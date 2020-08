Le site Torrentz2 s’est retrouvé en sérieuse difficulté au début du mois de juillet dernier. Où en est la situation actuellement pour le populaire moteur de recherche de torrents musicaux ?



Dans le domaine du téléchargement illégal, il y a beaucoup de sites différents qui proposent des alternatives. De Mega Search à The Pirate Bay en passant par Zone Téléchargement ou bien encore Extreme Download, il y en a pour tous les goûts. Torrentz2 faisait partie des acteurs majeurs du secteur.

Qu’est-ce que Torrentz2 ?

Si vous cherchez à utiliser des torrents pour télécharger des contenus illégaux ou légaux, il faut trouver un annuaire qui recense les contenus. C’est dans ce registre que l’on trouve notamment Torrentz2, une plateforme qui compte des millions d’utilisateurs par jour et fait donc partie des plus populaires que l’on peut trouver sur Internet. On y trouve des liens auxquels on peut ensuite accéder via un client Torrent que vous installez sur votre ordinateur. Ce logiciel gratuit permet ensuite d’accéder aux contenus partagés par d’autres utilisateurs. L’idée du torrent est donc bien le domaine collaboratif. Dans le cas de Torrentz2, on mise sur une interface minimaliste et fonctionnelle afin de favoriser un large usage.

Torrentz2, un site spécialisé dans la musique

Si Torrentz2 est un site qui est populaire auprès de nombreux utilisateurs en raison de sa très large quantité de contenus, il possède toutefois une spécificité bien particulière. Ce sont en effet, les audiophiles qui affectionnent particulièrement d’utiliser ce moteur de recherche de torrents. On y trouve en effet très facilement un large choix dans le domaine musical. En quelques minutes, vous pourrez mettre la main sur des fichiers datant de plus de 10 ans avec une vingtaine de seeders (des personnes qui partagent le contenu). La vitesse moyenne de téléchargement pour une majorité des fichiers de 2.0 MB/s. De quoi récupérer très rapidement des albums.

Torrentz2, en difficulté avec les autorités

Si Torrentz2 est généralement considéré comme un site qui sait faire profil bas, il a pourtant attiré l’attention des forces de l’ordre à plusieurs reprises. Il s’agit du successeur du site TorrentZ qui avait été contraint de fermer ses portes en 2016 face à la pression des ayants droit. Par ailleurs, le site est déjà bloqué par les autorités dans de nombreux pays du monde.

Le nom domaine suspendu…

Une situation qui est désormais la même pour Torrentz2. Le site fait l’objet d’une ordonnance du procureur belge. Si l’enquête n’est pas terminée, le Registre Européen des noms de domaines internet (EURid) a fait le choix de suspendre son nom de domaine au mois de juillet dernier. Il s’agit bien sûr du résultat de nouvelles accusations de violation du droit d’auteur.

…mais des liens miroir existent

Il s’agirait concrètement d’une plainte de la Motion Picture Association (MPA), dont le siège social est à Bruxelles. Comme l’a relevé le site Torrent Freaks, le dossier a toutefois été marqué du sceau du secret. En attendant, le site n’a pas hésité à mettre en place des liens miroirs. Si les autorités n’ont pas lâché l’affaire, les sites de ce genre savent désormais aussi comment s’adapter face à la situation.

La nouvelle adresse officielle de Torrentz2

Depuis le début du mois de juillet, le site Torrentz2 est totalement inaccessible et les utilisateurs peuvent donc se sentir orphelins de leur base de données favorite. Cependant, bonne nouvelle, il existe une alternative, la base de données de sauvegarde qui est encore en ligne. Si vous souhaitez y accéder à l’heure actuelle, il suffit de se connecter sur le site http://torrentz2.is/. Attention tout de même, cela reste du téléchargement illégal et ne pouvons donc pas vous inciter à utiliser cette plateforme, car vous pourriez tomber sous le coup de la loi Hadpi.