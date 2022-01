La VolTE vous ne dit sans doute rien et pourtant, vous vous en servez peut-être tous les jours. Disponible chez la majorité des opérateurs français, la VolTE peut désormais être considérée comme une évolution majeure dans l’histoire des technologies liées au téléphone portable. Présentation et décryptage.

Savez-vous vraiment comment fonctionne votre smartphone ? Ce petit boîtier, qui tient dans votre poche, vous connecte au monde en permanence ou presque. Cependant, pour le commun des mortels, il reste encore très mystérieux .Savez-vous par exemple pourquoi vous pouvez recevoir un SMS et un appel en même temps ? Allez on vous explique les mystères de la VoLTE !

VolTE c’est quoi ?

Commençons par les bases. Que signifie VoLTE ? Ce surprenant acronyme n’a pas grand-chose à voir avec l’électricité ou les volts. L’acronyme signifie Voice over Long-Terme Evolution (voix sur LTE en français). C’est une technologie qui a été normalisée en 2014 et concerne désormais une très large majorité des opérateurs. L’idée est simple : permettre aux utilisateurs de passer des appels vocaux grâce au réseau mobile 4G / LTE.

Il faut comprendre qu’à l’origine, la 4G était uniquement dédiée à la navigation sur Internet. Quand vous vouliez passer un coup de fil, votre téléphone basculait sur la 2G ou 3G. C’est notamment ce qui expliquait parfois un petit temps de latence avant que le téléphone de votre destinataire ne commence à sonner. Avant cela pouvait durer de 8 à 9 secondes. Aujourd’hui ce n’est (presque) plus le cas, on parle en moyenne de 2 secondes. Par ailleurs, grâce à la VoLTE, il est donc possible de téléphoner et de conserver une bonne qualité pour naviguer sur Internet.

Les avantages de la technologie

La VoLTE possède de nombreux avantages concrets et parfois sous-estimés. Ainsi, cette technologie vous permet notamment de conserver une bonne qualité audio pendant vos appels. C’est rendu possible grâce à la connexion au haut débit et ce, peu importe où vous vous trouvez et la qualité du service disponible. Le niveau de bruit est aussi considérablement réduit.

Imaginons que vous ayez loué un AirBNB dans une ville française que vous ne connaissez pas. En arrivant sur place, vous lancez votre application Google Maps (ou autre) et vous approchez de votre destination. S’il est nécessaire de téléphoner à votre hôte, la qualité de la navigation sur votre application GPS ne changera pas.

D’autres avantages existent. Si vous êtes sur un smartphone de la marque Samsung par exemple, cela vous permettra aussi de bénéficier d’une meilleure qualité lors d’un passage à un appel audio vers vidéo. La VoLTE permet aussi une configuration rapide des appels, de conserver le partage de connexions…. A noter qu’en VoLTE, vous n’utilisez pas des données mais des minutes d’appel. Si vous êtes en appel illimité mais pas pour les données, c’est une bonne nouvelle.

La technologie VoLTE permet, comme le Wi-Fi, de passer des appels vocaux sur Internet. Par ailleurs, si vous passez d’une zone de couverture Wi-Fi à une autre non-couverte, la transition sera plus fluide grâce au VoLTE. C’est votre téléphone qui détermine automatiquement quelle est la connexion la plus adaptée pour maintenir une connexion de qualité. Aux Etats-Unis, certains opérateurs en font un argument marketing en parlant de qualité audio HD.

Comment ça marche la technologie ?

Tout d’abord, de quoi avez-vous besoin pour la VoLTE ? D’un téléphone compatible 4G / LTE, de vous trouver à portée d’un réseau 4G / LTE, que cela soit permis par votre opérateur et votre forfait (voir ci-dessous) et la fonction doit être activée dans votre téléphone. C’est un paramètre à sélectionner dans vos réseaux mobiles. Il faut activer « Appels VoLTE » dans vos réglages réseaux mobiles.

Concrètement, cette technologie mise sur les avantages du réseau LTE qui compte 3 à 5 fois plus de bande passante que le réseau 3G. Par ailleurs, on trouve aussi une technologie qui permet de réduire la latence tout en conservant la bande passante radio. Le logo de VoLTE apparaît à l’écran pour signifier que vous pouvez réaliser vos appels en 4G.

D’un point de vue technique, VoLTE s’appuie sur une architecture IP Multimedia Subsystem (IMS) et un protocole SIP. Ces technologies permettent de conserver les appels sur le réseau LTE.

Comment bénéficier de la VoLTE ?

Pour en bénéficier, il faut activer l’option dans les paramètres de votre téléphone si c’est permis par votre opérateur et votre forfait. Votre smartphone doit aussi être compatible et il est nécessaire que vous vous trouviez dans une zone de couverture 4G.

Enfin, point important et indispensable, il faut que la ligne des deux personnes soit compatible avec la technologie VoLTE afin de pouvoir en bénéficier. Si ce n’est pas le cas, votre appel sera maintenu, mais cela se fera à travers les réseaux mobiles 2G et 3G. Si vous n’aurez pas de coupure, il est en revanche possible que vous souffriez d’une baisse de la qualité.

La VoLTE, combien ça coûte ?

Alors bien sûr, c’est sans doute une question que vous vous posez, à juste titre. Voulez-vous vraiment payer pour une option supplémentaire, simplement pour une meilleure qualité audio ? Rassurez-vous. Les appels 4G qui passent par la technologie VoLTE sont compris dans votre forfait mobile. Les appels ne décomptent par ailleurs pas de données de votre forfait internet. La seule exception concerne les appels vidéo qui seront bien décomptés de votre forfait data mobile.

Une autre question que se posent peut-être certaines personnes est de savoir s’il faut absolument mettre à jour son téléphone. Votre téléphone ou votre forfait n’est pas compatible avec la VoLTE ? A l’heure actuelle, il n’est bien sûr pas absolument indispensable d’avoir un équipement compatible. Cependant, il faut aussi anticiper la saturation des réseaux actuellement utilisés et les besoins pratiques. En clair, quand vous allez changer de téléphone la prochaine fois, il serait sans aucun doute avisé de vérifier s’il est compatible avec la technologie VoLTE. Renseignez-vous aussi si c’est compris dans l’abonnement de votre opérateur !

Quels opérateurs sont concernés en France ?

C’est Bouygues Telecom qui a été le premier opérateur français à sauter le pas de la VoLTE au mois de novembre 2015. Cette technologie est alors arrivée dans des offres commerciales, grâce à une collaboration avec Alcatel-Lucent et Ericsson. Cependant, à l’époque, cela ne concernait que certains modèles de smartphones très particuliers. Une liste qui a depuis été largement étendue. Pour en profiter, il faut aujourd’hui être dans une zone 4G Bouygues, avoir un smartphone compatible et un forfait Sensation ou B&You.

En février 2016, Orange a suivi la même direction, lançant même à l’époque son premier smartphone compatible, le Nova 80. Depuis son offre a considérablement évolué et la VoLTE est même incluse dans tous les forfaits 4G non bloqués. Il faut aussi être dans une zone 4G Orange et avoir un mobile compatible.

Plus d’un an après, en mars 2017, SFR a suivi la même direction, en lançant une offre particulièrement pensée pour les clients professionnels, de SFR Business. Aujourd’hui, les appels 4G chez SFR se sont démocratisés. Il faut simplement avoir un forfait 4G (hors SFR La Carte), un appareil compatible et être dans le réseau 4G.

Enfin, Free est le dernier des grands opérateurs français à s’être lancé, attendant novembre 2021 pour l’activer de façon généralisée. Pour en profiter, il faut envoyer « volte » par SMS au 1337. Seuls les forfaits Pro n’ont pas besoin de le faire. Attention toutefois, ce service est uniquement compatible pour l’instant avec les forfaits Free 5G et Free Pro. Cela exclue donc les « Serie Free » mais aussi les fameux abonnements à 2 € qui sont très prisés des clients de la marque lancée par Xavier Niel. L’opérateur a choisi d’attendre la 5G avant de déployer cette technologie au grand regret des abonnés. Pourtant, le patron de l’entreprise affirmait que les travaux étaient déjà très avancés dès le mois de juin 2018. Trois ans après, peu d’abonnés sont encore vraiment concernés aujourd’hui.