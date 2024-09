Cette TV encastrable peut-elle être le bruit d’ambiance parfait pour votre cuisine ?

La marque WeMoove a présenté une TV encastrable et tactile à l’IFA 2024 ! Une première pour une télévision de cuisine : mais est-ce une fausse bonne idée ?

Si vous aimez cuisiner chez vous, il est tout à fait possible que vous aimiez avoir un bruit d’ambiance pour ne pas couper vos légumes dans un silence de cathédrale. Radio ou TV : tous les moyens sont bons pour s’occuper pendant les longues séances de cuisine.

Mais pour celles et ceux qui voudraient intégrer un peu plus leur TV à leur mobilier : la marque WeMoove propose un concept de TV encastrable et tactile. Une idée qui pourrait ne pas être si bonne que cela.

De bonnes idées sur le principe

En théorie, la marque vante les mérites de sa TV qui permet :

De suivre une recette sans interruption.

Regarder des divertissements familiaux (via Netflix, Disney+, Amazon Prime Video qui sont intégrés nativement).

De contrôler votre TV à la voix via Google et la commande « OK Google ».

De contrôler votre TV grâce à un écran tactile.

Et rien qu’avec les arguments avancés, nous pourrions émettre quelques réserves. Quel est l’intérêt du tactile quand on a les mains pleines de sauces ? « Suivre des recettes sans interruption » sauf celle des pubs… Mais, la proposition reste tout de même intéressante pour le contrôle vocal et le gain de place dans la cuisine puisque celle-ci peut se clipser sur une porte de placard.

A lire aussi Comment bien choisir sa TV 4K UHD ? 8 critères à surveiller

Une réalité probablement plus décevante

Tout d’abord, il convient de commencer par le prix : 1999€ pour une TV Full HD, c’est cher. En effet, à de tels tarifs, il est tout à fait possible de trouver des modèles 4K OLED avec compatibilité à l’HDR10+ et toutes les options visuelles et sonores de derniers cris.

Mais à la rigueur, pour une TV de cuisine, l’image n’est pas si importante puisqu’elle ne sert que de « bruit d’ambiance » mais même côté son, la TV ne brille pas particulièrement par ses capacités… On retrouve une compatibilité au Dolby+ mais pas d’ATMOS ou d’autres formats plus évolués…

Alors si à quasi 2000€, le seul avantage de cette TV est qu’elle peut s’accrocher sur un meuble, il devient peu probable de la voir arriver dans de nombreuses cuisines.