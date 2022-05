En quelques années, le paysage français de la mobilité électrique a vu fleurir un paquet de marques et de revendeurs sur internet. Parmi eux, Weebot occupe une place de choix avec une clientèle conséquente et un catalogue bien garni de véhicules électriques. Que retenir de l’entreprise ? Pour être sûr de ne rien manquer, on leur a posé quelques questions.

Weebot c’est quoi ?

En fin d’année 2014, Yann Assouline et Isaac Bouni ont fondé cette entreprise dans le but de répondre à la demande croissante en matière de mobilité électrique sur le marché français. Selon les dires du premier, les deux entrepreneurs s’inscrivent avant tout dans une démarche écologique : « Fraîchement diplômé d’école de commerce, j’ai tout de suite ressenti le besoin de m’investir dans une démarche entrepreneuriale liée à l’écologie. J’ai étudié plusieurs pistes, les insectes comestibles, puis les vêtements écologiques et c’est finalement dans la mobilité électrique que je me suis lancé. »

L’objectif est simple : favoriser les moyens de transport électrique en milieu urbain. Le nom Weebot est la contraction de wee qui signifie « petit » en anglais et de la deuxième syllabe de « robot ». C’est une référence aux hoverboards que vendait l’entreprise au départ.

« Weebot est n°1 sur les marques premium comme Minimotors, Kaabo et Nami. Nous sommes également les leaders sur internet et avons vendu près de 100 000 véhicules en 7 ans. » Isaac Bouni, Co-fondateur de Weebot

L’offre pléthorique de Weebot

De l’eau a coulé sous les ponts depuis les premiers hoverboards. À présent, l’entreprise propose un catalogue assez large de véhicules électriques. On y trouve des trottinettes, des scooters, des vélos, des skates et même des motos. L’offre en matière de trottinettes électriques est particulièrement généreuse avec des marques comme Dualtron, E-Twow ou Kaabo. Elle couvre l’entrée de gamme aux alentours de 500€ comme le premium avec des modèles qui grimpent jusqu’à 5000€. Pour le reste, les marques sont moins nombreuses. On a le droit à des vélos électriques Garret Miller, du Sylver pour les skates et à quelques noms dans le domaine des scooters électriques comme Horwin et Sunra.

On remarque rapidement qu’une grosse partie du catalogue de Weebot est montré comme en réduction. D’après l’entreprise, les réductions sont « inhérentes au marché de l’électronique ». De notre côté, on doute franchement que le prix de base affiché pour la plupart des produits soit effectif. Il s’agit surtout d’un secret de polichinelle pour motiver le passage à la caisse.

En plus de son site web, Weebot possède une boutique à Courbevoie et deux centres SAV situés respectivement à Boulogne Billancourt et Lyon. Ces deux là font aussi office de point de vente. Pratique pour ceux qui préfèrent voir les produits en chair et en boulons.

Les véhicules électriques de la marque Weebot

En plus de servir d’intermédiaire pour différentes marques, l’entreprise propose des modèles sous son propre nom. L’un d’eux figure d’ailleurs parmi les produits phares de la firme. Nous appelons à la barre la Weebot Zephyr ! Une trottinette électrique performante et pourvue d’une fiche technique bien remplie. Comme les autres produits frappés du sigle Weebot, sa fabrication a lieu en Asie. Cependant, l’entreprise est restée floue quant à sa conception. Nous nous sommes demandé s’il s’agit de modèles OEM.

Par OEM, on entend un modèle produit par un fabricant qui n’appose aucune marque et qui les vend à des entreprises désireuses d’y mettre la leur. À cette interrogation, Weebot a répondu que « nos équipes créent le design de nos conceptions à Paris qui sont ensuite produites en Asie ». Autrement dit, nous ne savons pas si la firme conçoit véritablement ses produits ou si elle se contente d’en acheter, d’y apposer son logo et de changer quelques pièces dessus.

Faire appel à des fabricants OEM ne pose aucun problème en soi, mais nous préférons savoir si c’est le cas avant d’acheter quelque chose. Hormis la Zephyr, la marque Weebot compte la trottinette Anoki plus abordable, une gamme d’Hoverboards ainsi que des kits pour transformer un vélo classique en une version électrique.

La trottinette Anoki à gauche et Zephyr à droite

Le service client de Weebot

Compte tenu du prix souvent élevé de tous ces moyens de transport, une garantie semble indispensable. N’importe lequel des produits neufs en vente sur Wee-bot.com en bénéficie d’une pendant deux ans. Celle-ci couvre toutes les pannes techniques survenues dans le cadre d’une utilisation normale du produit. La casse, l’oxydation, l’usure, la crevaison, la décharge profonde de batterie et la perte de pièces ne sont pas couvertes. Notez que pour que la garantie fonctionne, Weebot doit recevoir l’élément défectueux avant la fin du délai. Celle-ci prend en charge le renvoi de ce dernier sauf dans le cas d’une moto ou d’un scooter.

Dans le cas où un produit rencontre un problème, la firme effectue d’abord un prédiagnostic à l’aide d’une vidéo envoyée par le client. Si le dysfonctionnement est léger, Weebot lui envoie la procédure à suivre afin qu’il puisse y remédier.

Pour un service rapide (révision, crevaison, jeu de potence…), comptez environ 1h à 2h. Et pour un service classique (diagnostic, réparation…), comptez 3 à 4 jours.

Quid des batteries ?

Dans un souci d’écologie, Weebot s’engage à les recycler lorsqu’elles arrivent à la fin de leur existence. Pour cela, l’entreprise travaille avec Corepile, un organisme qui s’occupe de la récupération ainsi que du recyclage des piles et des batteries usagées. Elle invite ses clients à amener leurs batteries en fin de vie dans les centres SAV Weebot ou dans un des nombreux points de collecte Corepile.

Nous nous étonnons de l’absence d’un service de reconditionnement ou d’un partenariat avec un existant. Lorsqu’une batterie de vélo électrique ou de trottinettes n’est plus capable d’assurer une autonomie correcte, cela ne signifie pas que toutes ses cellules sont mortes. Conscient de ça, certains services comme Doctibike proposent de les reconditionner. C’est-à-dire de remplacer et recycler les cellules usagées par des exemplaires neufs sans toucher à celles encore fonctionnelles. Le but étant d’offrir un second souffle à la batterie.

Compte tenu du prix élevé du composant, ce processus retarde le passage douloureux à la caisse pour le remplacer complètement. Dans cette optique, il serait également intéressant que Weebot mette en vente des batteries reconditionnées. C’est une solution pratique pour ceux qui deviennent frileux à la vue du prix des neuves.

Les avis sur Weebot

Sur le site Trustpilot, l’entreprise comptabilise 536 avis et est évaluée 4 étoiles sur 5 à l’heure actuelle. On peut trouver admirables les 63% de note 5 sur 5 parmi tout cela, mais on peut aussi pointer du doigt les 21% de 1/5. C’est une proportion un peu inquiétante, mais qui reste à nuancer. En effet, certains commentaires s’agacent des soucis de logistiques qui ne sont pas du ressort de Weebot ou la non-prise en charge par la garantie de la casse. Par contre, nous concluons de ce petit passage en revue que l’application de la garantie est particulièrement rigide. Citons un utilisateur qui a rencontré des défauts de fabrication ayant occasionné des dommages à sa trottinette. Weebot lui a refusé l’application de la garantie après un mois d’attente en parlant d’une « mauvaise utilisation ». Chose embêtante lorsqu’on constate que les erreurs de fabrications sur les produits sont rares, mais pas trop. Peut-être que le contrôle qualité mériterait un peu plus de rigueur.