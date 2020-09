Vous êtes un adepte du téléchargement, qu’il soit légal ou pas, en France ? Alors vous connaissez peut-être Torrent9, un site devenu majeur ces derniers temps. On (re)fait les présentations.

La galaxie des sites dédiés au téléchargement de contenus fonctionne en deux grands espaces : le téléchargement direct ou le torrent. Certains optent aussi pour le streaming. Cependant, dans le monde du torrent, le site Torrent9 s’est fait une vraie place de choix. On vous explique de quoi il s’agit, comment ça marche et où le trouver !

Qu’est-ce que Torrent9 ?

Commençons par le plus important. Torrent9 est un site de téléchargement torrent qui a vu le jour en novembre 2016, un peu avant la fermeture de T411. On y trouve un riche catalogue de contenus, alliant films, séries, musiques, mangas ou encore jeux vidéos. Des millions d’utilisateurs y proposent des contenus qui sont accessibles en seulement quelques clics.

Quelle est l’adresse officielle de Torrent9 ?

Il y a là une petite subtilité. Le site Torrent9 qui lutte pour rester en ligne face aux forces de l’ordre se nomme désormais OxTorrent. Un changement de nom purement esthétique, puisque c’est la même équipe qui reste derrière. Son adresse change elle aussi régulièrement et nous nous efforcerons de conserver ce site à jour, pour vous permettre d’accéder facilement à Torrent9.

À l’heure actuelle, la bonne adresse est torrent9.so ou son site miroir torrent9.ai. Les autres que vous pourrez trouver en ligne sont des clones ou des fakes. Prudence. La légalité du site Torrent9 peut vous faire douter. En soi, il s’agit d’une librairie de contenus et ce n’est donc pas forcément illégal. Tout dépend des contenus que vous y cherchez et si vous en possédez une copie chez vous. Attention donc à la loi HADOPI.

Comment fonctionne la plateforme ?

Pour ceux qui n’ont jamais essayé de télécharger un fichier torrent, cela peut se révéler déconcertant dans un premier temps. Il s’agit en effet de fichiers surprenants, mais, pour pouvoir en avoir l’usage, il sera nécessaire de passer par un logiciel comme bitTorrent ou uTorrent et ensuite de lancer le téléchargement, tout en pensant bien à proposer vous aussi des fichiers. La logique du torrent fonctionne en effet sur le partage de données entre utilisateurs.

Torrent9 est inaccessible comment faire ?

C’est un problème récurrent auquel vous pourriez être confrontés. Torrent9 est actuellement un des meilleures sites pour le téléchargement de torrents gratuits, parce qu’il offre une très large palette de contenus très variés, dont une large majorité est illégale. Cela en fait donc une cible de choix pour les ayants-doits et les autorités de différents pays. Le site se retrouve donc régulièrement bloqué par les FAI, les gouvernements, mais aussi de façon occasionnelle, les moteurs de recherche eux-mêmes.

Si vous n’êtes pas capables de vous connecter au site ou bien de télécharger un torrent, alors plusieurs solutions sont à votre disposition. Le plus simple est sans doute de contourner le blocage grâce au réseau Tor. Ce système informatique qui est réparti entre des ordinateurs tout au tour du monde permet, grâce au cryptage, de contourner la censure. Vous pouvez aussi avoir recours à un VPN, comme NordVPN ou Cyber host. Cela permet de chiffres vos données et de vous rendre anonyme. Vous pourrez aussi passer à travers les filets de la loi Hadopi, ce qui peut se révéler très pratique pour ceux qui téléchargent illégalement des contenus.

Torrent9 est-il gratuit ?

Le site Torrent9 est basé sur la communauté du partage qui permet d’échanger des contenus entre les internautes. Sans surprise, Torrent9 est donc entièrement gratuit, et tout ce qui s’y trouve est entièrement téléchargeable sans aucune difficulté. Attention toutefois, cela ne veut pas dire que le site est légal, les deux mots ne sont pas synonymes. Si vous utilisez donc ce site gratuit, soyez conscients que vous vous exposez à un véritable risque.

Quel est le danger avec Torrent9 ?

Bien sûr, puisque Torrent9 est un site illégal, vous prenez de sérieux risques avec les autorités. Si vous téléchargez un contenu illégal, vous vous exposez alors à certaines répercussions liées au non respect du droit d’auteur et de la propriété privée.

Mais, ce n’est pas le seul danger dont vous devez vous méfier quand vous tentez de vous connecter à Torrent9. En effet, autour du site, plusieurs arnaques, liées au phishing ont déjà été repérées par des internautes. Si lors de votre connexion, on vous demande votre code de carte bancaire attention ! En effet, puisque le site est censé être gratuit, si vous devez payer, c’est qu’il y a anguille sous roche. L’objectif est vraisemblablement de voler vos données bancaires ou personnelles. Pour limiter les risques, il est nécessaire de vous assurer que vous tentez de vous connecter au bon site et pas à une des nombreuses copies qui pullulent sur Internet.

Six alternatives à Torrent 9 qui pourraient vous plaire

Vous voulez télécharger un contenu et le site Torrent9 se trouve temporairement indisponible ou bien vous n’y trouvez pas le contenu que vous souhaitez ? Bonne nouvelle, le web francophone est plein de sites qui pourraient vous aider dans ces situations. Nous avons sélectionné les six qui nous paraissent les plus intéressants à l’heure actuelle en France.

Annuaire-Téléchargement :de très nombreux contenus

Attention, ici il ne s’agit pas de torrents, mais de DDL (direct download). C’est le remplaçant de Zone-Téléchargement la bête noire des ayants-droits. On y trouve de très nombreux contenus divers et variés. Attention, l’adresse change très régulièrement.

YggTorrent : une plateforme très complète

La fusion de Yggtorrent et T411 a déjà fait ses preuves auprès du grand public et compte des millions de membres quotidiens. Attention toutefois, l’inscription est obligatoire. Mais, là aussi, c’est gratuit, il faudra donc faire particulièrement attention si on vous demande votre code de carte bancaire. On regrettera aussi les publicités parfois trop intrusives.

Extreme Download :une référence dans les Torrent

Là encore, c’est une référence française dans le domaine du téléchargement direct sur le web français. Sur Extreme Download, on trouve surtout des films, des séries ou encore des mangas et des jeux. Mais, le problème se trouve aussi dans sa popularité, avec de nombreux clones, plus ou moins recommandables.

LibertyVF : du téléchargement direct et du streaming

Vous êtes nostalgiques de Liberty Land ? Son successeur a rencontré déjà un large public pour ceux qui hésitent régulièrement entre le téléchargement direct et le streaming. Vous devrez vous inscrire pour bénéficier d’un catalogue qui propose notamment de la VF et de la VOST. On regrettera les publicités trop nombreuses et pas forcément à mettre entre toutes les mains.

Emule-Island : pour les nostalgiques d’emule

Vous vous souvenez encore d’emule ? Le précurseur du piratage et du partage de contenus en France a eu le droit à une grosse mise à jour récemment, mais on en parle peu. Emule-Island surfe surtout sur nom en proposant du téléchargement direct, du streaming et des torrents. A regarder de près.

Google : mais Drive

Et non, nous n’allons pas vous dire de simplement rechercher sur Google. C’est plutôt du côté de Google Drive qu’il faut se tourner. L’outil de partage de fichiers de l’entreprise américaine est devenu un canal inattendu dans le domaine du partage de fichiers. Tapez le nom d’un film puis « Google Drive ». Il faudra souvent faire preuve de patience, mais la méthode se révèle pratique à l’usage.