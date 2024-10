L’excellente trottinette InMotion Air Pro coûte moins de 500€ sur Amazon

Voilà une promo comme on aimerait en voir plus souvent : à l’approche de Black Friday, la trottinette électrique Inmotion Air Pro est actuellement 200€ moins cher que son prix de lancement. Voici comment en profiter.

Il y a des jours, où sans le savoir, le quotidien bascule. Regardez : ce matin, en vous levant, vous ne voyiez pas d’alternative raisonnable aux transports en commun pour aller au travail. Pourtant, vous venez de tomber sur un bon plan Made in Meilleure-Innovation qui vous annonce que la InMotion Air Pro vient de passer sous la barre des 500€. En une fraction de seconde, vos allers-retours quotidiens maison-travail viennent d’être bouleversés. Et on vous comprend !

La liberté électrique à moins de 500€

En présentant sa trottinette Air Pro un peu plus tôt dans l’année, la société InMotion a clairement affiché ses ambitions : venir chatouiller les stars du marché comme Xiaomi. Et pour cela, l’entreprise a vu grand avec un moteur de 500W, une autonomie de 45 kilomètres et un look appréciable.

Normalement affichée à 699€, cette trottinette qui a tout pour plaire vient de voir son prix dégringoler pour passer sous la barre des 500€, sur Amazon.

ACHETEZ la InMotion Air Pro de 500W sur Amazon

À ce prix, difficile de résister ! La livraison, elle, est gratuite si vous avez Amazon Prime, et se fait en quelques jours seulement.

La Inmotion Air Pro est idéale pour se rendre au travail

Une trottinette qui cumule les qualités

Outre son design particulièrement réussi, la InMotion Air Pro jouit d’une qualité de fabrication remarquable, et qui en fait un objet agréable à utiliser au quotidien.

Côté performances, InMotion n’a pas fait les choses à moitié avec un moteur de 500W situé à l’arrière. Deux modes de conduite (Drive et Sport) permettent d’aller jusqu’à 25 km/h. Particulièrement vif, le moteur autorise de belles relances.

Question autonomie, comptez environ 45 kilomètres grâce à la batterie au lithium. La sécurité n’est pas en reste avec un système d’éclairage performant, un repose-pieds suffisamment large et surtout un double système de freinage qui évite le blocage des roues.

Moteur de 500W

Poids de 17,7 kg

Jusqu’à 25 km/h

Double système de frein

Autonomie de 45 km

Excellentes finitions

Seul petit regret : il faudra se contenter du noir pour la couleur de l’ensemble. La fantaisie ne fait visiblement pas partie des valeurs de InMotion.

Trottinette électrique INMOTION AIR Pro à 499€ sur Amazon

La Inmotion Air Pro offre une qualité de fabrication remarquable