Les vélos envahissent nos routes et obtiennent de plus en plus de place sur les voies. Par conséquent, ils sont davantage convoités et subtilisés. C’est la raison pour laquelle il est essentiel de s’équiper contre ces possibles agressions et vols. Pour lutter contre le bike jacking, il existe des trackers GPS de vélos discrets et connectés. Ils permettent de garder un œil sur votre vélo dès qu’il n’est plus près de vous. Découvrez notre comparatif des meilleurs modèles.

Bike Tracker : le traceur GPS connecté d’Invoxia

Invoxia propose une large gamme de traceurs GPS pour contrer le vol de véhicules. Le Bike Tracker se glisse dans le réflecteur lui-même fixé sur votre tige de selle. C’est un tracker étanche qui fonctionne sans carte SIM et sans limite de distance. Il utilise les réseaux basse consommation LoRa ce qui vous permet de suivre en temps réel votre vélo. Vous recevrez des notifications lorsque ce tracker sort des zones de sécurité prédéfinies par vos soins. Toutes les 3 minutes, vous connaîtrez la position de votre vélo et s’il est en mouvement. En cas de vol, les équipes d’Invoxia aident la police en communiquant la position exacte de votre bicyclette. Ne vous inquiétez pas de son autonomie, le Bike Tracker tiendra entre 2 semaines et 1 mois sans recharge. En outre, une fonction “alerte anti dégradation” vous envoie une alerte si le vélo est renversé ou bousculé lorsqu’il est garé.

Traceur GPS Zeerkeer : retrouvez votre vélo volé

Ce traceur GPS passe inaperçu en prenant la forme d’un feu arrière d’un deux roues. Il nécessite une carte SIM et possède une autonomie d’une semaine. Vous pouvez piloter ce tracker à l’aide d’un SMS ou via l’application dédiée. En tant que réflecteur vous aurez aussi accès aux réglages d’allumage et d’extinction de ce dernier par les deux mêmes modes qui gèrent le tracker GPS. Grâce aux SMS vous aurez accès à un lien Google Maps afin de vous indiquer l’emplacement exact de votre tracker perdu ou volé. Zeerkeer vous propose également de surveiller votre cadence de pédalage et calcule la distance parcourue depuis ce petit réflecteur plus que discret !

Prix : 39,99€

Boomerang CycloTrac : le traceur GPS qui ne se cache pas

CycloTrac est à la fois une alarme de vélo et un tracker GPS. Sa formule deux en un se fixe sur le cadre du vélo et n’est pas faite pour être discret. L’antivol a pour principal but de dissuader les voleurs les plus motivés. L’application dédiée Boomerang, disponible sur IOS et Android, vous permet d’armer le tracker dès lors que vous stationnez votre vélo. À la moindre tentative de déplacement du vélo, une alerte sonore et une notification sont envoyées au propriétaire. Cette alarme est couplée à un suivi GPS et à une radio Verizon qui vous permet de suivre en temps réel les déplacements de votre vélo depuis l’application. CycloTrac vous offre la possibilité de délimiter une zone de sécurité grâce à la barrière géo.

Prix : 139,99€

Spylamp2 : la lampe espionne de la gamme Spybike

Spybike est un site web qui propose du matériel espion et tracker GPS. Tout cela fait un peu Mission Impossible mais c’est devenu aujourd’hui une nécessité pour certains afin de se sentir en sécurité. Nous avons sélectionné le Spylamp2 qui est un tracker GPS caché dans le feu arrière de votre bicyclette. Toutefois vous trouverez également ce tracker dans le casque de vélo de la gamme ou dans la tige de la selle. Doté d’une batterie et d’une carte SIM intégrée, vous pourrez suivre la position de votre vélo à tout moment. Ce tracker est rechargeable mais pas avant plusieurs mois grâce à la mini batterie en lithium qui a une durée de vie impressionnante ! Vous pourrez obtenir l’un de ces dispositifs pour 125$ et 4,50$ par mois afin de garantir la connexion cellulaire de votre tracker.

Sherlock Bike : le traceur GPS invisible

Cet appareil antivol pour vélo vous offre la tranquillité d’esprit nécessaire pour laisser votre vélo dans la rue. Ce système GPS se cache dans le guidon de votre vélo afin d’optimiser sa sécurité en toute discrétion. Sherlock Bike fonctionne à l’aide d’une application dédiée qui vous permet d’armer le système une fois le vélo garé. Tout mouvement ressenti par le capteur fera l’objet d’une notification envoyée sur votre smartphone. Un mode “vol” vous permet de suivre le parcours de votre vélo et d’envoyer sa position aux forces de l’ordre. Avec une autonomie d’une semaine, vous bénéficiez d’une connectivité suffisante pour une semaine de travail sans tracas !

Go Box 20 : le traceur GPS d’Auvray

Ce traceur GPS : Go Box 20 proposé par Auvray vous offre la possibilité de laisser dormir votre vélo dans un parking ou dans la rue en toute sérénité. Ce tracker GPS vous informe de la position en temps réel de votre bolide si chère à vos yeux. Depuis votre smartphone et l’application dédiée, vous serez prévenu du moindre mouvement suspect réalisé par votre vélo. Vous pourrez également surveiller le niveau de charge de la batterie du tracker afin de ne jamais tomber en rade. Pour le placer, c’est à votre convenance grâce au patch double face qui s’adapte à la forme de votre vélo, peu importe l’endroit que vous choisirez. Pour utiliser ce petit boitier de sécurité vous devrez créer un compte sur go-box.fr et souscrire un abonnement de 3€ par mois ou 36€ par an.

Prix : 109€

Les minis Traceurs GPS vélo de Secure-Vision

Secure-Vision a mis sur le marché toute une gamme de petits traceurs GPS polyvalent. Une carte SIM format Nano sera nécessaire pour en faire fonctionner un. Il vous donnera la position exacte de votre vélo et vous enverra des alarmes en cas de détection de mouvement suspect. Un micro vous donnera même accès à l’écoute environnante de votre vélo et pourra émettre un rappel en cas de détection de son extérieur. Un emplacement réservé pour une carte mémoire est d’ailleurs mis à disposition si vous souhaitez réaliser des enregistrements audios !

RUN.E : le traceur GPS connecté pour les vélos électriques

Le petit boîtier pensé par TrackAp est compatible avec tous les moteurs Bosch excepté ceux de 4ème génération. Ces derniers demanderont une installation particulière faite par un professionnel. RUN.E est donc un traceur GPS qui s’adapte particulièrement parfaitement aux vélos à assistance électrique équipés d’un moteur de ce type car il se cache dedans et se branche à sa prise accessoire. Aucun soucis à se faire sur l’autonomie ! Grâce à lui, vous pourrez suivre le tracé GPS de votre vélo partout en Europe. Vous serez alerté en cas de mouvement suspect et vous aurez même une fonction police afin d’agir vite en cas de vol. L’application dédiée vous permet de consulter vos données, les statistiques d’utilisations et de garder à jour son carnet d’entretien 100% digital.

Hoot In Fork : le traceur GPS compatible avec tous les vélos

Il est compatible avec les vélos classiques comme électriques et se fixe sur le pivot de fourche qu’il soit en aluminium ou en carbone. L’application gratuite Hoot Tracker est dédiée au Bike Tracking pour suivre en temps réel la position de votre vélo. Un accès police vous simplifiera la tâche en cas de vol pour partager la localisation exacte de votre deux roues volé. La police aura donc accès à sa position ainsi qu’aux documents prouvant l’appartenance à son propriétaire. Doté de capteurs gyroscopiques et d’un accéléromètre, il sera sensible à tout mouvement ou vibration suspecte. Deux modes sont disponibles (Standard et Expert) pour adapter votre rythme à votre traceur que vous soyez un cycliste urbain ou chevronné. Enfin, vous pourrez enregistrer de multiples utilisateurs afin de leur autoriser l’accès à votre vélo sans que vous soyez dérangé par des alertes inutiles.

Prix : 279€

Sentinelle by Sentidrive, l’antivol multifonction avec traceur GPS

SentiDrive a créé un antivol doté d’un traceur GPS et de deux caméras : le Sentinelle. Durant la conduite de votre vélo, une caméra avant et une caméra arrière permettent d’enregistrer des vidéos de façon automatique. Vous pourrez ensuite les transférer en temps réel depuis l’application dédiée. En cas de tentative de vol, les caméras se déclenchent à la moindre vibration ressentie et transmettent les images directement sur l’application. Il est également possible d’activer la géolocalisation à votre guise. En outre, la Sentinelle détecte les chutes. Si vous tombez et ne répondez pas à l’alerte envoyée sur votre smartphone, le contact d’urgence prédéfini est contacté et reçoit vos coordonnées GPS afin de vous porter secours au plus vite.

Prix : 429€

Qu’est ce qu’un traceur GPS pour vélo ?

Les traceurs GPS vous permettent d’équiper vos vélos d’un concentré de technologie qui vous apportera sérénité et sécurité. Différents modèles sont proposés, discrets ou dissuasif, parfois connectés à une application ou à un site, ils disposent tous d’un suivi GPS en temps réel. Leur but premier étant de surveiller les déplacements de votre vélo afin de ne pas le perdre de vue même stationné. Les vols de vélo sont devenus monnaie courante dans les grandes villes ce qui vous a sûrement décidé à jeter un œil à ce top 10 des meilleurs traceurs GPS pour vélos. Ces objets innovants sont souvent fournis avec une ou plusieurs années de suivi gratuit, toutefois vous devrez, la plupart du temps, payer un abonnement mensuel ou annuel pour continuer à garder votre vélo sous haute surveillance. Avant l’achat, assurez vous donc de connaître toutes les conditions sur un produit.