Devenu un incontournable des amateurs de téléchargement il y a quelques années. eMule-Island fait toujours recette. Tout ce que vous devez savoir sur le site de téléchargement et sa nouvelle adresse.

Sorti en 2006, le logiciel gratuit de partage de fichiers en P2P (Pair à Pair ou Peer to Peer en anglais) eMule a connu son heure de gloire à la fin des années 2000. La loi Hadopi a porté un coup dur au logiciel qui a vu son nombre d’utilisateurs chuter par crainte de représailles. Puis, la démocratisation de clients Torrent, offrant un téléchargement plus rapide, a encore accentué son déclin. eMule (souvent appelé la mule) reste toutefois une référence notamment pour trouver des contenus anciens souvent introuvables en Torrent. eMule-Island a rapidement été son compagnon idéal pour les internautes français. Retour sur cette histoire d’amour ainsi que sur l’évolution du site anciennement nommé eMule-Paradise.

C’est quoi eMule-Island ?

eMule-Island est un site en français qui propose des liens pour télécharger des contenus. Son catalogue est particulièrement fourni et il est possible d’y trouver des films en français ou sous-titrés, des séries TV, des films d’animation et dessins-animés, des reportages et des spectacles, mais aussi des ebooks. Plus récemment, des films XXX ont aussi été ajoutés au catalogue. L’intégralité du site est gratuit et, à la différence de nombreux concurrents, la quantité de publicités reste supportable. Son système de diagnostic rapide des liens corrompus ont aussi assuré son succès et sa qualité.

Du téléchargement via eMule, en direct et en streaming

Le site a été conçu, à ses débuts, pour proposer des liens pour le téléchargement via le logiciel eMule. Le logiciel de téléchargement Peer to Peer, devenu de moins en moins populaire, le site eMule-Island a alors proposé le visionnage en streaming, mais aussi le téléchargement direct. Une diversité qui lui a permis de perdurer et de rester une référence parmi les sites de téléchargement de contenus francophone.

eMule-Island et les problèmes avec la justice

Le téléchargement en Pair à Pair n’est pas illégal en soi. C’est le téléchargement d’œuvres protégées par des droits d’auteurs qui est répréhensible. Or, la grande majorité du catalogue d’eMule-Island reste des œuvres protégées qui tombent sous la coupe de la loi Hadopi. De nombreux ayants-droits ont donc déposé plainte contre eMule-Paradise qui a dû fermer… pour rouvrir sous le nom de eMule-Paradise.ru en Russie. Suite à de nouveaux soucis, le site basé en Russie a dû fermer lui aussi avant de rouvrir avec une nouvelle adresse en 2020.

Quelle est la nouvelle adresse url de eMule-Island ?

Pour échapper aux poursuites, eMule-Island a donc changé pour devenir eMule-Is.land un changement bien trouvé et vous pouvez désormais profiter d’eMule-Island à cette adresse : https://www.emule-is.land. L’aspect visuel du site n’a guère changé depuis la version basée en Russie et il ne vous sera pas difficile de vous y retrouver. Il est fort probable que, dans le futur, ce nouveau site soit contraint, lui aussi, de fermer. Si tel est le cas, nous vous informerons alors de sa nouvelle url.

Attention aux clones !

Attention toutefois. La fermeture d’eMule-Paradise puis de eMule-Island.ru a été à l’origine de la création de clones du site de téléchargement. Or, souvent, ces clones incluent des virus et autres malwares. Ne vous fiez donc pas à des sites qui n’ont pas l’adresse emule-is.land, ils peuvent vous poser de véritables soucis en infectant votre ordinateur.

Quels sont les risques encourus à consulter le site de partage ?

Vous pouvez en toute liberté consulter le site d’eMule-Island. Ce qui est en revanche illégal est de télécharger des contenus pour lesquels vous ne disposez pas de droits. Vous pouvez librement télécharger un film dont vous avez acheté le DVD, mais que celui-ci est détérioré, mais il vous est interdit de le faire si vous ne le possédez pas. C’est là que la loi Hadopi peut vous causer des soucis.

Comment contourner Hadopi pour télécharger

Le moyen le plus simple de ne pas tomber dans les mailles du filet de la loi Hadopi est d’utiliser un VPN. L’utilisation d’un VPN est totalement légale en France. Il vous permet, entre-autre, de vous connecter avec une autre adresse IP rendant votre localisation impossible, mais aussi de crypter toutes les données que vous envoyez et recevez. Cela vous rend totalement invisible aux radars Hadopi. Attention toutefois, même si les autorités ne peuvent vous retrouver et que vous utilisez un VPN légalement, le téléchargement d’œuvres protégées par des droits d’auteur reste illégal.

Comment utiliser un VPN avec eMule-Island

C’est très simple. Il vous suffit de choisir un bon VPN (certains sont gratuits, mais limités, d’autres sont payants avec un abonnement qui reste accessible). Une fois choisi, il vous suffit de l’installer et de le lancer. L’utilisation d’un VPN est très simple et généralement intuitive. Une fois le VPN configuré, vous pouvez accéder à eMule-Island et télécharger les contenus qui vous intéressent ou les visionner en streaming sans crainte des foudres d’Hadopi.

Meilleures alternatives à eMule-Island

Si eMule-Island devient de nouveau inactif ou que vous ne trouvez pas le contenu que vous recherchez ou bien encore si vous souhaitez tester d’autres sites de téléchargement, pas de soucis, il existe de nombreuses alternatives.

Annuaire-Téléchargement ou Zone Annuaire : des téléchargements directs

Annuaire-Téléchargement ou Zone Annuaire est un remplaçant de Zone-Téléchargement. Il propose un très vaste catalogue de contenus à télécharger en direct. Notez toutefois que le site est aussi souvent contraint de changer d’adresse.

Yggtorrent : un gros catalogue de Torrent

Bien que le streaming et le téléchargement direct sont de plus en plus populaires, les Torrents restent une référence. Yggtorrent reste un incontournable pour le contenu francophone. Il s’agit d’un catalogue de Torrent. Une inscription (gratuite) est toutefois nécessaire.

Extreme Download : l’autre référence pour les Torrent

Extreme Download est aussi une véritable référence pour le téléchargement via Torrent de contenus francophones.

Torrent9 : le site de Torrent qui grimpe

Torrent9 est, comme son nom le laisse supposer, une plateforme de téléchargement de contenus par Torrent. Son catalogue est riche et varié. Pas de streaming ni de téléchargement direct cependant.

Mega search : un moteur de recherche

Mega Search enfin est un moteur de recherche performant de contenus illégaux. Un véritable Meta moteur pour le contenu pirate anglophone, mais aussi francophone.