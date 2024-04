Samsung casse le prix de sa TV 4k 55 pouces sur Cdiscount pour les fêtes de Pâques

Cdiscount propose actuellement une réduction de 30% sur la TV 55AU7022 de Samsung. Grâce à cette offre, cette TV n’a jamais eu un prix aussi bas.

Le téléviseur 55AU7022 de Samsung est le choix parfait pour qui veut améliorer son coin télé. Fan de séries, accro aux jeux vidéo ou cinéphile, cette télé de 55 pouces vous plonge au cœur de l’action grâce à sa qualité d’image 4K UHD.

Facile à utiliser et à connecter, elle vous ouvre les portes de vos contenus préférés en quelques clics. Et le petit plus ? Son prix actuellement réduit fait d’elle une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui cherchent à se faire plaisir sans trop dépenser.

Direction Cdiscount pour profiter des -30% sur la TV Samsung

Le téléviseur 55AU7022 de Samsung, normalement affiché à 583,82€, bénéficie actuellement d’une baisse de prix à 421,26€. Cela représente une économie de 162,56€. C’est le moment de craquer et de donner un coup de jeune à votre salon.

Vous avez aussi la possibilité de payer en 4x sans frais, soit 107.99€ par mois.

Rendez-vous sur la page produit Cdiscount.

Ajoutez la TV Samsung à votre panier

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 583.82€, mais vous le paierez à 421.26€.

À noter : la livraison est à partir de 9.99€.

Faut-il acheter cette TV 4K de Samsung ?

Pour ceux qui aiment se plonger dans leurs films et séries préférés, voici ce que le téléviseur Samsung 55AU7022 peut offrir :

Clarté et qualité d’image

Le SAMSUNG 55AU7022, avec son écran de 55 pouces, offre une résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels), assurant une image claire et détaillée. La technologie HDR 10+ enrichit cette qualité d’image en améliorant le contraste et en élargissant la gamme de couleurs pour des visuels plus réalistes et captivants.

Performance du processeur Crystal 4K

Ce modèle est équipé du processeur Crystal 4K. Ce processeur garantit que tous les contenus, quelle que soit leur résolution d’origine, sont affichés avec la meilleure clarté possible, sans compromettre la fluidité ou la netteté.

Son et connectivité

Avec ses trois ports HDMI, la tv permet de connecter facilement des systèmes audio externes, créant ainsi une expérience sonore riche et immersive.

Smart TV simplifiée

La fonctionnalité Smart TV transforme votre téléviseur en une véritable passerelle vers vos applications préférées, vous pouvez aller directement sur Netflix, Amazon Prime Video, et d’autres, sans prise de tête.

Type de produit SAMSUNG 55AU7022 – TV LED 55″ (140 cm) – 4K UHD 3840 x 2160 – Smart TV – HDR 10+ – 3 x HDMI – Wifi Processeur vidéo Crystal Processor 4K Améliorations d’image UHD Dimming

Pur Color

Mega Contrast Résolution 3840 x 2160 pixels Format de l’image 16:9 Garantie 2 ans

Le téléviseur 55AU7022 de Samsung est parfait pour ceux qui adorent regarder du sport ou des séries. Avec sa belle qualité d’image et son prix avantageux, c’est une excellente option pour améliorer votre expérience télévisuelle sans casser votre tirelire.

Les plus Rapport qualité-prix

Image 4K UHD

Smart TV intégrée Les moins Angle de vision