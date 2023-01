Quels sont les VPN préférés des Français en 2023 ?

Pour commencer cette nouvelle année, on vous propose de faire un bilan sur la place qu’occupent les VPN en France, et leur « cote » dans l’Hexagone. Sont-ils devenus plus populaires qu’avant ? Et quels sont les usages récurrents de leurs utilisateurs ? Nous avons les réponses !

Pourquoi les Français sont-ils si friands de VPN ?

Depuis l’année 2020 et la crise sanitaire qui a contraint de nombreux Français à rester chez eux en permanence, l’usage des VPN est en constante augmentation dans l’Hexagone. Il faut dire que les technologies ont elles aussi pris une place de plus en plus importante dans nos foyers, à mesure que le télétravail s’est progressivement démocratisé.

Dans ce contexte, les cyberattaques se font de plus en plus nombreuses, à l’image notamment des hôpitaux qui sont devenus des cibles de choix pour les « hackers » dits « black hat ». D’où l’importance de se munir d’un outil à même de protéger nos données personnelles.

Un hacker « black hat », c’est quoi ? Le terme « black hat » désigne un cyberattaquant aux intentions malveillantes, à l’inverse d’un « white hat » qui contribue à la protection des internautes, en partageant notamment ses propres connaissances.

Mais les particuliers ne sont pas à l’abri non plus ! Et c’est pour cette première raison que bon nombre d’entre eux choisissent d’investir dans un VPN, souvent en parallèle d’un antivirus. On n’est jamais trop protégé !

Deuxièmement, de nombreux français sont de véritables férus de séries, films et autres compétitions sportives. Alors pour faire des économies, certains d’entre eux optent pour un réseau privé virtuel qui leur permettra d’accéder gratuitement à certains programmes étrangers, et donc d’éviter de payer un abonnement supplémentaire. Et oui, saviez-vous que la F1 et la MotoGP étaient gratuites en Belgique ?

Le VPN, meilleur ami des mordus de séries en tout genre !

Mais l’usage d’un réseau privé virtuel est aussi très utile pour avoir accès à des contenus restreints en France, comme certaines séries qui sortent dans d’autres pays avant d’arriver chez nous. Entre les économies de temps et d’argent, tout est bon à prendre ! C’est pour cela que la recherche du meilleur VPN pour Netflix fait partie des occurrences les plus populaires sur Google en 2022.

Et enfin, il y a les gamers à la recherche d’un ping optimal, de temps de chargement toujours plus rapides ou encore d’easy lobbies (serveurs où le niveau est généralement plus faible). Il faut dire que les fonctionnalités sont nombreuses pour garantir leur satisfaction !

Par ailleurs, la communication appuyée des youtubeurs, influenceurs et autres créateurs de contenus sur les avantages des VPN a largement contribué à leur essor en France, surtout chez les jeunes. Aujourd’hui, presque tout le monde connaît ce fameux sigle à trois lettres !

Quels sont leurs critères de sélection prédominants ?

Après avoir fait le premier pas vers l’abonnement à un réseau privé virtuel, il ne faut pas pour autant foncer tête baissée vers le premier venu. En effet, tous n’ont pas les mêmes caractéristiques et répondront à des critères différents. Et les Français semblent l’avoir bien compris, car ce sont souvent les usages des différents VPN que l’on retrouve en tête des recherches Google.

Se géolocaliser facilement à l’étranger « Call of Duty Warzone » arrive assez largement en tête en 2022, devant « Disney + », « RTS » ou encore « RTBF ». Il est donc facile de déduire que la plupart des utilisateurs recherchent un VPN capable de les géolocaliser facilement à l’étranger, pour pouvoir accéder à des contenus exclusifs.

Rester protégé sur le Web Certains utilisateurs souhaitent aussi trouver un VPN sécurisant pour leurs données personnelles ou professionnelles. C’est notamment le cas des entreprises qui ont pour beaucoup recours au télétravail. Et oui, une cyberattaque malveillante pourrait facilement les mettre en péril !

Profiter d’un grand nombre de connexions simultanées Après les entreprises, on retrouve les familles qui apprécient les VPN avec un grand nombre de connexions simultanées. Généralement, l’usage d’un tel logiciel leur sert également à contourner la limitation de bande-passante générée par leur FAI.

Avoir accès à un service client 24/7 Enfin, il y a nos seniors qui aiment profiter d’un service client disponible en toutes circonstances. Par ailleurs, une interface claire et facile à utiliser est un vrai plus pour cette tranche d’utilisateurs.

Faire plaisir à son porte-monnaie S’il y a bien un critère qui unit toutes ces personnes, c’est le prix ! En cette période d’inflation, tous ne veulent pas dépenser des mille et des cents dans un service qu’ils n’utilisent qu’une fois de temps en temps. Ils sont donc particulièrement précautionneux concernant la durée de la période d’essai, le prix de l’abonnement et les éventuelles promotions.

Sur quels supports utilisent-ils leur VPN ?

La plupart des Français utilisent leur VPN sur ordinateur ou smartphone. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, l’usage principal du réseau privé virtuel concerne le gaming ou le visionnage de séries.

Mais certains d’entre eux aiment aussi profiter des avantages de leur VPN sur Smart TV ou sur console (PS5, Xbox One, Nintendo Switch…). Quoi qu’il en soit, ils peuvent tout à fait l’installer sur de tels supports, à partir du moment où leur réseau privé virtuel est bien compatible avec ceux-ci.

Sur PC ou console, il est toujours bon de se munir d’un VPN !

Le podium des VPN phares en France

Vous l’attendiez depuis le début, alors ne laissons pas le suspense durer plus longtemps. Voici le top 3 des VPN préférés des Français :

1. ExpressVPN

Le plus populaire en France Une fois de plus, ExpressVPN termine en tête du classement des VPN les plus populaires dans l’hexagone. Grande référence du secteur depuis ses débuts, il a fait de ses services de pointe une qualité majeure, difficilement imitable par ses concurrents. Comme en témoigne son excellent protocole « Lightway ». Par ailleurs, c’est l’un des VPN les puis puissants et les plus fiables du marché. Ainsi, son abonnement sera plus cher que celui des autres réseaux privés virtuels. Et oui… la qualité, ça se paye au prix fort ! 🔍 Pour en savoir plus, allez jeter un œil à notre test d’ExpressVPN. Pourquoi choisir ExpressVPN ? Les points forts : Ses performances hors du commun

La référence de la protection des données

Le protocole « Lightway », qui renforce la sécurité Les points faibles : Le prix élevé de son abonnement Caractéristiques principales TARIF À partir de 8,41 € / mois sur 12 mois NOMBRE DE SERVEURS 3 000 PAYS COUVERTS 94 SMART DNS Oui NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANÉ 5 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH Oui PERIODE D’ESSAI 30 jours SAV Centre d’aide en anglais avec live Chat

2. SurfShark

Le plus complet Encore jeune dans le milieu très concurrentiel des VPN, SurfShark n’a pas tardé à montrer les crocs aux cadors du secteur avec ses performances remarquables, pour un tarif plus qu’alléchant. Dans le même temps, il s’est aussi démarqué des autres grâce à son interface mieux optimisée, qui permet une prise en main facile dès la première utilisation. 🔍 Pour en savoir plus, allez jeter un œil à notre test de Surfshark. Pourquoi choisir SurfShark ? Les points forts : Le rapport qualité / prix, l’un des meilleurs du secteur

La prise en main très facile

Les performances (débit élevé, connexions illimitées) Les points faibles : Une vitesse de connexion en deçà des concurrents Caractéristiques principales TARIF 2,30 € / mois sur 24 mois NOMBRE DE SERVEURS 3 200 PAYS COUVERTS 65 SMART DNS Oui NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANÉ Illimité TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH Oui PERIODE D’ESSAI 30 jours SAV Chat 24h/24 et 7j/7