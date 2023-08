Elon Musk doit (déjà) retirer le nouveau logo de Twitter

Alors que Twitter a officiellement changé de nom aux alentours de la fin juillet, Elon Musk a décidé de placer un X géant au-dessus du siège social de la plateforme. À peine installée, l’entreprise a été contrainte par les autorités de retirer son nouveau logo.

En passant de Twitter à X, le réseau social tente de se donner une nouvelle image impulsée par Linda Yaccarino, la nouvelle dirigeante de l’entreprise. Cette dernière use de son expérience pour séduire les annonceurs et les influenceurs qui ont déserté la plateforme depuis son rachat par Elon Musk.

Le changement d’orientation du réseau-social s’est également traduit par la modification du logo de la plateforme, jusqu’à remplacer l’oiseau bleu géant au-dessus du siège social de la société, en vain…

Vous n’aimez pas le nouveau logo ? Découvrez comment faire pour le remplacer par l’ancien logo Twitter, l’oiseau bleu !

À San Francisco, le logo X illuminait (beaucoup trop) la ville

Le 24 juillet dernier, le siège social de Twitter s’est refait une beauté en démontant l’ancien logo, et en le remplaçant par un géant X lumineux. En haut du bâtiment, la lumière brille de mille feux, mais cela ne plaît guère à ses voisins. Plusieurs habitants de San Francisco habitant non loin des locaux du réseau social se sont plaints de la nouvelle structure. Pas moins de 24 plaintes ont été recensées les journées du 25 et 26 juillet 2023.

En plus d’être très brillant, aveuglant quiconque le regarderait d’assez près, le X est doté de jeux de lumières stroboscopiques qui clignotent dans le ciel de la ville. Cela fait inévitablement penser au bat-signal qui tapisse le ciel étoilé de Gotham City, indiquant à Batman qu’il doit intervenir pour sauver la ville et ses habitants.

Suite aux nombreuses critiques liées au logo lumineux, un bras de fer s’est engagé entre Elon Musk et les autorités locales pour ou contre la conservation du X géant. De son côté, la mairie de San Francisco a ouvert une enquête sur cette nouvelle installation, qui nécessiterait, selon la ville, un permis de construire.

Selon Patrick Hannan, porte-parole du Département de l’inspection des bâtiments, ce document est requis pour des raisons de sécurité, afin de s’assurer que l’objet situé en haut de l’immeuble est assez solide pour résister aux vents et à divers chocs.

Les voisins se plaignent de la nouvelle installation de Twitter

Christopher Beale, qui vit juste en face du siège social de Twitter, a donné son avis sur la nouvelle installation de l’entreprise :

« Je n’ai rien contre les affichages et les néons, mais c’est vraiment très lumineux, c’est difficile à décrire. J’ai l’impression que si j’étais une personne sujette à l’épilepsie ou qui a une sensibilité à la lumière, cela serait un problème majeur pour moi de vivre ici. Pour l’heure, c’est juste casse-pieds »

Il a décidé d’immortaliser à l’aide d’une vidéo les effets stroboscopiques du logo, pour servir de preuve des désagréments que cela lui cause. « N’imaginez plus rien. C’est ma vie désormais » a-t-il ajouté pour marquer encore plus son désarroi sur Twitter.

Imagine no more. This is my life now. https://t.co/k5QfAm8yuG pic.twitter.com/e7ECCM2NUD — Christopher J. Beale (@realchrisjbeale) July 29, 2023

Mais alors, comment s’est terminée cette histoire ? Le 30 juillet 2023, les voisins des locaux de Twitter à San Francisco ont eu la bonne surprise de voir le logo être éteint. Le lendemain, celui-ci a volontairement été détruit. Malgré ce sursaut, la société devra tout même payer une amende pour constructions illégales.