MYM est un nouveau réseau social premium qui a été spécialement conçu pour les personnalités, influenceurs, artistes ainsi que leurs fans. La plateforme entend redonner le pouvoir aux créateurs en leur reversant 80% des revenus générés.

Vous en avez peut-être entendu parlé autour de vous, sur les réseaux sociaux ou encore sur des plateformes comme Youtube ? Abréviation de « Meet Your Model » puis « Me You More », MYM est un réseau social qui a pour ambition de rapprocher les personnalités de la musique, de la mode, de la télévision, du sport, du coaching et du jeu-vidéo de leurs fans.

L’application a été lancée en 2019 par deux Lyonnais, Pierre Garonnaire et Gaspard Hafner pour qui le modèle économique des réseaux sociaux classiques est injuste pour les créateurs de contenu. Avec leur plateforme, les deux entrepreneurs entendent instaurer un nouveau modèle permettant aux créateurs de partager des contenus exclusifs et personnalisés entièrement payants.

MYM c’est quoi ?

Lancé en 2019, trois ans après l’américain OnlyFans, MYM (Me You More) a basé son concept sur un principe simple : faire payer le contenu des influenceurs à leurs fans. C’est un réseau social français, créé par des Français et qui a dès le départ fait le pari du tout payant. L’occasion pour les fans d’avoir accès à des contenus plus authentiques sans publicités ni sponsors.

« À la différence de services comme Patreon, qui offre également la possibilité aux créateurs de monétiser leurs contenus, MYM fonctionne vraiment comme un réseau social traditionnel » précise l’un des fondateurs. En s’abonnant à leurs personnalités favorites, les fans peuvent accéder à leur feed privé et peuvent s’adresser à elles directement pour leur demander des contenus personnalisés. Un modèle économique totalement novateur qui a permis à la start-up de se démarquer des autres réseaux sociaux.

« Les réseaux sociaux entrent dans une nouvelle ère. Une ère où les personnalités influentes se rapprochent, échangent en direct et partagent des contenus exclusifs avec leurs communautés et leurs fans. Une ère où la passion et la création ont une véritable valeur. Chez MYM, nous remettons le créateur au coeur du projet. Nous lui donnons toutes les cartes pour qu’il puisse vivre de sa passion et être soutenu par sa communauté, en créant une sorte de club privé 2.0. » Gaspard Hafner, cofondateur de MYM

Pierre Garonnaire (à gauche) et Gaspard Hafner (à droite) Co-fondateurs du réseau social MYM

Un modèle basé sur la « passion economy »

La technologie, en particulier dans le domaine de la création de contenu, a ouvert la voie à de nouveaux usages, qui eux-mêmes ont engendré de nouveaux modèles économiques. Grâce au développement de la monétisation, de la publicité et de l’arrivée des annonceurs sur les réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu, il est désormais possible pour les créateurs de se rémunérer et de faire vivre leur marque grâce aux personnes les suivent et à l’influence qu’ils ont sur les réseaux, c’est ce que l’on appelle la «creator economy» .

Les fondateurs de MYM dénoncent le modèle économique des réseaux sociaux classiques comme Instagram ou Facebook qui conservent 80 % des revenus générés par les créateurs. Le nouveau réseau social veut prendre le contrepied en reversant 80 % des revenus aux créateurs de contenu de sa plate-forme.

Afin de se démarquer, le réseau social se base sur un système nouveau et de plus en plus en vogue : la «passion economy ». Il s’agit d’une économie dans laquelle « les individus et les entreprises doivent abandonner la course à la grande taille et aux économies d’échelles au profit d’une offre basée sur l’intimité et la personnalisation.» Un modèle qui semble avoir fait ses preuves puisque le réseau social compte déjà 8 millions de fans, 200 000 créateurs ( dont l’ancien joueur de football de l’Equipe de France Djibril Cissé ) et 60 millions d’euros de chiffre d’affaires en trois ans.

Quels services propose MYM pour ses créateurs ?

MYM propose une diversité de contenus que ce soit sous la forme de stories, de photos, de vidéos ou plus récemment de lives, que chaque créateur est libre de partager au prix qu’il souhaite. Mais elle propose aussi de nombreuses fonctionnalités telles que le Push : qui permet au créateur de contenu d’informer l’ensemble de sa communauté d’une nouveauté exclusive comme annoncer en avant-première la sortie d’un album, un concert intimiste, un événement important ou encore d’accéder aux coulisses. Ou encore MYM TV : le créateur a la possibilité d’avoir sa propre chaîne TV pour diffuser son contenu (live, studio, backstage, spectacle, etc.).

