L’étoile du Berger, un symbole dans le ciel étoilé

En scrutant le ciel à la levée ou à la tombée du jour, il vous est peut-être arrivé d’apercevoir une étoile plus brillante que les autres, comme si elle était seule au milieu de toutes les autres. Si c’est le cas, il se peut que vous soyez tombés sur l’étoile du Berger. Découverte durant l’Antiquité, cette étoile qui en réalité n’en est pas une, a subjugué les astronomes qui ont cherché à mieux la connaître, à mieux la comprendre.

Un peu d’histoire…

En contemplant le ciel étoilé, nos ancêtres étaient émerveillés par une étoile. Une étoile qui brillait plus que les autres, qu’ils pouvaient apercevoir en premier et qui disparaissait avec l’arrivée du jour, en dernier. Il s’agissait de l’étoile du Berger, bien qu’un autre nom lui ait été donné durant l’Antiquité. Les anciens astronomes grecs avaient décidé de classer tous les astres visibles depuis le ciel en deux catégories.

La première, les astres « fixes » qui correspondaient à ce qu’on appelle aujourd’hui les étoiles. La seconde concerne les astres « errants » qui bougent dans le ciel. Considérés également comme des étoiles, ce sont en réalité certaines des planètes du système solaire visible à l’œil nu. Ces planètes peuvent être aperçues, car elles reflètent la lumière du Soleil. Les sept astres « errants » étaient donc la Lune et le Soleil, accompagnés de cinq autres astres à qui les Grecs ont donné un nom : Saturne, Mercure, Mars, Jupiter et Vénus.

Galilée, à jamais le premier à avoir observer Vénus

Vénus est l’une des premières planètes découvertes par l’astronome italien Galilée, bien des siècles plus tard, en 1610. À l’aide d’une lunette astronomique, il réussit à l’apercevoir dans le ciel étoilé en pointant son dispositif vers l’astre qui brillait le plus, hormis la Lune. Dix siècles plus tôt, les Babyloniens étaient les premiers à comprendre que Vénus n’était guère une étoile, mais une planète. De par sa brillance et sa visibilité dans le ciel dès le crépuscule jusqu’au lever du soleil, ils ont décidé de l’appeler étoile du soir et/ou étoile du matin.

Galileo Galilei, plus connu sous le nom de Galilée, a été le premier à apercevoir Vénus grâce à la lunette astronomique.

Pourquoi l’appelle-t-on « l’étoile du Berger » ?

L’étoile du soir, l’étoile du matin, certes, mais pourquoi la nomme-t-on l’étoile du Berger ? Contrairement à ce que certains peuvent penser, elle ne s’appelle pas ainsi car elle aurait été découverte par un berger en premier. À une époque où les horloges n’existaient pas, les gens se fiaient principalement au soleil pour connaître approximativement le moment qu’il était dans une journée. Toutefois, compliqué de savoir sans chronomètre ni horloge, la vitesse à laquelle le soleil va se coucher et la nuit tomber.

Pour les bergers, obtenir cette information est primordial afin de faire sortir les troupeaux de moutons de l’étable au matin et les faire rentrer le soir, afin qu’ils soient à l’abri de tout danger. Ils ont alors remarqué que Vénus apparaissait dans le ciel quelques instants avant que le Soleil ne se couche totalement, ce qui leur laissait tout le temps de guider leurs troupeaux vers leur étable. L’information est transmise grâce au bouche-à-oreille à tous les bergers qui ont inévitablement surnommé Vénus, l’étoile du Berger. Elle est alors devenue leur symbole.

Il est important de noter que l’étoile du Berger n’est pas l’étoile Polaire. Plus connue sous le nom d’Alpha Ursae Minoris, cette étoile permet de savoir où se situe le nord.

À la tombée de la nuit ou au lever du jour, l’étoile du Berger est celle que l’on voit le mieux dans un ciel étoilé

Maintenant que vous en savez plus sur Vénus, vous allez vouloir l’observer et admirer sa brillance dans le ciel étoilé. Avant de vous lancer dans cette quête, sachez que l’étoile du berger n’est pas visible à l’œil nu toute la nuit. En milieu de nuit, la configuration Terre-Lune-Vénus empêche de la voir. Il est nécessaire, si vous souhaitez la voir sans télescope, de privilégier le début de la nuit ou les moments juste avant le lever du soleil.

À quelle période de l’année est-il propice de voir l’étoile du Berger ?

Sachez ensuite que Vénus est plus ou moins visible dans le ciel en fonction de son éloignement de la Terre. Les deux planètes tournent autour du Soleil à des vitesses variables et l’orbite de Vénus est plus courte que celle de la Terre.

Par conséquent, lorsque l’éloignement entre les deux astres est le plus faible, vous verrez difficilement l’étoile du Berger car placée non loin de l’horizon. Si toutefois vous l’apercevez, c’est le moment propice pour la voir briller avec intensité. Si l’éloignement est au maximum, l’étoile du Berger sera visible très haut dans le ciel, mais brillera moins. Il faut donc privilégier les moments où elle n’est ni trop loin ni trop près.

Par ailleurs, à l’instar de la Lune, Vénus possède des phases où elle est plus ou moins visible malgré son éloignement avec la Terre. Si le croissant de Vénus est conséquent, vous verrez bien mieux l’étoile du Berger que si le croissant est plus fin.

Le conseil : les applications sur smartphone pour localiser précisément Vénus

Si vous avez du mal à trouver Vénus au premier coup d’œil, de nombreuses applications disponibles sur smartphone ou tablette vous permettent de trouver des étoiles, des satellites, des comètes, mais aussi des planètes en quelques secondes. Celles-ci utilisent la géolocalisation afin de connaître votre position et donc en déduire la position des étoiles dans le ciel. Il vous suffit de pointer l’arrière de votre téléphone vers le ciel, et sur votre écran, l’ensemble des astres défilera au fil de vos mouvements. Il vous suffit de trouver ensuite Vénus pour l’admirer et la prendre en photo, si vous le souhaitez.

A lire aussi : Smartphone Pliable : Comparatif des Meilleurs Téléphones Pliables

Photographie de Vénus, la sœur jumelle de la Terre, prise par la NASA.

Quelques anecdotes sur Vénus, la fameuse étoile du Berger

Vénus est la deuxième planète du système solaire en partant du Soleil. Son orbite est intercalée entre celui de la Terre et Mercure, planète la plus proche du Soleil. Bien souvent, les astronomes considèrent que Vénus est la sœur jumelle de la Terre.

Les deux planètes ont pratiquement le même diamètre d’environ 12 000 kilomètres et Vénus pèse environ 80 % du poids de la Terre. D’ailleurs, ses paysages comportent des montagnes, des plaines, des volcans, des crevasses, mais pas de mers ni d’océans. Elle n’aurait d’ailleurs jamais pu en avoir si l’on en croit le modèle climatique mis au point par des scientifiques du CNRS et de l’Université Versailles Saint Quentin.

La fournaise sur Terre n’est pas comparable à celle de Vénus

Si la température moyenne sur Terre avoisine les 15°C, les conditions climatiques sur l’étoile du Berger sont bien différentes. La température moyenne sur Vénus tourne autour des 470°C, ce qui en fait la planète la plus chaude du Système Solaire alors qu’elle n’est pas la plus proche du Soleil. Cela s’explique par l’atmosphère qui favorise le phénomène d’effet de serre, emprisonnant la chaleur au niveau de la surface de la planète.

Dernière anecdote sur Vénus. Si sa sœur jumelle, la Terre, réalise un tour complet autour du Soleil en 365 jours environ, Vénus met moins de temps, environ 225 jours. Néanmoins, si pour nous, une journée dure 24 heures, soit le temps pour que la Terre réalise une rotation complète sur elle-même, Vénus le fait en 243 jours et 12 heures. Plus simplement, une journée sur Vénus dure plus de temps qu’une année…

Questions fréquentes sur l’étoile du Berger