Elon Musk

Depuis la finalisation du rachat du réseau à l’oiseau bleu en octobre 2022, le milliardaire semble rencontrer des difficultés pour redresser l’équilibre financier désastreux de la plateforme. À cette situation s’ajoute l’emprunt de près de 12 milliards de dollars qu’il a dû contracter auprès de banques américaines pour pouvoir finaliser le rachat. Depuis lors, Elon Musk a dû vendre une partie de ses actions Tesla en novembre et décembre pour un montant total avoisinant les 8 milliards de dollars.

Pour rappel, le milliardaire s’est engagé personnellement dans le rachat de Twitter en y investissant 27 milliards de dollars de sa fortune.

Depuis novembre 2021, le patron de Tesla a revendu pour plus de 39 milliards de dollars d’actions de son entreprise.

Ce n’est pas la seule solution imaginée par Elon Musk pour amorcer la métamorphose du réseau social : fin janvier, il annonçait une nouvelle formule dans le cadre de son offre payante Twitter Blue. Reste à savoir si cette énième idée farfelue du multimilliardaire suffira à assurer la survie de Twitter.