Toshiba casse le prix de sa TV 4k 55 pouces sur Conforama grâce à une promo imbattable.

Ne ratez pas cette offre Conforama : économisez 230€ sur la TV QLED 4K de TOSHIBA dès maintenant !

Vous cherchez à améliorer votre setup TV pour les grands événements sportifs ou pour des soirées cinéma à la maison ? La TV QLED 4K de TOSHIBA 55QV3363DG avec sa technologie QLED et son écran de 55 pouces UHD 4K offre une qualité d’image à un prix réduit.

Direction Conforama pour profiter des -33%

Habituellement proposée à 549.99, la TV QLED 4K de TOSHIBA est actuellement à 369.99€ sur Conforama. En plus de cette réduction de 230€, la TV est expédiée en 24h et ne tardera donc pas à se retrouver dans votre salon.

ACHETEZ la TV QLED 4K TOSHIBA

Pour la commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Conforama.

Ajoutez la TV à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 549.99€, mais vous la paierez 369.99€.

À noter : la livraison de cette TV à votre domicile coûte 32€, mais elle est gratuite si vous optez pour un retrait en magasin.

Faut-il craquer pour la TV QLED 4K de TOSHIBA ?

Pour ceux qui aiment se plonger dans leurs films et séries préférés, voici ce que la TV QLED 4K de TOSHIBA 55QV3363DG peut offrir :

Qualité d’image

Le modèle TOSHIBA 55QV3363DG dispose d’un écran de 55 pouces en UHD 4K qui assure une résolution riche et des détails précis. Grâce à la technologie QLED, les couleurs sont plus vives et les contrastes plus marqués, ce qui rend chaque visionnage plus immersif, que ce soit pour des films ou des jeux.

Connectivité

Avec trois ports HDMI 2.0, cette TV peut se connecter facilement à plusieurs appareils en même temps, comme votre console de jeux, lecteur Blu-ray, ou barre de son. Elle offre également un port USB pour la lecture directe de contenus multimédia, en plus du Wi-Fi intégré et du Bluetooth pour une connexion aisée à des appareils sans fil.

PROFITEZ DE -33% sur la TV 4K TOSHIBA

Fonctionnalités Smart TV

La fonctionnalité Smart TV intégrée donne un accès direct à des plateformes de streaming telles que Netflix et Amazon Prime Video. Cela vous permet de naviguer facilement entre différents services de divertissement sans besoin de matériel supplémentaire, rendant l’accès à vos émissions et films préférés pratique et rapide.

Conception et installation

Le design moderne et élégant en couleur noire de la TOSHIBA 55QV3363DG s’adapte à tout décor intérieur. Compatible avec les supports muraux VESA 200 x 200, elle peut être placée sur un meuble ou fixée au mur selon vos préférences, offrant ainsi flexibilité et style dans l’aménagement de votre espace de vie.

Technologie Qled Taille d’écran 139 cm Définition TV UHD 4K Résolution d’image 3840 px Bluetooth Oui Garantie 2 ans

Les plus Rapport qualité-prix,

Image 4K UHD,

Smart TV intégrée. Les moins Angle de vision

Alors, vous êtes intéressé par une nouvelle TV ? La TOSHIBA 55QV3363DG, avec sa technologie QLED, pourrait bien être ce que vous cherchez. Profitez maintenant de 33% de réduction pour améliorer votre expérience de visionnage sans trop dépenser.