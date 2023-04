Elon Musk insiste avec Twitter Blue : pas de badge officiel sans abonnement payant !

Le compte officiel de Twitter Verified – annonçant les changements et mises à jour sur le réseau social – a indiqué le 19 avril que les certifications de comptes qui ne paient pas Twitter Blue seraient supprimées.

Après avoir annoncé la fin des recommandations de comptes anonymes sur l’onglet « pour vous » de Twitter, Elon Musk s’attaque aux comptes certifiés qui ne paient pas pour la précieuse coche bleue. Cherchant désespérément à rentabiliser son réseau social – et à faire payer son abonnement de 7 $ – le PDG de Tesla a-t-il enfin trouvé la bonne solution ?

Twitter Blue : adieu la certification gratuite des comptes vérifiés ?

Elon Musk l’avait déjà évoqué le 11 avril dans un tweet qui a depuis été repris par le compte officiel de Twitter : les certifications gratuites vont disparaître du réseau social. Ces « comptes vérifiés » étaient surtout ceux de personnalités publiques et servaient à assurer qu’il s’agissait bel et bien d’un compte officiel et non d’un fake.

Toutefois, est-ce vraiment fini pour les anciens comptes vérifiés ? Rien n’est moins sûr. The Verge et le Washington Post nuancent cette information, avançant notamment que les suppressions seraient manuelles et prendraient donc un certain temps.

De plus, une telle campagne de suppressions avait déjà eu lieu le 1er avril et avait laissé une grande majorité des « comptes certifiés » actifs. Certains anciens employés de Twitter expliquent que la disparition totale de ces comptes « pourrait détruire le site » – entrainant une hausse des faux comptes et une perte d’intérêt pour les utilisateurs.

Tomorrow, 4/20, we are removing legacy verified checkmarks. To remain verified on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOXAX



Organizations can sign up for Verified Organizations here: https://t.co/YtPVNYypHU — Twitter Verified (@verified) April 19, 2023 Trad : Demain 20 avril, nous enlèverons la certification des comptes vérifiés. Pour rester vérifié sur Twitter, les particuliers peuvent s’abonner à Twitter Blue ici et les sociétés peuvent souscrire à l’offre de société ici.

Combien coûte Twitter Blue ?



Twitter a des coûts différents en fonction de la certification demandée :



– Pour les particuliers, la coche bleue coûte 7 $ par mois,

– Pour les sociétés, la coche jaune coûte 1 000 $ par mois.

Une certification payante et peu séduisante

Plusieurs influenceurs et journalistes ont d’ores et déjà annoncé qu’ils ne paieraient pas pour la certification. Le New York Times fut un des premiers à l’affirmer – refusant de payer plus de 1000 $ par mois une coche jaune à côte de son compte. Conséquences ? Elon Musk publiait un tweet incendiaire – comparant le média à une diarrhée – et retirait la certification du journal…

L’abonnement payant commence à trouver quelques avantages, maigres certes, mais qui doivent tout de même être notés. Récemment, les équipes de Twitter Blue ont réduit le nombre de publicités visibles par les comptes payants et seuls les comptes certifiés pourront être recommandés dans l’onglet « pour vous ».

Ces quelques avantages paraissent insuffisants compte tenu du prix demandé (7$) et de l’image que cela renvoie… Payer pour avoir la certification est devenu un meme (une blague) sur le réseau social et les utilisateurs payants sont bien plus moqués qu’écoutés. Une situation embarrassante qui pousserait Twitter à développer une fonctionnalité permettant de cacher sa certification…