Twitter Inc. c’est fini ! Elon Musk encore en roue libre ou en dérapage contrôlé ?

Depuis le mardi 4 avril, Twitter Inc n’existe plus et a fusionné avec X Corp, une des nombreuses sociétés appartenant à Elon Musk.

Non, X-Corp n’est pas qu’une école pour mutants dirigée par Charles Xavier, mais également une société détenue par Elon Musk et valorisée à 2 millions dollars basée dans le Nevada. Le milliardaire et PDG de Tesla est coutumier des changements brutaux ou en apparence aléatoires et WTF… Pourtant, ce changement de nom pourrait avoir été réfléchi, bien avant le rachat du réseau social.

La fusion de Twitter et X-Corp est fiscalement avantageuse

Comme le rapporte Slate, la fusion entre les deux sociétés ferait passer Twitter (actuellement dans le Delaware) sous la juridiction du Nevada. Un changement loin d’être hasardeux pour Elon Musk puisqu’il permettrait à son réseau social de profiter d’une fiscalité très avantageuse !

Même si la fiscalité dans le Delaware figure parmi les plus légères des États-Unis (raison pour laquelle bon nombre de sociétés s’y sont installées), elle n’est rien comparé à celle du Nevada… Pour résumer sommairement :

Pas de taxe sur les dividendes,

Pas d’impôt fédéral sur les sociétés.

Quand tu places ta société au Nevada

Twitter est mort, vive X, la SuperApp d’Elon Musk !

Ce n’est plus un secret depuis longtemps, Elon Musk veut créer un WeChat américain (c’est en tout cas ce qu’il a fait savoir en octobre 2022). Si vous n’êtes pas familier avec les applications chinoises, WeChat est une SuperApp, c’est-à-dire une application qui centralise plusieurs services divers et variés – plateforme d’e-commerce, réseaux sociaux, demandes de prêts ou de rendez-vous chez le médecin, etc.

La fusion avec X Corp rentre donc dans cette logique. Pour couronner le tout, il ne vous aura pas échappé qu’Elon Musk a une passion pour la lettre X :

Tesla Model X,

Space X,

X Corp.

Le projet serait donc de lier toutes les sociétés du milliardaire sous la même bannière X (Projet X) et peut-être à terme de faire évoluer Twitter vers de nouveaux horizons pour ressembler davantage à WeChat.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022 Trad : racheter Twitter est un accélérateur pour créer X, « l’application tout-en-un »

La super app devrait permettre de payer son McDo avec Twitter !

« Projet X » une application souhaitable ?

Et si le lien entre le teen movie du même nom et le projet d’application d’Elon Musk allait plus loin ? On se souvient que dans le film de 2012, la soirée dérapait très vite et l’hôte était dans l’incapacité de pouvoir contrôler ses invités… Dans le cadre du Projet X d’Elon Musk, le problème semble inversé car c’est bien l’hôte qui suscite des interrogations.

Et rien que le fait de s’inspirer ouvertement de WeChat comme modèle reste douteux, au moment même où l’application s’avère vivement contestée aux États-Unis, notamment pour ses liens étroits avec le Parti communiste chinois. De son côté, Elon Musk s’adonne aussi à la censure : la semaine dernière, ce dernier a décidé d‘ôter le badge de certification du New York Times au motif qu’il s’agissait de « propagande » (comprenez que les articles ne plaisait pas au milliardaire…).

Also, their feed is the Twitter equivalent of diarrhea. It’s unreadable.



They would have far more real followers if they only posted their top articles.



Same applies to all publications. — Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2023 Trad : La réelle tragédie du New York Times est que leur propagande n’est même pas intéressante. Leur page Twitter est l’équivalent d’une diarrhée, c’est illisible.

En parallèle, l’algorithme de recommandation de Twitter a été révélé au public et on y apprend que le PDG booste volontairement ses tweets pour les faire apparaitre en premier sur les onglets « For you » de tous les utilisateurs de l’oiseau bleu – même ceux qui ne suivent pas son compte…

Loin d’être sa première atteinte à la liberté d’expression, Elon Musk est un dirigeant assez imprévisible qui n’inspire pas vraiment confiance et agit surtout pour son propre intérêt. Dernièrement, ce même multimilliardaire a changé subrepticement le logo de Twitter par une image de Shiba Inu pour booster volontairement le cours de sa propre cryptomonnaie.