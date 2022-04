Comment trouver une borne de recharge autour de soi ?

Vous venez de recevoir votre voiture électrique et de parcourir vos premiers kilomètres. Mais déjà se pose des questions quant à l’autonomie. Où recharger sa voiture ? Quelles sont les solutions pour connaitre l’emplacement d’une borne de recharge ? Des questions auxquelles nous allons tâcher de répondre. Dans cet article, nous faisons le point sur toutes les solutions pour trouver autour de vous des bornes afin de recharger votre véhicule électrique.

Les meilleures solutions pour localiser les bornes de recharge

Les conducteurs de véhicules thermiques ne se posent pas la question de l’autonomie de leur voiture. On sait où et dans quelles conditions faire le plein de carburant. Mais avec une voiture électrique, il faut revoir ses habitudes en raison d’une autonomie restreinte (même si Tesla a récemment augmenté la capacité de ses batteries) et de la très grande disparité des possibilités de recharge offerte au grand public. Pouvoir localiser une borne de recharge près de soi, en temps réel, et correspondant à ses besoins et aux critères techniques de sa voiture est donc indispensable.

La solution intégrée : les systèmes de navigation

Les voitures modernes, et donc les véhicules électriques, embarquent presque tout un système de navigation intégré. C’est l’écran de bord qui permet d’avoir accès au GPS de la voiture ainsi que ses fonctions multimédias. Et le GPS ne sert pas qu’à localiser une adresse postale, mais aussi un point d’intérêt, parmi lesquels les bornes de recharge publique.

Android Auto, proposé par Google, ajoute des fonctionnalités à certains systèmes de navigation en permettant l’installation d’applications tierces afin de rendre l’utilisation plus proche de celle de votre smartphone.

Les limites des systèmes de navigation

La théorie, c’est une voiture qui vous guide grâce au GPS jusqu’à la prochaine borne. Dans la pratique, les systèmes embarqués sont encore les points faibles des constructeurs qui se voient comme des concepteurs de voitures et non des sociétés de programmes informatiques. Pour le conducteur, cela veut dire que sa voiture ne lui est pas toujours d’une grande aide là où il en avait particulièrement besoin. En effet, les informations fournies par le système embarqué sont souvent parcellaires, en n’affichant que les bornes de la marque par exemple.

Les Tesla sont une exception concernant les systèmes embarqués. La marque californienne apporte autant d’importance à la motorisation électrique qu’aux fonctionnalités de la voiture. La voiture localise toutes les bornes de la marque et planifie tous vos arrêts pour recharge.

La solution la plus fiable : les applications de localisation

Tout ce que nous faisons dans notre quotidien passe par des applications pour smartphones. Pourquoi ne pas trouver une borne de recharge de cette façon ? C’est pourquoi cette solution est sans doute la plus aboutie aujourd’hui pour trouver votre prochain arrêt. Quelques applications recensent toutes les bornes (ou au moins le plus grand nombre possible) en affichant sur votre smartphone ou PC toutes les informations nécessaires à leur utilisation, dont certaines en temps réel.

Les applications et sites indépendants

ChargeMap, est de loin la solution la plus aboutie et la plus connue du grand public. Elle vous localise sur une carte et surtout vous donne un maximum d’informations concernant la borne de recharge visée. Puissance de charge, charge en cours par d’autres applications, coût ou badge d’accès nécessaire, vous avez toutes les informations en main pour faire votre choix. ChargeMap ne recense pas que les bornes en France, mais aussi dans les principaux pays d’Europe. L’application est gratuite et permet de partager des informations (borne défectueuse par exemple) pertinentes pour l’utilisateur.

Similaires à ChargeMap, mais peut-être moins complet, on peut citer aussi :

ChargePoint

Shell Recharge

Plugsurfing

Free2Move

Next Charge

ChargePrice

Mobilize Smart Charge

Coco Parks

Les agrégateurs de trajet

Un planificateur de trajet est une application qui va calculer pour vous où vous arrêter pour charger votre voiture. Les Tesla font ça de façon très efficace, les autres systèmes de navigation, ce n’est pas le cas. A Better Route Planner a la particularité d’être un planificateur de trajet. En prenant en considération un grand nombre de variables, pour une réponse la plus précise possible, l’application génère votre trajet avec toutes les bornes de recharge qu’il faudra utiliser à proximité de votre trajet. Plugshare et MyEVTrip sont deux applications similaires.

Les applications des opérateurs de borne

Les bornes publiques ne sont pas toutes gérées par les mêmes entreprises. On pense par exemple à Tesla, longtemps réservé aux véhicules de la marque, à Ionity, financé entre autres par un consortium de constructeurs automobiles comprenant BMW, Volkswagen et Mercedes. Ces opérateurs de borne ont leurs propres applications pour smartphone qui permet donc de localiser la borne de recharge la plus proche de soi. Attention cependant, ils localisent leurs bornes, ce n’est pas forcément celle se trouvant à proximité de votre véhicule.

D’autres opérateurs de borne ne sont pas liés à un ou des constructeurs automobiles, mais sont simplement propriétaires des bornes. On peut citer Fastned, Belib, Freshmile, Iziva ou encore Virta.

Sur le même sujet : tout savoir avant d’acheter sa voiture électrique

Les lieux de référence pour trouver une borne près de chez vous

S’il n’y a pas de règle absolue en la matière, il y a tout de même ces lieux qui sont assez souvent équipés de bornes de recharge publique, notamment dans les grandes villes. Si vous n’avez pas d’autres informations sous la main (ni smartphone ni système de navigation pertinent), cela devrait vous orienter.

Les parkings

Les parkings dans les espaces publics gérés par les municipalités ou des entreprises privées (comme Indigo) proposent de plus en plus quelques bornes de recharge. Ce ne sont pas les plus puissantes, mais elles vous permettront de récupérer de l’énergie sans surcoût au niveau de la tarification du parking.

Les centres commerciaux

Les magasins et centres commerciaux s’équipent de plus en plus de bornes de recharge. On pense à Ikea ou Lidl qui proposent presque tous ces points de recharge. Ces entreprises les présentent comme un atout pour la clientèle qui, gratuitement, gagne quelques kilomètres d’autonomie le temps de leurs courses. Si l’argumentaire est là, on constate régulièrement des bornes plus ou moins délaissées et non fonctionnelles.

Les chaînes d’hôtels

De plus en plus d’hôtels se servent aussi des stations de recharge comme d’un argument pour attirer à eux une nouvelle clientèle. On trouve de tout en matière de puissance. Certains vous proposeront simplement une prise renforcée, ce qui est suffisant pour une nuit de charge. D’autres ont dans leur enceinte ou à proximité immédiate un SUC qui permet de recharger les Tesla dans des conditions optimums. L’accès est souvent, mais pas toujours, réservé aux clients. La recharge est généralement gratuite pour les clients de l’hôtel, payante pour les visiteurs.

Les SuperCharger Tesla

Les SUC sont les stations de recharge Tesla qui maillent le territoire depuis le début des années 2010. Elles s’ouvrent aujourd’hui progressivement aux autres marques automobiles. Si les charges Tesla sont payantes, elles sont aussi les plus rapides du marché avec de très nombreuses stèles dites V3 qui permettent de charger à 250 kW. Cette vitesse reste théorique, et rarement atteinte même dans des conditions optimales. Ces bornes restent tout de même parmi les plus rapides à la disposition des utilisateurs.

Le saviez-vous ? Les propriétaires de Tesla Model S et X avaient la recharge à vie offerte dans tous les SUC pour l’achat d’un véhicule, et avec un parrainage. Tesla a appliqué cette offre jusqu’en 2016.

Vous souhaitez en savoir plus sur les différentes bornes de recharge, privées ou publiques, consultez notre guide pour choisir une borne de recharge.

Les réseaux labellisés pour charger sa voiture électrique

Si les SUC de Tesla sont bien installés sur le territoire, il existe aussi d’autres réseaux. On pense en premier lieu au réseau Ionity et Corri-dor, présents pour l’instant principalement sur les grands axes routiers comme les autoroutes. Dans le même ordre d’idée, et sous le label TotalEnergies, de plus en plus de stations essence s’équipent d’un espace dédié aux bornes électriques. Fin 2012, 70 stations étaient déjà équipées, et une station est proposée uniquement avec des bornes de recharge en région parisienne.

Les concessionnaires

La plupart des concessionnaires, afin de promouvoir leurs véhicules électriques, ont un emplacement dédié à la recharge que vous pouvez utiliser gratuitement. Ces emplacements ne sont pas faits pour des recharges rapides.

Les collectivités et mairies

De plus en plus de villes et de collectivités mettent à disposition gratuitement des emplacements de recharge pour les véhicules électriques. Sur la voirie, le parking d’un bâtiment public ou sur une station de recharge, la démarche se démocratise.

Et si je suis à l’étranger ?

Les applications d’agrégation des bornes disponibles ou les systèmes de navigation ne se limitent pas à la géographie nationale et vous permettront de trouver une borne de recharge dans les principaux pays européens qui eux aussi travaillent beaucoup à la démocratisation des bornes en Allemagne notamment.

En bref : où trouver une borne de recharge ? Pour trouver une borne proche de chez soi, le GPS du système embarqué de la voiture est un bon point de départ. La solution la plus efficace reste toutefois une application tierce, permettant souvent de trouver plus de bornes. On pense en premier lieu à l’utilisation de ChargeMap. Enfin, quelques emplacements comme les parkings, aires d’autoroute et centres commerciaux permettent aujourd’hui de trouver presque à coup sûr un lieu où charger.

FAQ sur la localisation d’une borne de recharge