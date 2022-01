Toutes les voitures Lamborghini passeront à l’électrique d’ici 2025

Lamborghini annonce son virage électrique. À partir de 2023, seuls les moteurs électriques seront sur le marché. La firme travaille actuellement sur des modèles hybrides et confirme la sortie d’une voiture 100% électrique pour 2025.

Après Jaguar, Ferrari, Porsche ou encore BMW, il aura fallu du temps pour que Lamborghini se décide enfin à passer à l’électrique. D’habitude discrète sur son plan produit et ses investissements, la marque a dévoilé sa feuille de route pour les années à venir. Normes européennes obliges, Lamborghini prévoit un plan d’investissement de 1,5 milliards d’euros pour la transition vers l’électrique. Une transition qui se fera en douceur puisque la firme italienne passera à la production de modèles hybrides prévus pour 2023 avant de mettre au point une voiture entièrement électrique pour 2025.

Un passage au vert en en douceur

Dans un communiqué de presse, Stephan Winkelmann, président et PDG d’Automobili Lamborghini dévoile le carnet de route de la marque « Direzion Cor Tauri » et déclare : « Le plan d’électrification de Lamborghini est une voie nécessaire dans le contexte d’un monde qui change radicalement, où nous voulons apporter notre contribution”, avant d’ajouter « Notre réponse est un plan avec une approche à 360 degrés, englobant nos produits et notre site de Sant’Agata Bolognese, nous amenant vers un avenir plus durable tout en restant toujours fidèles à notre ADN. »

2022, la fin des moteurs à combustion

Plan qui doit passer par l’étape de la fin des moteurs à combustion, qui ont pourtant renforcé le prestige de la marque avec des modèles comme la Diablo ou encore la Gallardo. Mais Lamborghini n’a plus le choix, l’UE fera interdire l’immatriculation de tout véhicule doté d’un bloc thermique dès 2035. Et il faut croire que les adieux aux moteurs à combustion sont déchirants pour la firme, qui tente une transition en douceur en présentant deux nouveaux modèles V12 entre 2021 et 2022.

2023, le passage aux voitures hybrides

Lamborghini devra ensuite tourner la page et se tourner vers l’hybride. Elle prendra appui sur la Sián, un modèle qui a déjà connu l’hybridation. 2023 sera donc une année charnière pour la firme, qui promet de préserver l’ADN de ses voitures et le plaisir de les piloter.

« La performance et l’expérience de conduite authentique de Lamborghini resteront au centre des préoccupations des ingénieurs et techniciens de l’entreprise dans le développement de nouvelles technologies, et l’application de matériaux légers en fibre de carbone sera cruciale pour compenser le poids dû à l’électrification. L’objectif interne de la société pour cette phase est de réduire les émissions de CO2 des produits de 50 % d’ici le début de l’année 2025 », assure Stephan Winkelmann.

Pour passer cette transition, la marque a développé une technologie qui se basera sur des supercondensateurs installés entre le moteur de l’habitacle, alimentant un moteur électrique qui fournira un boost durant les accélérations.

2025, la toute première voiture 100% électrique de Lamborghini

C’est en 2025 que Lamborghini sortira son modèle entièrement électrique. Il s’agira d’un tout nouveau projet dont la marque n’a encore rien dévoilé pour le moment. Lamborghini pourrait nous surprendre en 2017 pour le concept de sa voiture Terzo Millennio, la firme avait déjà travaillé en partenariat avec le MIT (Massachusetts Institute of Technology) dans l’objectif de prendre une direction plus environnementale. Pour réussir sa transition électrique, Lamborghini devra sans doute utiliser les plateformes de production de voitures électriques mises en place par Porsche pour rattraper son retard. Une chose est sûre, les fanatiques de la marque ne seront pas déçus : celle-ci affirme déjà pour son nouveau bolide “des performances remarquables, positionnant le produit au sommet du segment”.