Sur Internet, la sécurité et la protection de votre vie privée sont importantes, mais sont souvent très exposées. Un VPN apporte une sécurité indispensable, mais permet aussi bien d’autres choses. Toutes les explications nécessaires sur les Virtual Private Network.

Dès les débuts d’Internet, des hackers ont toujours su profiter des failles existantes pour voler des données, pirater des cartes bancaires, espionner ou accéder à votre ordinateur. La liberté offerte par la toile ne plaît pas non plus à de nombreux pays autoritaires qui limitent l’utilisation d’Internet à sa population. Par ailleurs, les autorités, dans leur lutte contre le partage d’œuvres protégées par des droits d’auteurs (films, musique, livres, etc.), ont mis en place des systèmes pour repérer les fraudeurs. Dans tous ces cas de figure, l’utilisation d’un VPN est désormais devenue indispensable. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette technologie.

C’est quoi un VPN ?

Un VPN pour Virtual Private Network (en français : réseau privé virtuel) permet de créer un réseau virtuel entre vos machines et Internet via une sorte de tunnel sécurisé. Seule la partie locale est visible en clair, tout ce qui passe par Internet est crypté. Cela rend impossible aux hackers ou aux autorités locales de lire vos données. Même votre Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) ne pourra pas comprendre vos communications.

L’idée d’un VPN est née, car Internet est très peu sûr. La toile a effectivement été conçue à la base pour faciliter le transport d’informations numérique à travers de nœuds. La priorité a été donnée à la fiabilité du transport et éviter les pannes. L’aspect sécurité n’a pas véritablement été pris en considération. Même si, depuis, certaines normes ont été mises au point, elles restent très insuffisantes pour assurer une protection des données qui transitent sur Internet. Des failles utilisées tant par les pirates informatiques que les autorités et les agences d’espionnage.

Comment fonctionne un réseau privé virtuel ?

Pour faire simple, le VPN va encapsuler tous les paquets d’informations que vous envoyez ou recevez et les crypter. Même s’il est possible d’intercepter ces paquets d’information, leur déchiffrement est impossible ou alors demande des moyens considérables. Avec un tel service, vos données sont protégées en permanence et votre navigation est anonyme. Par ailleurs, votre adresse IP est aussi transférée à un autre emplacement. C’est comme si votre trafic venait d’un autre ordinateur. Vous pouvez ainsi faire croire que vous vous connectez depuis une autre ville ou un autre pays ce qui permet de contourner des restrictions.

Qui a besoin d’un VPN ?

La réponse est simple… tout le monde devrait utiliser un VPN pour se protéger sur Internet. Cependant, pour certaines personnes, la question ne devrait pas se poser. Nous trouvons notamment ces catégories de personnes :

Toutes les personnes qui se soucient de la protection de la confidentialité, qui souhaitent éviter les pirates informatiques ou qui se connectent à un réseau Wi-Fi public (cafés, restaurants, université, aéroports, etc.)

Ceux qui vivent à l’étranger et qui ne peuvent accéder à des contenus en streaming, car leur zone géographique n’est pas autorisée

Ceux qui souhaitent télécharger des contenus protégés par des droits d’auteurs (loi Hadopi), comme par exemple avec des Torrent ou en Peer to Peer (c’est d’ailleurs le cas le plus fréquent d’utilisation d’un VPN)

Les personnes vivant dans des pays autoritaires qui limitent les contenus accessibles

Les activistes qui souhaitent contourner la censure de leur pays, les blogueurs et les reporters dans des zones de conflit

Les personnes qui pensent pouvoir être victimes d’espionnage sous toutes ses formes (agences ou espionnage industriel, concurrence, etc.)

Un VPN offre à la fois sécurité en ligne, anonymat, liberté d’accès aux contenus et protection.

Autres avantages peu connus liés à l’utilisation d’un tel système

L’utilisation d’un VPN peut vous faire réaliser des économies dans certains domaines comme par exemple l’achat d’un billet d’avion ou une réservation d’hôtel. En se connectant à un serveur nord-américain pour acheter un billet New-York Paris, les prix peuvent être nettement moins élevés qu’en achetant son billet depuis l’hexagone. C’est aussi le cas pour de nombreux hôtels qui appliquent un tarif lié à la localisation de la personne. En se faisant passer pour un « local » le tarif peut-être moins élevé.

Certains fournisseurs d’accès à Internet sont connus pour ralentir la connexion de personnes utilisant Netflix par exemple, qui téléchargent des torrents, que regardent du streaming ou qui jouent à des jeux-vidéos en ligne. Ce type de bridage n’existe pas avec un VPN tout simplement, car votre FAI n’a aucune idée de ce que vous faites.

Les inconvénients d’utiliser un Virtual Private Network

Bien qu’un VPN semble indispensable, il existe quelques inconvénients à prendre en compte. Vous noterez toutefois que ces inconvénients sont très largement compensés par les avantages offerts par cette technologie. Le principal inconvénient est que l’utilisation d’un VPN va réduire, un peu, la vitesse de votre connexion Internet. En effet, non seulement le cryptage/décryptage prend un peu de temps, mais aussi les données sont envoyées à des serveurs qui se trouvent géographiquement plus loin.

Autre inconvénient à prendre en considération est que certains sites, comme Netflix, Paypal ou des services bancaires en ligne bloquent l’accès des personnes utilisant un VPN pour éviter les fraudes. Il vous faudra donc désactiver momentanément votre réseau virtuel pour accéder à ces services.

Utiliser un VPN est légal en France ?

Bien que l’utilisation d’un VPN permette de se cacher des autorités, mais aussi de la police (notamment dans le cadre de la loi Hadopi), l’utilisation d’un tel service n’est pas illégale en France. En réalité, seuls quelques rares pays autoritaires interdisent l’utilisation d’un tel réseau ou alors uniquement ceux qui ont été développés par les autorités en place. Ces restrictions d’utilisation concernent des pays comme la Chine ou bien encore l’Irak. Vous pouvez donc, sans crainte, utiliser un réseau privé virtuel avec votre ordinateur ou smartphone.

Combien coûte un VPN ?

Beaucoup pensent, à tort, qu’utiliser un VPN est un luxe coûteux que peu de personnes peuvent se permettre. En fait la réalité est bien loin de cela. Il est tout à fait possible d’utiliser un VPN gratuit. Il s’agit toutefois de solutions qui offrent un service généralement incomplet (on ne peut pas tout avoir). Il est aussi possible de concevoir soi-même un réseau privé virtuel ou d’en héberger un.

C’est cependant l’offre payante qui reste la meilleure solution et la plus simple. Il existe de nombreuses formules. Plus l’engagement dans le temps est important, plus le tarif est léger. À partir de 4 euros par mois (pendant une année), il est possible de profiter d’une solution de qualité. Comptez toutefois 12 ou 13 euros pour une protection d’un seul mois si vous ne prenez pas d’abonnement.

Tous les VPN se valent-ils ?

Clairement non. Même si la plupart des VPN proposent des services de qualité et remplissent tous les objectifs espérés de la part d’un tel réseau, ce n’est pas le cas de tous. Les services gratuits souffrent généralement de limitations assez agaçantes tant au niveau du nombre de serveurs disponibles, aux restrictions géographiques. Certains proposent aussi un service limité à une certaine quantité de données. Enfin, certains réseaux ralentissent véritablement la connexion.

Certains VPN sont aussi très légers avec la sécurité. Vous devez donc apporter un soin particulier au choix de votre réseau privé virtuel pour éviter de mauvaises surprises. Notez que de nombreux VPN proposent de tester gratuitement leur service durant une période donnée. Une excellente façon de connaître la qualité du service. L’un des meilleurs VPN disponible en France est NordVPN.

Est-ce difficile à installer, à configurer et à utiliser ?

En réalité non pas du tout. Tout est très simple et intuitif. Même un débutant en informatique peut aisément installer, configurer et utiliser un VPN en quelques minutes, et ce, aussi bien sur un ordinateur qu’une tablette graphique ou un smartphone. Une fois le logiciel du réseau privé virtuel installé, il ne suffit généralement qu’à choisir la localisation du serveur sur lequel vous souhaitez vous connecter et de cliquer sur le bouton de connexion et le tour est joué. Pas ailleurs, les fournisseurs de telles solutions proposent aussi un support client efficace.