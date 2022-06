Toyota s’associe avec le co-fondateur de Tesla pour recycler les batteries de ses voitures électriques

Toyota Motor Corp. s’associe à Redwood Materials Inc., une entreprise de recyclage de batteries créée par le co-fondateur de Tesla, JB Straubel, pour collecter et réutiliser les batteries de ses voitures électriques.

Avec ce partenariat, Toyota s’appuie sur le savoir-faire de Redwood Materials pour établir une procédure efficace et sûre permettant de réutiliser, recycler et récupérer les batteries de ses véhicules en fin de vie. Pour Redwood Materials il s’agit avant tout de créer une chaîne d’approvisionnement circulaire pour les voitures électriques et hybrides afin de les rendre plus durables et plus propres.

Toyota s’associe avec Redwood pour recycler les batteries de ses vieux modèles

Étant donné que Toyota n’a commencé à utiliser des batteries lithium-ion que récemment dans ses véhicules rechargeables, Redwood Materials recyclera principalement des batteries nickel-métal-hydrure (NiMH) au cours des prochaines années. Les efforts se concentreront principalement sur des vieux modèles sortis il ya plus de vingt ans, comme les Prius et d’autres véhicules hybrides-électriques y compris les modèles Lexus de la marque.



Des employés de Redwood Materials traitant une batterie usagée d’une Toyota Prius



Par ailleurs, le recyclage faisait partie de la politique de Toyota avant même que la Commission européenne n’impose le recyclage obligatoire des batteries en 2006. La firme japonaise à l’époque recyclait 91 % de ses batteries hybrides en incitant ses concessionnaires à renvoyer les vieilles batteries pour en recevoir des nouvelles.

Visant les 100 % de recyclage, l’entreprise avait même prolongé ses accords de recyclage de batteries, avec ses deux partenaires : l’entreprise française Société Nouvelle d’Affinage des Métaux (SNAM) et Umicore N.V, une entreprise belge leader dans la technologie des matériaux circulaires. Ces deux sociétés étaient à l’époque « responsables pour toute l’Europe de la collecte et du recyclage écoresponsable des batteries nickel-métal hydrure (Ni-MH) et lithium-ion (Li-ion) » et travaillaient avec d’autres géants de l’industie automobile comme Peugeot, BMW et Volkswagen.

» Selon la législation européenne, 85 % au moins du véhicule doivent être recyclables et 95 % revalorisables. Mais nous allons plus loin en simplifiant et rationalisant au maximum le processus. Grâce à des initiatives telles que le marquage des pièces et une étroite collaboration coopération active avec des partenaires spécialisés, nous innovons afin d’améliorer encore les méthodes de recyclage des véhicules de demain. « L’entreprise Toyota sur sa politique de recyclage

Une nouvelle usine de recyclage pourrait ouvrir en Caroline du Nord

Redwood Materials ne cache pas ses ambitions et prévoit de fabriquer ses propres cathodes et anodes avec des matériaux recyclés dans le but de fournir les constructeurs automobiles. Il est possible qu’une nouvelle usine de recyclage ouvre en Caroline du Nord, à proximité de l’usine de fabrication de batteries de Toyota. Redwood Material a aussi annoncé son partenariat avec Ford avec qui elle entreprend le même objectif à savoir : le recyclage et revalorisation des batteries électriques.

Redwood Materials s’efforce d’étendre rapidement sa collecte afin de récupérer des métaux et des éléments précieux qui peuvent être à leur tour réutilisés pour fabriquer de nouvelles batteries.Contrairement à l’essence, ces matériaux sont recyclables à l’infini.

Pour l’instant il s’agit encore d’une entreprise modeste, avec une consommation de seulement 6 GWh de batteries usagées, mais elle prévoit de développer rapidement ses activités pour être en mesure de fournir suffisamment d’anodes et de cathodes pour 100 GWh de nouvelles batteries d’ici 2025. Cela pourrait suffire à alimenter un million de véhicules, chacun étant équipé d’un gros bloc de batteries de 100 kWh. Plus ambitieux encore est son objectif d’atteindre une production de 500 GWh d’ici à 2030. L’entreprise espère ainsi répondre aux nouveaux défis environnementaux et s’inscrire dans une économie plus responsable visant à localiser le réseau de chaîne d’approvisionnement.