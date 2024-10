TP-Link lance une nouvelle caméra de surveillance extérieure qui n’a pas besoin de Wi-Fi

Les caméras de surveillance sont devenues un incontournable pour contrer toute intrusion. Toutefois, malgré les promesses des grands fabricants, certaines caméras déçoivent par leur manque de fonctionnalités ou leur fiabilité… TP-Link va-t-il faire mieux avec sa nouvelle caméra 4G ?

Vous ne le savez peut-être pas, mais l’été n’est pas le seul moment favori des cambrioleurs. Alors que les calendriers de l’Avent sont déjà de sortie, les malfaiteurs sont sûrement eux aussi en train de préparer leur coup à l’avant-veille des fêtes de fin d’année. C’est donc un moment plus qu’opportun pour équiper votre domicile d’une caméra extérieure avant de partir réveillonner en famille. Et si vous comptez couper le réseau internet, il existe tout de même des solutions.

La Tapo C501GW de TP-Link marque un tournant dans le secteur de la surveillance extérieure avec sa connectivité 4G intégrée. Conçue pour fonctionner sans Wi-Fi, elle est idéale pour les environnements où la connexion internet n’est pas stable ou absente. Mais est-elle plus fiable que ses concurrentes ?

La Tapo C501GW : qu’est-ce qu’elle a dans le ventre ?

Le point fort de cette caméra est bien sûr sa capacité à fonctionner via une carte SIM 4G, rendant inutile une connexion Wi-Fi constante. Cela en fait un excellent choix pour les zones éloignées ou les propriétés rurales où le réseau domestique peut être peu fiable. Le modèle Tapo C501GW offre également une qualité vidéo HD et une vision nocturne qui assure une surveillance continue, même en faible luminosité.

Avec un angle de vision large, elle permet de surveiller de vastes zones sans nécessiter de rotation manuelle.

Elle est conçue pour fonctionner de manière autonome, avec une batterie rechargeable qui offre plusieurs jours d’autonomie. Plusieurs points forts donc par rapport à des caméras comme la ARLO GO 2, qui déçoit sur de nombreux aspects (abonnement, batterie, SAV…).

Côté stockage, TP-Link mise sur une double option : un stockage local via carte microSD, avec une capacité allant jusqu’à 512 Go, ou l’utilisation du cloud (sous forme d’abonnement). Le fait de pouvoir consulter les enregistrements à distance, directement via l’application mobile Tapo, est un avantage non négligeable pour la gestion de la sécurité en temps réel.

Toutefois, cette solution 4G présente un inconvénient majeur : elle nécessite dans un premier temps un abonnement lié à la caméra (pas d’abonnement = souvent moins de fonctionnalités). Mais aussi une carte SIM de 5 € par mois en moyenne par caméra, ce qui peut rapidement représenter un coût non négligeable.

Une caméra prometteuse avec des perspectives d’amélioration

Si nous n’avons pas de date exacte de lancement, TP-Link a annoncé qu’elle serait en vente courant du mois d’octobre.

La Tapo C501GW constitue une solution intéressante pour les utilisateurs ayant besoin de caméras autonomes en extérieur, grâce à sa connectivité 4G. Elle résout en partie les problèmes liés aux caméras qui dépendent uniquement du Wi-Fi. Et de ce que nous pouvons en constater à l’heure actuelle, elle risque d’être tout aussi bien voire mieux que la Eufy Security WiFi 4G LTE Cam S330.

Cependant, la multiplication des cartes SIM pour chaque caméra en plus de l’abonnement limite son accessibilité financière. Sachant que la caméra seule va coûter 129,90€.

L’intégration d’un boîtier solaire avec carte SIM capable de diffuser un Wi-Fi local pour l’ensemble des caméras connectées pourrait représenter une innovation décisive. Cela permettrait non seulement de réduire les coûts, mais aussi d’améliorer la fiabilité et l’autonomie des systèmes de surveillance en extérieur.

Pour l’instant, la Tapo C501GW propose une alternative viable, mais le marché des caméras de surveillance extérieures a encore une marge d’innovation pour répondre aux besoins des utilisateurs en matière de sécurité, de budget et de praticité.