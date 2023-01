En France, un foyer change de téléviseur tous les 7 ou 8 ans en moyenne. Si vous en êtes à cette étape, sachez que, depuis 2018, la technologie QLED a envahi l’univers Samsung pour lancer une nouvelle génération d’écrans plats. Elle fait d’ailleurs partie intégrante de la fameuse « Samsung Premium Collection ». Tour d’horizon de la gamme la plus abordable des Smart TV de la firme coréenne !

La marque s’est depuis peu, en effet, lancé le défi de faire découvrir à toutes les mirettes le plus fort de la technologie audiovisuelle, avec des écrans plats toujours plus lumineux, toujours plus contrastés, toujours plus détaillés ! Ainsi, l’objet qui anime vos après-midi jeu vidéo en UHD, vos soirées séries et cinéma, vos plus grandes émotions de compétition sportive ou encore vos heures d’écoute de concerts enregistrés, est en train de changer de dimension. Plus seulement une fenêtre sur la magie du spectacle vidéo et audio, il devient un appareil hautement sophistiqué qui vient avec audace habiller votre intérieur.

La technologie QLED, c’est quoi ?

Pour bien comprendre, il convient déjà de se rappeler quelques méthodes de fabrication antérieures…

Les TV LED pour une haute-définition à prix abordable

L’affichage par écran LED consiste en une dalle composée de pixels rouges, verts et bleus, que matérialisent des cristaux liquides (LCD), rétroéclairés par des LEDs blanches (Light Emitting Diode). En effet, du fait d’un meilleur rendement, les petites diodes sont rapidement venues remplacer les néons (CFFL) initialement utilisés pour le rétroéclairage du système LCD.

Il a donc été possible de rendre des images à très haute définition (HD, Full HD ou même 4K), mais également d’incurver l’écran, peu importe sa taille. La TV LED s’est ensuite rapidement démocratisée, offrant un haut niveau de qualité à un prix abordable. Toutefois, les inconvénients principaux d’une TV LED sont les rendus de noirs assez peu profonds et les fuites de lumière.

Les TV OLED : l’avènement des écrans très haut-de-gamme

OLED signifie “Organic Light Emitting Diode”, traduisible en français par “diodes électroluminescentes”. Cette fois, aucun écran LCD ni rétro-éclairage, car les pixels ne passent pas par les cristaux liquides, mais tout simplement par les diodes elles-mêmes. Celles-ci font partie d’une couche émettrice, qui permet notamment d’allumer ou d’éteindre chaque pixel isolément.

Cela donne un fort contraste entre le noir et les couleurs, ce qui contribue à la vivacité de l’image. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à bifurquer sur notre petit billet d’explication de la technologie OLED ! Quoi qu’il en soit, les téléviseurs OLED mesurent pas moins de 55 pouces et offrent des sensations visuelles en ultra-haute-définition 4K.

TV QLED : la grande rivale des téléviseurs OLED

QLED veut dire “Quantum-dot Light Emitting Diode”. Difficile à voir dans le nom, mais il s’agit d’un retour aux cristaux liquides rétroéclairés auquel s’ajoute une très fine couche de nanocristaux. On revient donc à la grande et belle famille des écrans LED. Et c’est la marque Samsung elle-même qui peut en revendiquer la maternité (mais non l’exclusivité). La qualité d’image égale la technologie OLED, avec une taille minimum de 43 pouces. La technique est tout bonnement d’ajouter entre les LEDs et la dalle LCD un film de Quantum Dots, des nano cristaux liquides venant booster le rétro-éclairage du rouge et du vert.

Cela aboutit à un spectre colorimétrique plus complet, avec 64 fois plus de couleurs qu’un écran LED. La luminosité et la gestion des noirs et des blancs sont également meilleures. C’est de cette technologie dont vous allez bénéficier si vous voulez profiter de notre bon plan ! Mais concrètement, quels avantages les TV QLED issus de la Samsung Premium Collection offrent-t-elles aujourd’hui ?

1. La résolution d’image sublimée par une luminosité éclatante

C’est un peu ce qu’on vient de voir : la technologie QLED trouve sa valeur intrinsèque dans l’ultra-haute-définition qu’elle propose aux spectateurs. En matière de colorimétrie, par exemple, elle transmet plus de 45 % des dix millions de nuances que l’œil humain est capable de percevoir naturellement. C’est énorme !

D’autre part, la luminosité est résolument meilleure que sur les écrans OLED, tandis que l’intensité des contrastes (rendus de blancs et de noirs) est à peu près identique, et ce, peu important l’éclairage de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Enfin, la structure de la dalle offre un angle de vision plus permissif que sur TV LED classique. Bref, on est quasiment à la pointe de la qualité d’image, avec une certification HDR + et des détails à couper le souffle.

2. Des modèles d’écrans plats qui habillent votre salon

En plus de proposer une qualité d’image étonnante, les écrans QLED de Samsung sont pensés pour valoriser votre intérieur. Désormais, votre téléviseur se situe à mi-chemin entre un meuble à émissions audiovisuelles et un élément purement décoratif, comme avec le fameux design « The Frame ». Pour cela, Samsung a commencé par simplifier le système de câblage, par l’intermédiaire de la One Connect Box.

Ce boîtier sert à rassembler tous les fils électriques (ports USB, HDMI, etc.), de sorte à éviter les enchevêtrements (box internet, console, etc.) et à rendre les branchements en fibres de verre plus discrets. L’alimentation passe, elle aussi, par un fil clair et très fin. D’ailleurs, grâce à cette One Connect Box, il est dorénavant possible de fixer votre écran directement au mur, pour un effet encore plus épuré. L’installation est facile et rapide, une quinzaine de minutes maximum !

Une fois que votre télévision est posée au mur sur le dispositif adéquat, vous n’aurez plus qu’à trouver un endroit où disposez la One Connect Box, soit pour la cacher dans le tiroir d’une commode, soit pour l’exposer sobrement sur une étagère. Le câble mesure 15 m de long, ce qui vous laisse un large choix d’emplacement ! Et si vous préférez ne pas faire de trous dans le mur, vous trouverez dans la boutique Samsung plusieurs pieds et supports élégants pour surélever votre télé high tech.

Nota Bene : les supports muraux universels fonctionnent également !

Mais un des principaux intérêts de fixer votre TV Samsung QLED au mur, c’est d’activer le mode ambiant, un écran de veille qui affiche des photographies chatoyantes et des œuvres picturales majeures pour amener une profondeur esthétique à votre intérieur, à la place du traditionnel rectangle noir sur fond blanc.

Bien sûr, vous pouvez aussi choisir d’y mettre vos propres clichés de vacances ou vos tableaux personnels ! À l’ère où le télétravail s’est hautement démocratisé, c’est un petit enchantement que de pouvoir faire varier le décor en quelques manipulations… Ce qui nous amène d’ailleurs au troisième argument de Samsung : la télécommande universelle !

3. Une seule télécommande intelligente pour toute la Samsung Premium Collection

La télécommande universelle est évidemment très pratique, surtout quand on est habitué à en avoir deux ou trois. Ici, vous pourrez piloter votre télévision, mais également tous les périphériques auxiliaires. En effet, la smart TV détecte et identifie tous les appareils connectés en HDMI ou autre, de sorte que les applications sont directement prises en charge par l’interface principale. Le design de la télécommande est, certes, sommaire, mais aussi très intuitif !

En outre, grâce au contrôle vocal, vous pourrez même vous dispenser des boutons pour accéder à vos contenus YouTube, Spotify ou Netflix. Et pourquoi s’arrêter là, d’ailleurs ? Même votre smartphone pourra télécharger l’application dédiée “SmartThings” pour prendre le contrôle du téléviseur, mais également de tous les objets connectés de la maison : bienvenue dans la domotique ultra simplifiée !

Vous pourrez constater que Samsung répondra sans doute à votre besoin, puisque la firme vous réserve un écran plat à la mesure de votre budget, de votre appartement, et même de votre conscience écologique, en indiquant la consommation de chaque modèle. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez dès à présent passer à la vitesse supérieure avec une TV Neo QLED…!