Tout savoir sur BeReal, l’application qui fait un carton

Dans un monde où les réseaux sociaux promeuvent le paraître et la course à la popularité, l’application BeReal propose une alternative à contre-courant de l’imposture généralisée sur les réseaux. Le concept est simple : montrer quel est réellement votre quotidien et vous mettre en relation avec vos vrais amis.

« Être vrai », tel est le slogan de BeReal, le nouveau réseau social français qui connaît une croissance exponentielle. Pour celui que l’on surnomme déjà « l’anti-Instagram », le ton est donné : terminé les mises en scène, les faux-semblants et les selfies préparés à l’avance pour se montrer sous son meilleur profil. L’application se veut différente et encourage ses usagers à être plus authentiques. Les utilisateurs reçoivent une notification par jour et doivent poster une photo dans les deux minutes qui suivent l’alerte, peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent.

Qu’est ce que BeReal ?

Les réseaux sociaux ont pas mal évolué ces dernières années et se sont convertis en des plateformes sur lesquelles nous postons uniquement nos moments de bonheur (en vacances, au restaurant, à un festival, en voyage, etc.). Dans ce royaume du fake, la course au like et à l’approbation sociale règnent en maître. Las des fausses apparences et des canons de perfections constamment érigés, les créateurs de BeReal eux, sont partis d’un autre postulat, celui de l’authenticité.

Une application made in France

Créée par Alexis Berreyat et Kevin Perreau, deux jeunes diplômés de l’École 42, une école de codage informatique fondée et financée par le milliardaire Xavier Niel, l’application BeReal voit le jour en 2020 alors que le monde est en pleine pandémie de coronavirus. Après deux années d’obscurité, elle gagne rapidement en popularité auprès de la Gen Z et comptabilise plus 28 millions de téléchargements en 2022.

Un concept novateur

Le concept est simple : tous les jours, à une heure aléatoire, l’application envoie une notification (« Time to BeReal ») à ses utilisateurs. Ils ont exactement 2 minutes pour poster deux photos : une en mode selfie, et une autre de ce qui les entoure, en même temps avec leur caméra frontale et arrière. Les photos sont alors postées et partagées uniquement avec les amis de l’usager, ou bien dans une page « discover » qui s’autodétruit au bout de 24h.

Oubliez tout type de mise en scène, et comptez encore moins sur les filtres, les émojis, la musique, les autocollants, les boomerangs ou autres fioritures. Le but est de partager le quotidien des usagers et de miser sur la spontanéité et l’authenticité. Si la photo est postée après les deux minutes allouées, l’application se fera un plaisir de notifier le retard avec laquelle elle a été prise !

BeReal : vous avez 2 minutes top chrono pour partager vos photos !

Créer un compte

Si vous souhaitez créer un compte, c’est très simple : il suffit de télécharger l’application et d’y ajouter votre numéro de téléphone, votre nom, ainsi que votre âge (la limite d’âge étant de 13 ans). Il vous faut ensuite un nom d’utilisateur et un mot de passe et ça y est, vous êtes officiellement sur BeReal !

Poster une photo

Il est l’heure de poster votre première photo. Il faut pour cela attendre la notification « Time to BeReal » vous indiquant qu’il est temps de poster. N’oubliez pas que vous n’avez seulement que 2 minutes pour partager votre photo ; vous n’aurez pas accès au contenu de vos amis tant que celle-ci ne sera pas publiée ou si le délai est dépassé.

Avant de partager votre photo, vous devez aussi configurer la visibilité souhaitée : vous pouvez la partager avec vos amis ou avec le reste du réseau (en vous rendant dans l’onglet Discovery). Vous pouvez également partager votre emplacement et enregistrer l’image sur votre appareil. En plus de ne pas proposer de filtres ni d’options d’édition, BeReal ne permet pas non plus de publier des vidéos.

Interagir avec ses amis

La mise en ligne de votre photo vous offre la possibilité de voir les publications de vos amis afin d’y réagir et les commenter. Si votre photo est en mode public, tous les autres utilisateurs de la plateforme pourront la commenter. Six emojis standard sont disponibles pour réagir ainsi qu’une option pour créer son propre RealMoji. Concrètement, un utilisateur peut par exemple remplacer son emoji pouce levé par une photo de lui-même faisant le geste.

Emojis standard ou Realmoji faites votre choix !

Quelles sont les particularités de BeReal ?

Authentique : les photos ne peuvent pas être modifiées et les filtres ne peuvent pas être ajoutés.

: les photos ne peuvent pas être modifiées et les filtres ne peuvent pas être ajoutés. Peu envahissante : les utilisateurs ne peuvent publier qu’une seule fois par jour, et ont 2 minutes pour publier leur photo.

: les utilisateurs ne peuvent publier qu’une seule fois par jour, et ont 2 minutes pour publier leur photo. Pas d’influence : le nombre d’abonnés ou de hashtags n’est pas rendu public.

: le nombre d’abonnés ou de hashtags n’est pas rendu public. Transparente : les utilisateurs ne peuvent pas contacter d’autres personnes en privé. Tous les commentaires sont publics et visibles de tous.

: les utilisateurs ne peuvent pas contacter d’autres personnes en privé. Tous les commentaires sont publics et visibles de tous. Sans publicité : contrairement aux autres réseaux sociaux, BeReal vous propose uniquement le contenu qui vous intéresse.

L’ojectif des développeurs de l’application est de proposer « des moments authentiques, sans jugements ».

Les autres réseaux sociaux comme TikTok ripostent

Face au succès du réseau social, les autres plateformes se préparent à répliquer. Instagram serait notamment en train de travailler sur une toute nouvelle fonctionnalité – baptisée « IG Candid Challenge » – qui semble une copie conforme de ce que propose déjà BeReal.

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App 👀



ℹ️ Add other's IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2022

Du côté de la plateforme chinoise TikTok, une nouvelle fonctionnalité a aussi été annoncée ce 15 septembre : « TikTok Now ». Encore une fois, l’originalité n’est pas de mise : contrairement à BeReal, 3 minutes au lieu de 2 seront laissées aux utilisateurs pour se photographier ou se prendre en vidéo.

Mais pas de quoi effrayer les jeunes français de BeReal. L’application compte aujourd’hui plus de 10 millions d’utilisateurs quotidiens et est devenue le réseau social le plus téléchargé dans l’App Store, se classant à la deuxième place dans la catégorie des applications gratuites, juste devant Whatsapp. TikTok est 5ème, et Instagram est 6ème.

