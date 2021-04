Pour effectuer leur trajet domicile-travail, les français ont accès à de nombreux types de transport. Si les initiatives les plus écoresponsables sont notamment encouragées par le forfait mobilité durable, la grande majorité opte encore pour des trajets en voiture. Alors quels sont les modes de transports à privilégier ? Quelles sont les tendances à venir pour effectuer son trajet domicile-travail ? Réponses !

Privilégier les modes de transports écoresponsables pour son trajet domicile-travail

Idéalement, la réalisation d’un trajet domicile-travail se fait désormais par le biais d’un transport écoresponsable. Les voitures particulières étant le principal émetteur de gaz à effet de serre dans le domaine du transport, chacun est encouragé à opter pour un mode de transport plus respectueux de l’environnement.

Le forfait mobilité durable proposé en entreprise permet notamment d’encourager les salariés à opter pour des modes de transport plus vertueux pour effectuer chaque trajet domicile-travail en prenant en charge les dépenses qui y sont liées. Des solutions comme Betterway par exemple permettent même de faciliter la mise en place du forfait mobilité durable en entreprise en mettant à disposition de chaque salarié une carte de paiement dédié aux dépenses qui entrent dans le cadre du forfait (plus d’informations sur le sujet ici).

Voir le comparatif des trottinettes électriques

Le vélo, le vélo à assistance électrique, le covoiturage comme conducteur ou passager, les engins de déplacement personnels en location ou en libre-service, l’autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ainsi que les transports en commun hors abonnement sont des modes de transports qui ont le vent en poupe. Gageons que ceux-ci gagneront encore du terrain par rapport aux autres modes de transports plus polluants dans les années à venir.

Même si la voiture largement est encore plébiscité

Malgré les nombreuses possibilités dont on peut profiter notamment dans les villes pour effectuer un trajet domicile-travail de manière écoresponsable, la voiture reste encore le moyen de transport le plus plébiscité.

Malgré les embouteillages, les frais d’entretien et de garage que l’utilisation quasi quotidienne d’une voiture engendre,70% des déplacements domicile-travail se font encore voiture. Un choix qui n’est pas sans conséquence puisque les voitures particulières sont les principales responsables des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports.

Il est notamment possible d’opter pour un véhicule électrique dont l’achat est encouragé par différentes aides mises en place par l’État afin de limiter l’émission de gaz à effet de serre. D’ailleurs, la vente des voitures électriques et hybrides n’a jamais été aussi importante qu’en 2020.

Quelles sont les tendances à venir ?

L’essor fulgurant connu par le vélo durant la crise sanitaire est une tendance qui semble se poursuivre. En effet, les déplacements à vélo sont en hausse depuis quelques années déjà et la crise sanitaire a eu pour conséquence d’accélérer le phénomène, le vélo permettant de se déplacer tout en conservant la distanciation sociale contrairement aux transports en commun.

Voir le comparatif des vélos électriques

Selon une étude menée par l’Union Sport et Cycle (syndicat professionnel des entreprises de la filière du sport, des loisirs et du cycle), les ventes de vélos neufs en France ont progressé de 117% entre le 12 mai 2020 et le 12 juin 2020. Entre mai et août 2020, les pistes cyclables ont attiré 67% de personnes supplémentaires par rapport à 2019.

Le vélo semble donc être l’une des tendances qui se poursuivra pour effectuer les trajets entre le domicile et le travail, mais c’est aussi vrai en ce qui concerne le covoiturage. BlaBlaCar, qui est un des leaders du covoiturage, a annoncé une hausse de son chiffre d’affaires de 71% en 2019 ce qui prouve que le covoiturage est aussi largement plébiscité (plus d’informations sur le sujet ici).