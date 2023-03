Des trottoirs intelligents qui permettent de générer de l’électricité grâce aux foules

Dans l’optique de produire un maximum d’électricité tout en étant respectueux de l’environnement, l’idée de Pavegen peut séduire, notamment les collectivités territoriales. Cette start-up britannique a eu la brillante idée de mettre au point une technologie permettant de produire de l’électricité grâce à l’énergie cinétique produite par la marche des piétons sur un trottoir.

Convertir l’énergie cinétique en énergie électrique

L’aventure Pavegen débute en 2009 lorsque Laurence Kemball-Cook, une ingénieure design, décide de fonder sa propre start-up. Son objectif est simple : produire de l’électricité « propre », n’utilisant aucune énergie fossile (ni même le nucléaire). C’est en empruntant régulièrement la gare routière Victoria, à Londres, très fréquentée, qu’elle se dit qu’il pourrait être intéressant d’utiliser cette forte fréquentation pour la production d’électricité.

Laurence Kemball-Cook s’est basée sur un phénomène physique que l’on appréhende dès notre entrée en seconde : l’énergie cinétique. Cette énergie est celle que possède un corps lorsqu’il est en mouvement. En marchant, les gens produisent cette énergie cinétique, mais en temps normal, celle-ci s’exerce sur le sol et se disperse sans être utilisée.

L’ingénieure s’est rendu compte du potentiel de cette énergie et a décidé de la récupérer pour faire fonctionner des générateurs. Ces derniers fonctionnent généralement à l’aide de turbines qui nécessitent d’être en mouvement pour fonctionner. En utilisant l’énergie cinétique des passants, ces turbines tournent, ce qui permet de générer de l’électricité.

Une innovation que Laurence Kemball-Cook a imaginée dans sa chambre

À partir de là, elle développe le premier prototype Pavegen depuis sa chambre dans le quartier londonien de Brixton. À la base, son innovation est un appareil rectangulaire contenant un seul générateur. Il se présente sous la forme d’une dalle équipée de capteurs qui ont la possibilité de capturer l’énergie cinétique produite par un passant marchant sur celle-ci.

Des capteurs analysent si une pression est exercée sur les dalles, et s’activent pour capturer l’énergie cinétique des passants.

Afin de vérifier son fonctionnement, Laurence Kemball-Cook l’installe illégalement sur un chantier où le passage des ouvriers est fréquent. Pendant plusieurs mois, elle remarque que la quantité d’électricité qu’elle produit est non négligeable. Fort de cette preuve et de ses résultats, elle présente son produit un peu partout sur internet afin qu’il soit connu et qu’il puisse intéresser les investisseurs. De fil en aiguille, elle reçoit plusieurs financements, lui permettant d’installer son outil à Telford, une ville moyenne du nord-est de l’Angleterre.

Comme expliqué précédemment, c’est en marchant sur les dalles successivement installées le long d’un trottoir qu’un passant, involontairement, va pouvoir transférer son énergie cinétique qui permettra de faire fonctionner le générateur inclus dans la dalle. Ce dernier va produire de l’électricité qui sera ensuite stockée dans des sortes de batterie pour être redistribuée.

Ces dalles triangulaires se confondent avec un véritable trottoir dans la rue ou avec le sol carrelé d’un centre commercial.

Chaque pas produit une quantité infime d’électricité, mais au fil d’une journée, les milliers de personnes ayant marché sur ces trottoirs intelligents ont accumulé une certaine quantité d’énergie. En tout, au bout de 24 heures, cet appareil peut générer entre 2 et 4 joules d’énergie, soit l’équivalent de 4 à 7 Watts d’électricité. Cela permet de recharger entièrement un téléphone portable déchargé, de la même manière qu’une batterie externe que l’on branche sur son smartphone.

Dans quelles conditions est-il intéressant d’utiliser les dalles Pavegen ?

Aéroports, gares, centres-villes, établissements scolaires, universités, centres commerciaux, cinémas, équipements sportifs, etc. Il existe une multitude de lieux pour installer les dalles Pavegen, du moment où le passage est très important. Stockée dans des batteries, l’électricité peut être utile pour les personnes souhaitant recharger leurs appareils électroniques à l’aide de bornes spécialement installés pour l’occasion. Dans un autre registre, à l’aéroport d’Heathrow à Londres par exemple, les trottoirs intelligents ont été utilisés pour faire fonctionner l’éclairage d’un couloir.

Autre cas d’usage intéressant dans le cadre d’un festival : au lieu d’utiliser un grand nombre de générateurs pour faire fonctionner l’installation son et lumière des artistes, des dalles Pavegen peuvent être installées sur des axes stratégiques où passent les festivaliers. De la même manière, il serait intéressant de les placer à l’endroit où les visiteurs se regroupent pour écouter leurs chanteurs ou groupes préférés. En dansant et en sautant, ils feraient fonctionner le système mis au point par Pavegen pour générer de l’électricité. Comme on peut le voir, l’électricité produite par les passants peut avoir de multiples usages.

Avec l’avènement des villes intelligentes, ce genre de technologie est plus qu’appréciée. Cette innovation constitue une véritable alternative pour la production d’électricité, tout en aménageant les trottoirs à l’aide de dalles au design épurées qui se confondront dans l’ambiance urbaine.