Le trépied smartphone est devenu un accessoire indispensable pour tout apprenti photographe. Prendre des photos et des vidéos est devenu une routine dans notre quotidien. C’est même devenu l’un des critères principaux de choix d’un smartphone : retrouvez pour tout savoir notre comparatif smartphones photo. Le trépied apporte une précieuse aide. Il supporte nos smartphones et permet d’obtenir la meilleure qualité photo. Les globe-trotters se tourneront eux vers le meilleur trépied de voyage.

Un trépied adapté aux smartphones dispose de multiples fonctions. Il est résistant et offre une sécurité à nos téléphones pendant la prise d’une photo. Le trépied pour smartphone se fixe sur différentes surfaces et augmente la stabilité de nos différents appareils. Il existe le trépied iPhone, Canon, GoPro… Parfois, cet accessoire smartphone sert de support fixe sur une table. On pourra ainsi regarder Netflix ou YouTube et faire autre chose en même temps.

Les Meilleurs Mini Trépieds pour smartphone

ManFrotto PIXI Mini

Le meilleur trépied Manfrotto smartphone Prix 27,49€ prix conseillé Disponible à moins de 25 euros, ce trépied smartphone conviendra aux utilisateurs qui préfèrent la discrétion. Avec un poids de 190 grammes pour une taille 13cm de hauteur quand il est déplié, le ManFrotto Pixi Mini Tripod se range sans problème dans un sac à dos ou même une grande poche de veste. Cet accessoire smartphone est disponible en plusieurs coloris : gris, rose, rouge et blanc. Les plus Peu cher

Facile à transporter

Tête rotative à 360° Les moins Surface plane obligatoire Faut-il acheter le ManFrotto PIXI Mini ? Achetez si … Vous cherchez un trépied pas cher pour pouvoir laisser votre smartphone au loin sur une surface plane

Vous voulez pouvoir emmener un stabilisateur facilement avec vous, absolument partout N’achetez pas si … Vous voulez un trépied tout terrain qui pourra vous accompagner dans des endroits où les surfaces planes sont absentes

Où Acheter le ManFrotto PIXI Mini ?

Joby GripTight One GP

A accrocher partout Prix 29,99€ prix conseillé Dans la continuité des GorillaPod, Joby a conçu une version miniature pour smartphone de son trépied star. Le GripTight One GP est un mini trépied avec des jambes flexibles qui peuvent s’accrocher à n’importe quel type de surface. Cela vous permettra d’obtenir des clichés incroyables dans toutes les conditions. Enroulez le mini trépied autour d’un poteau, sur une branche d’arbre, sur un rétroviseur puis admirez le travail. Avec un poids ultra léger de 71g, ce mini trépied smartphone sera un atout pour les vloggeurs et les amateurs de selfie. Les plus S’adapte à toutes les situations

Tête rotative

Facilement transportable Les moins Plus compliqué à ranger proprement Faut-il acheter le Joby GripTight One GP ? Achetez si … Vous voulez absolument pouvoir accrocher votre smartphone à la moindre surface pour prendre vos plus belles photos

Vous voulez un trépied qui vous permettra d’être créatif dans votre approche

Où Acheter le Joby GripTight One GP ?

Fotopro UFO 2

L’allié à distance Prix 34,99€ prix conseillé Le Fotopro UFO 2 est un excellent trépied iPhone et smartphone. Il s’adapte à toutes les situations grâce à sa flexibilité. Il n’en est pas moins robuste grâce à sa fabrication en acier inoxydable. Que ce soit pour filmer chez vous ou en plein air, vous n’aurez aucun souci de stabilisation. Les plus Ultra flexible

Tête rotative

Commande bluetooth fournie Les moins Plus compliqué à ranger proprement Faut-il acheter le Fotopro UFO 2 ? Achetez si … Vous voulez un trépied qui puisse s’accrocher partout et dans toutes les conditions possibles, le Fotopro UFO2 étant anti-dérapant et imperméable

Vous voulez être toujours plus créatif dans votre approche de la photo sur smartphone

Où Acheter le Fotopro UFO 2 ?

Les Meilleurs Adapteurs Smartphones pour Trépieds

JOBY GripTight Pro

L’adaptateur le plus robuste Prix 24,80€ prix conseillé Le GripTight de JOBY est l’adaptateur universel le plus vendu sur Amazon. Il est le compagnon parfait si vous avez déjà un trépied pour appareil photo et que vous voulez l’utiliser pour votre smartphone. Mode paysage ou mode portrait, cette pince s’adapte à tout. Sa légèreté permet de ne pas rajouter un poids inutile à votre trépied. Les plus Adaptateur très solide

Léger

Portrait ET paysage Les moins Ne convient pas aux smartphones très grands Faut-il acheter le JOBY GripTight Pro ? Achetez si … Vous possédez déjà un trépied et souhaitez y adapter votre smartphone

La prise de vue en portrait vous intéresse tout autant que la prise de vue en paysage

Où Acheter le JOBY GripTight Pro ?

Manfrotto Mclamp

La pince compacte et basique Prix 11,99€ prix conseillé Manfrotto est décidemment un cador des accessoires compacte et léger. Le MCLAMP ne déroge pas à la règle. Avec un poids (30 grammes) et un prix mini, cette pince peut s’accrocher pour une orientation paysage ou portrait. Mais on regrette la rotation inexistante. Les plus Peu cher

Fonctionne à tous les coups Les moins Pas de rotation

Un peu fragile Faut-il acheter le Manfrotto Mclamp ? Achetez si … Vous cherchez une solution rapide et peu onéreuse pour connecter votre smartphone à votre trépied

Vous ne voulez pas vous prendre la tête pour prendre vos clichés, simplement glisser votre smartphone et le tour est joué N’achetez pas si … Vous cherchez à avoir des réglages fins sur votre adaptateur tout autant que votre trépied

Où Acheter le Manfrotto Mclamp ?

NEEWER Video Rig

Le plus complet en mode paysage Prix 26,99€ prix conseillé Si vous recherchez un usage un peu plus professionnel, cette plate-forme vidéo est faite pour vous. Le Vidéo Ring de Neewer est un support multi fonctions. Il peut aussi bien faire stabilisateur quand on le tient dans le main que support trépied. On peut rajouter jusqu’à trois extensions telles que des led, micros ou retour vidéo. Les plus Support à multiples extensions

Compatibilité étendue

Ultra polyvalent Les moins Poids et taille Faut-il acheter le NEEWER Video Rig ? Achetez si … Vous êtes un professionnel qui veut ajouter de multiples extensions (type micro, flash LED) à votre setup photo smartphone

Vous cherchez à capturer des photos et vidéos en gardant votre smartphone en main N’achetez pas si … Vous voulez une solution simple à un problème simple

Où Acheter le NEEWER Video Rig ?

Comparatif des Meilleurs Perches à selfie Trépieds

Xiaomi Mi Perche

Le meilleur rapport qualité/prix Prix 29,99€ prix conseillé Le monopode pèse 152 grammes, mesure 19 cm plié et 51 cm déplié. Il est fourni avec une télécommande Bluetooth 3.0 Xiaomi de 60 mAh qui se recharge en USB Type-C. Elle sert à déclencher la capture de photos et vidéos. Bien que cette télécommande soit fluide, elle ne permet pas le basculement du mode photo à la vidéo. Elle ne sert qu’à déclencher l’objectif photo. Elle se range directement dans la perche. Les plus Télécommande Bluetooth fournie

Bonne longueur et bonne stabilisation

Très facile à prendre en main Les moins Pieds en plastique Faut-il acheter le Xiaomi Mi Perche ? Achetez si … Vous cherchez une perche à selfie qui ne vous demandera aucun sacrifice et est très facile d’utilisation

Où Acheter le Xiaomi Mi Perche ?

Huawei AF15

La plus polyvalente Prix 34,90€ prix conseillé Huawei a tout simplement conçu un 4-en-1 avec son AF15. Avant tout, cet accessoire est d’abord une perche selfie Bluetooth avec une longueur maximale de 66cm. Elle peut ensuite se déplier sous la forme d’un trépied smartphone d’une hauteur de 27cm. On peut ensuite l’utiliser comme un support pour regarder des vidéos sur son smartphone. Enfin, cette perche selfie peut être utilisée comme un stabilisateur smartphone. A sa plus petite forme, cet accessoire ne mesure que 18,6cm. Les plus Ultra résistant et léger

Hyper polyvalente

De nombreux réglages disponibles Les moins Pieds en plastique Faut-il acheter le Huawei AF15 ? Achetez si … Vous voulez une perche qui soit ultra résistante, mais qui n’en oublie pas d’être légère pour autant et facile à prendre en main

Où Acheter le Huawei AF15 ?

Bovon

La plus populaire Prix 12,99€ prix conseillé Les photos de groupe et les autoportraits deviennent plus simples avec la perche selfie Bovon. Elle sera idéale à utiliser lors de vos voyages et de divers événements tels qu’un mariage, un anniversaire, le Nouvel An, etc. Le bâton peut s’étendre de 20cm à 67,9cm. Il est fabriqué dans un alliage en aluminium qui assure une légèreté. Avec une batterie au lithium de 65 mAh rechargeable, cet accessoire pourra capturer l’équivalent de 50 000 selfies, soit une durée de 3 mois d’autonomie en mode veille. Les plus Vraiment pas cher

Polyvalente

Télécommande Bluetooth intégrée Les moins Plus fragile que ses concurrentes Faut-il acheter le Bovon ? Achetez si … Vous cherchez une perche à selfie transformable en trépied, mais ne voulez pas trop investir pour cela

Où Acheter le Bovon ?

Les Meilleurs Trépieds Multi-Usages pour téléphone

Rhodesy Octopus Style

Flexible et pas cher Prix 24,99€ prix conseillé Le Rhodesy Octopus Style est le meilleur trépied smartphone pour débuter. Il est compatible avec beaucoup de smartphones dont les iPhone XS et XS Max, les Galaxy S10 et S10+. Il n’est pas cher et propose plusieurs caractéristiques intéressantes. D’abord, le trépied est très léger (230 g), ce qui ne l’empêche pas de pouvoir supporter jusqu’à 1 kg ! De plus, sa tête est réglable jusqu’à 360 degrés et peut être orientée en portrait ou paysage. Enfin, Les poignées adhèrent à toutes les surfaces et offrent une bonne stabilité. Les plus Tête réglable

Parfait pour un débutant Les moins Pas de mode portrait Faut-il acheter le Rhodesy Octopus Style ? Achetez si … Vous cherchez à stabiliser votre smartphone dans toutes les conditions, pour pouvoir prendre les meilleures photos possibles dans des angles originaux

Où Acheter le Rhodesy Octopus Style ?

Hitchy

Trépied ET Bluetooth Prix 21,99€ prix conseillé Hitchy a conçu un trépied smartphone de haute qualité à un bas prix. Cet accessoire sera idéal à utiliser lors de vos événements : anniversaire d’un proche, dîner en famille, pot de départ… Il est fabriqué dans un alliage en aluminium qui le rend très léger pour un trépied de cette taille (seulement 280g pour 66cm au max). Le point fort de cet accessoire en dehors de son prix attractif est sa fonction Bluetooth. Il permet le déclenchement de l’appareil photo à une distance de 10 mètres. Les plus Manette Bluetooth intégrée

Trépied pensé pour le smartphone

Léger et facile à transporter Les moins Pas aussi résistant qu’un véritable trépied Faut-il acheter le Hitchy ? Achetez si … Vous êtes sérieux dans le fait de commencer à faire de la photo et de la vidéo avec votre smartphone, mais ne voulez pas dépenser des 1000 et des 100 pour commencer

Où Acheter le Hitchy ?

Amazon Basics

La valeur sûre Prix 24,99€ prix conseillé Qui a dit qu’un trépied devait être un investissement colossal ? Grâce à la gamme Amazon Basic, vous pouvez retrouver de nombreux modèles de trépieds qui seront parfaits pour débuter. Si vous comptez commencer avec votre smartphone et passer ensuite à un appareil plus puissant, mieux vaudra compter sur AmazonBasics ! Les plus Trépied ultra polyvalent

Niveau à bulle intégré Les moins Pas d’adaptateur smartphone fourni Faut-il acheter l’Amazon Basics ? Achetez si … Vous voulez faire vos premiers pas sur smartphone, et ensuite avoir la liberté de passer à un appareil photo avec aise

Où Acheter l'Amazon Basics ?

Conseils pour Choisir votre Trépied Smartphone

Pourquoi utiliser un adaptateur trépied smartphone ? Pour réussir des photos et vidéos sans tremblement, sans flou et avec beaucoup de détails, il faut utiliser un trépied smartphone. Celui-ci permet la stabilisation de votre téléphone pendant la capture des photos. ManFrotto et Joby sont les champions des trépieds smartphones. Ils proposent des trépieds flexibles (GorillaPod) et classiques. Vous pouvez y disposer votre iPhone et prendre le temps de réaliser votre composition. D’autres constructeurs proposent des modèles avec des fonctionnalités semblables pour moins chers. Les trépieds sont des accessoires smartphones indispensables lors des occasions comme les anniversaires.

Critères à vérifier lors de l’achat d’un trépied de téléphone

Le type de trépied

Il existe deux types de trépieds : les flexibles et les classiques.

Les trépieds flexibles comme les GorillaPods qui sont les plus connus. Ils peuvent être entièrement articulés et attachés à plusieurs surfaces comme des branches d’arbres. Leur taille est variée. Ils peuvent généralement soutenir un appareil photo, un smartphone ou une GoPro… Ces trépieds sont recommandés aux utilisateurs créatifs.

Les trépieds classiques sont fixes et leurs pieds ne peuvent pas s’articuler. Ils ne peuvent pas s’adapter à toutes les surfaces. Néanmoins, ils ont souvent des formats compacts et permettent généralement l’orientation des smartphones à 360 degrés. Ils assurent de la stabilité à vos prises de photos et vidéos.

La taille du trépied

La taille du trépied smartphone dépend de l’utilisation que vous allez en faire.

Si vous êtes un aventurier à la recherche de paysages à prendre en photo, optez pour un grand trépied. Il vous permettra d’élargir votre composition et d’obtenir des résultats de qualité. Son principal inconvénient est son transport. Vous devrez le ranger dans un sac adapté à sa taille.

Si vous êtes casanier, il vaut mieux acheter un mini trépied compact. Facile à ranger et à utiliser, ce trépied smartphone sera toujours d’une précieuse aide à domicile. On peut le poser sur une table ou l’attacher à un objet comme une lampe. Si votre adaptateur trépied smartphone est compatible Bluetooth, vous pouvez capturer des photos à distance. S’il ne l’est pas, vous pouvez utiliser le retardateur de votre téléphone.

La qualité du trépied

Le matériau qui compose votre trépied va influencer sa durée de vie. Sa qualité est importante, mais il faut aussi tenir compte de son poids et de sa solidité.

Le meilleur investissement :

Le carbone est un matériau solide et fiable, mais relativement cher. Son prix est justifié par sa longue durabilité. C’est le choix à faire si vous voulez un investissement sur le long terme.

Le meilleur rapport qualité/prix :

L’aluminium est un matériau léger et stable, mais moins solide que le carbone. C’est aussi la matière au meilleur rapport qualité/prix.

Le moins cher :

Le plastique est le matériau le plus vendu grâce à son faible coût d’achat. Il est nettement moins cher que le carbone et l’aluminium, mais il n’est pas un matériau recommandé. Sa faible qualité le rend moins stable et moins durable sur le long terme. Il est conseillé d’acheter un trépied en plastique que si vous voulez en faire un usage temporaire.

L’étanchéité du trépied

La résistance à l’eau d’un trépied smartphone est un critère à ne pas négliger quand vous êtes en déplacement.

Si vous avez l’intention d’utiliser un trépied de voyage, optez pour un accessoire smartphone résistant à l’eau et à la poussière. Il est recommandé d’acheter un trépied flexible haut de gamme. Cette catégorie est destinée à se fixer sur plusieurs types de surfaces et à supporter toutes les conditions météorologiques. A l’inverse, un trépied de table n’est pas conçu dans le but de voyager et n’est généralement pas étanche. Pensez tout de même à vérifier si le constructeur garantit l’étanchéité de son produit, même s’il s’agit d’un trépied flexible.

Les Joby GorillaPod et FotoPro UFO 2 sont deux types de trépied smartphone en acier inoxydable et en caoutchouc. Ces matériaux vous garantiront à la fois robustesse et stabilité. Par exemple, vous pouvez fixer un adaptateur trépied smartphone sur un kayak, et faire des photos ou des selfies sans vous inquiéter d’une éventuelle chute dans l’eau. Vous pouvez aussi fixer ce trépied iPhone sur le rétroviseur d’une voiture sous la pluie. Evidemment, il n’est pas utile de vous rappeler que votre smartphone doit également être étanche.

Questions Fréquentes

Que penser d’une coque qui fait trépied ? Il existe sur le marché une coque de smartphone avec trépieds intégrés. Elle est signée Joby. mais malheureusement, cette technologie souffre encore de problèmes importants de qualité est de durabilité. Evitez ce produit pour l’instant et préférez un véritable trépieds ! Les trépieds flexibles tiennent-ils dans la durée ? Acheter un trépied flexible, c’est s’exposer à des problèmes de durabilité. En effet, des pieds de mauvaises qualités peuvent vite montrer leurs limites dans le temps. C’est pour cette raison qu’il faut faire bien attention à choisir des produits qualitatifs chez des marques reconnues tel que Joby ou Manfrotto. Que valent les trépieds Square Jellyfish ? Square Jellyfish est une marque d’accessoires pour portable très populaire chez nos voisins d’outre manche et outre atlantique. Ses trépieds sont de très bonne qualité et leur apparition dans les top anglophones est récurrente. Mais l’offre est peu développée en France, ce qui nous empêche d’avoir un véritable avis sur les produits. Quel est le meilleur trépied smartphone pour professionnel ? Pour les professionnels qui cherche un trépieds smartphone, le Joby GripThight GorillPod Pro est parfait. Il permet de rajouter des modules que l’on met dans la position que l’on souhaite. Mais son prix conséquent nous a empêché d’ajouter ce produit dans notre comparatif. Quel est le meilleur trépied pour vlogger ? Si vous cherchez un trépied pour réaliser un Vlog, certains modèles permettent de combiner trépieds et stabilisateur vidéos. Le DJI OM 4 est le meilleur stabilisateur du marché. Associé à son trépied trois pattes, il est le compagnon idéal des vloggers qui veulent associer photos et vidéo de qualité.