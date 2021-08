Xiaomi vient de lancer son nouveau modèle de trottinette électrique, le Mi 3. Il semble très ressemblant aux deux modèles antérieurs. Comparaison de la trottinette Xiaomi Mi 3 avec les modèles Pro 2 et 1S.

La marque chinois Xiaomi s’est lancé dans le marché des trottinettes électriques depuis un certain temps avec un certain succès. Le constructeur asiatique vient de commercialiser son nouveau modèle de trottinette électrique, la Xiaomi Mi 3. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les différences entre les deux produits précédents, les Xiaomi 1S (anciennement M365 Pro) et Pro 2 pour mieux vous aider à choisir le modèle qui vous convient le mieux.

Xiaomi Mi 3, Pro 2 et 1S : des dénominations trompeuses

Beaucoup vont penser que le nouveau modèle Xiaomi Mi 3 est plus performant que ses deux modèles précédents, le Pro 2 et le 1S du fait des numéros séquentiels et de la sortie ultérieure. En fait, il n’en n’est rien. Globalement, nous pouvons dire en fait que la nouvelle trottinette électrique Xiaomi Mi 3 se situe en fait quelque part au niveau performances, autonomie, sécurité et prix entre la Pro 2 et la 1S. Les fiches techniques des trois modèles vous éclaireront davantage pour mieux connaître chaque trottinette et comment choisir celle qui vous convient.

Des trottinettes au design très similaires

La première chose qui saute aux yeux entre les trois modèles est bien évidemment leur similitude. Et pour cause, elles sont toutes basées sur le même design, qui est en fait le M365 original. On notera toutefois quelques différences esthétiques entre les trois générations. La Xiaomi Mi 3 ne déroge pas à la règle et est disponible dans le même ton gris que ses précédentes. Une version noire avec des câbles bleus est aussi disponible. La différence ne se faisant pas au niveau du design, c’est du côté des performances que l’on trouve les véritables différences entre les trois modèles et notamment au niveau de la batterie.

Quelles différences entre les modèles Xiaomi Mi 3, Pro 2 et 1S ?

Côté puissance, le modèle Mi 1S propose 250 W avec 500 W comme maximum alors que les modèles Pro 2 et 3 offrent 300 W et 600 W maximum. L’autonomie est de 30 Km pour les modèles 1S et 3 alors qu’il est de 45 Km pour le modèle Pro 2. Notez que la vitesse maximale des 3 modèles est de 25 Km/h comme l’exige la loi. L’angle maximal de pente accepté par les trois modèles est de 14 % pour la Mi 1S, 16 % pour la Mi 3 et de 20 % pour le modèle Mi Pro2.

Evidemment, chaque modèle ne pèse pas le même poids. Comptez 12,5 Kg pour le modèle Xiaomi Mi 1S, 13,2 Kg pour le modèle Mi 3 et 14,2 Kg pour le modèle Mi Pro 2. Des différences de poids qui s’expliquent notamment par la batterie . Les trois modèles sont équipés du système de freinage intelligent E-ABS.

Globalement, on peut donc dire que des trois modèles, la trottinette Xiaomi Mi Pro 2 offre la meilleure autonomie et meilleure capacité à monter des pentes, la Mi 3 est un compromis entre les deux modèles et la 1S est un modèle plus basique.

Quelles améliorations sur la nouvelle trottinette électrique Xiaomi Mi 3 ?

Les trois trottinettes sont équipées du tableau de bord de la M365 Pro originale, ce qui signifie qu’ils offrent un compteur de vitesse (ainsi que quelques autres symboles) et un indicateur de batterie. Les modes sont les mêmes pour toutes les trottinettes, avec un mode « Normal », « Piéton » et « Sport ». Notez que le constructeur Xiaomi assure, par ailleurs, que des améliorations ont été apportées au modèle Mi 3 notamment au niveau du mécanisme de pliage, aux performances de la batterie (avec un mode veille), et aux disques arrière avec une double plaquette du modèle Mi 3.

Avis : quel modèle de trottinette électrique Xiaomi choisir ?

Si vous avez besoin d’un modèle particulièrement performant avec une bonne autonomie et la capacité à gravir de grosses côtes alors la trottinette Xiaomi Mi Pro 2 est sans doute le modèle le plus adapté. Si vos besoins sont plus passe-partout alors le nouveau modèle Mi 3 est ce qui vous conviendra la mieux. Si vous n’avez besoin que d’un modèle léger sans rechercher la puissance ni avoir de grosses côtes à gravir alors le modèle Mi 1S plus basique vous conviendra. Avec ces trois trottinettes, l’offre de Xiaomi est désormais plutôt complète.