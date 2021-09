Top des meilleurs traceurs GPS pour scooters et motos

Les vols de moto ou de scooter ne sont pas rares de nos jours. Malgré les systèmes de sécurité « classique » tels que le U, la chaine, l’alarme ou encore le point d’ancrage, on est jamais à l’abri d’un vol, casse… Il existe pourtant un autre moyen, plutôt efficace, de retrouver votre 2 roues volée : le traceur GPS.

Discret et connecté, il permet de suivre l’itinéraire de votre véhicule et de le localiser précisément même après une longue distance. Il existe pléthore de ces objets connectés sur le marché, plus ou moins performants. Nous avons donc épluché tous les modèles afin de vous présenter les meilleurs dans chaque domaine. Voici notre top des traceurs GPS pour scooter et moto.

Le plus haut de gamme : Pégase

Commençons notre top avec le « meilleur traceur GPS 2020 » selon Moto Magazine. Pégase est sorti en 2019 et se présente sous la forme d’un petit boîter noir – 8x4cm -. Pour le faire fonctionner, rien de plus simple : il suffit de le connecter à la batterie de votre deux et d’accrocher votre traceur à l’abri des regards grâce à un scratch double face fourni avec. Ensuite, avec l’application Pégase, vous pourrez configurer la protection et être prévenu par SMS, mail ou notification du moindre mouvement suspect autour de votre 2 roues. Il est aussi possible de voir vos itinéraires, la vitesse de votre véhicule, son inclinaison et de partager ces données facilement en cas de vol pour retrouver votre scooter ou moto.

Pourquoi acheter Pégase ?

Le point fort de ce traceur GPS est qu’il ne nécessite pas d’abonnement. Donc, même s’il dispose d’une carte SIM intégrée, il n’y a pas de frais supplémentaires après l’achat ! Un vrai plus qui peut expliquer le coût assez élevé de Pégase – 300€ -. Aussi, c’est un produit conçu et fabriqué en France et certifié ECE R10, une norme qui prouve son utilité et sa fiabilité.

Prix : 300€

Le plus précis : GeoRide 3

Le 25 juin dernier, GeoRide lançait sa 3e génération de traceur GPS, preuve de l’évolution et de la réussite de leur produit toujours plus innovant. Cette entreprise française propose pour 319€ le traceur GPS. Ce dernier fonctionne de deux manières : sur la batterie de votre scooter ou moto ou sans fil – autonomie de 6 mois -. La fixation aimantée de votre boitier intègre une détection en cas d’arrachement du traceur et vous alerte immédiatement. Enfin, on retrouve avec le traceur une sirène avec déclenchement automatique ou à distance et un badge de proximité qui désactive l’alarme quand vous vous tenez à proximité du traceur.

En plus du prix du traceur GeoRide, un abonnement sans engagement est nécessaire au tarif de 5€ par mois.

Pourquoi acheter GeoRide ?

GeoRide possède cet avantage d’avoir une localisation à 1m près, actualisée toutes les secondes. Ce qui en fait le traceur le plus précis sur le marché. Au-delà, l’ajout d’une sirène s’avère très pratique en cas de vol. On salue aussi la possibilité de suivre l’entretien du véhicule, le traceur notifiant quand il est temps de vérifier la pression des pneus, de graisser la chaine… Enfin, le traceur détecte les chutes et alerte vos proches si vous ne répondez pas aux notifications de GeoRide.

Prix : 319€ + 5€/mois

Le plus simple : Monimoto

Le traceur GPS Monimoto se différencie de ceux précédemment cités par son design et son mode de charge. En effet, le MM5 — 5e version — se présente sous la forme d’un tube et marche avec 2 piles pour une autonomie d’un an ! L’installation ne peut pas être plus simple puisqu’une fois paramétré, vous n’aurez qu’à placer le traceur où vous voulez sur votre véhicule. Ensuite, tout ce passe sur l’application qui localise votre moto et vous envoie des mises à jour quotidiennes de son emplacement. Grâce à la technologie « CellLocate », la localisation est possible même en intérieur quand le signal GPS est trop faible pour fonctionner. Enfin, vous pouvez voir l’état de la batterie du traceur.

Là encore, il faut payer un abonnement de 3€ par mois pour pouvoir utiliser le traceur, avec les 2 premiers mois gratuits. Il est aussi possible d’utiliser sa propre carte SIM.

Pourquoi acheter MoniMoto ?

Là où se démarque le traceur MoniMoto, c’est sur sa simplicité de mise en place et d’utilisation. Pas de données superflues, l’entreprise mise sur un produit simple et efficace. Un autre point fort est le choix des piles pour ce traceur. Cette alimentation permet d’étendre son autonomie et de ne pas de soucier de son état. Aussi, avec, le traceur GPS n’est pas dépendant de la source d’alimentation du scooter ou de la moto.

Prix : 169€ + 3€/mois

Le plus d’autonomie : TRAKmy

Le traceur GPS développé par la startup française TRAKmy en 2019 possède une particularité : elle n’intègre pas de carte SIM, mais utilise le réseau basse consommation Sigfox (société française) pour communiquer la position du véhicule. Ce réseau couvre, comme tous les autres traceurs de cet article, toute l’Europe. Ce traceur GPS, garanti 2 ans, se présente sous la forme d’un boitier à accrocher à votre véhicule à l’aide de vice ou de velcro. Ici, pas de géolocalisation en direct, mais des points GPS générés tous les 15min en cas de mouvement et toutes les 24h jours si la moto est à l’arrêt. Cette technique permet de faire tenir la batterie plus longtemps tout en gardant un œil sur la position.

L’abonnement est de 3,9€ par mois, mais la première année est offerte.

Pourquoi acheter TRAKmy ?

Le point fort du traceur TRAKmy est son autonomie. Grâce à sa technique de localisation peu énergivore, il est capable de tenir 5 ans avant de changer la batterie – 20€ pour une nouvelle -. Un autre avantage est sa résistance aux chocs (IK10) et son étanchéité (IP69K). Sa conception et ses matériaux au traceur de tenir sur la durée. Vous avez donc simplement besoin de l’installer et vous pourrez ensuite le laisser pendant 5 ans sans vous en soucier.

Prix : 129€ (offre à 99€ sur le site) + 3,9€/mois

Le plus discret : Invoxia

On en parlait dans notre test de la version pour vélo du traceur Invoxia. Il existe aussi un modèle plus économique destiné aux véhicules. Le traceur GPS a cette particularité d’être particulièrement fin avec ses 10 cm de long. Il fonctionne grâce à une batterie qu’il faut recharger via micro USB tous les 6 mois. La charge dure moins d’une heure. L’autonomie est étendue grâce à l’utilisation de son réseau à basse consommation « LoRa » – exit les cartes SIM et abonnement mobile -. Pas de suivi en temps réel donc, mais une actualisation par point GPS toutes les 3 min en cas de mouvement du véhicule. Enfin, l’application mobile permet de localiser votre scooter ou moto, mais aussi de définir des « zones », ce qui permet de recevoir une notification dès que le scooter en sort.

Pourquoi acheter le Invoxia ?

Ce qui explique que le traceur Invoxia est dans notre top, c’est sa discrétion. Ses dimensions lui permettent d’être presque invisible. Il est aussi possible de choisir le traceur pour vélo, encore plus fin, pour 50€ de plus – il suffit alors de n’utiliser que le boitier, sans le faux phare -. Une autre force de Invoxia est le prix de son produit : 99€ avec un abonnement quasi gratuit – 3 ans offerts puis 10€ par an -. Un choix donc économique pour un produit discret et de qualité.

Prix : 99€ + 0,83€/mois (3 ans offert)

Le plus économique : PAJ GPS

La marque allemande a misé avec son tracker GPS Allround Finder sur la simplicité et le prix. Ce traceur GPS n’a pas les caractéristiques rêvées, mais fait largement le travail. Il se glisse dans la boite à gants ou sous le siège et se déclenche en cas de vibration du véhicule. Avec une autonomie de 20 à 60 jours en fonction de son utilisation, le Allroud Finder reste relativement petit et discret. Il fonctionne grâce à une carte SIM qui permet de connaitre la localisation toutes les 30 secondes (en réalité, pour être réellement précis, il est préférable d’attendre une actualisation toutes les 2min). En plus de la localisation, d’autres fonctionnalités s’ajoutent à ce modèle comme le dépassement de vitesse – alerte lorsqu’on dépasse une certaine vitesse – ou encore un bouton SOS à activer en cas de problème.

Un abonnement est nécessaire et affiché à 5,03€/mois ou 50,41€ par an.

Pourquoi acheter PAJ GPS ? La véritable force de ce traceur GPS est son prix. À 49,99€ sur Amazon, difficile de trouver mieux pour de telle performance. En effet, PAJ propose une couverture de localisation dans 43 pays. Même s’il ne possède pas d’attache, à une application fonctionnelle, mais pas des plus belle, il marche très bien et vous n’aurez pas à vous soucier de sa durabilité. Prix : 49,99€ + 5,03€/mois ou 50,41€/an

Le plus complet : Sentinelle de Sentidrive

On vous l’accorde, il faut avoir les moyens de se l’offrir. 430€ pour ce produit, ce n’est pas donné à tout le monde. Mais Le Sentinelle de Sentidrive n’est pas un traceur GPS comme les autres. En plus de sa fonction de prévention contre le vol, il intègre aussi des caméras qui enregistrent les mouvements suspects autour du véhicule. Enfin, il possède une fonction de détection des chutes qui alerte les contacts choisis et envoie vous les enregistrements vidéos. L’application dédiée permet de tout gérer, recevoir les notifications de localisation, de chute ou encore les enregistrements vidéos.

Le kit Sentinelle intègre plusieurs modules. D’abord, le boitier central possède 64Go de capacité et 6 capteurs de détection de mouvement. Aussi, les trois fonctions disponibles avec le traceur sont rendues possible grâce aux trois signaux intégrés dans une antenne à placer dans le scooter ou la moto : 4G, GPS et Wifi. Une alimentation est aussi incluse et permet de se brancher à la batterie de votre véhicule -mode d’alimentation du traceur -. Enfin, le pack inclut deux caméras très discrètes et un micro pour permettre une sécurité à 360° de votre véhicule.

Pourquoi acheter le Pack Sentinelle de Sentidrive ?

Ce « traceur GPS » est le plus complet de l’article. Récompensé du prix de l’innovation « sécurité routière » dans la catégorie « aide aux deux roues », il ne se contente pas de permettre une localisation, mais va au-delà avec enregistrement vidéo notamment. C’est donc le must have pour la sécurité de votre véhicule. Mais pour s’octroyer ses services, il faut débourser la coquette somme de 429€ avec un abonnement de 8,90€ par mois (ou 97,90€ par an ou 267€ pour trois ans).

Prix :429€ + 8,90€/mois ou 267€/3ans

Questions fréquentes lors de l’achat d’un traceur GPS scooter et moto

Quel est le meilleur traceur GPS ?

Le meilleur traceur GPS dépend des critères que vous voulez mettre en avant. Pour le magazine Moto Magazine, c’est le traceur Pégase qui a été élu « meilleur traceur GPS 2020 ». D’autres comme le GeoRide ou Monimoto n’ont rien à lui envier. Chacun possède des caractéristiques propres qui les rendent performants.

Pourquoi choisir un traceur GPS ?

Les traceurs GPS sont le meilleur moyen de faire face au vol de votre scooter ou moto. Ils permettent de suivre votre 2 ou 3 roues et vous indiquez son itinéraire ainsi que sa localisation. Discrets, à pile ou sur batterie et connectés, ces appareils assurent la sécurité de votre véhicule. Ils n’ont pas vocation à dissuader du vol (même si certains intègrent une alarme), mais s’ajoutent à un système de sécurité « classique » tels qu’un U, une chaine…

Comment bien choisir son traceur GPS ?

il existe différents critères afin de choisir le traceur GPS qui vous convient le mieux :

Les dimensions : critère important en fonction de l’endroit où vous voulez le placer

: critère important en fonction de l’endroit où vous voulez le placer L’alimentation : sur la batterie du scooter, sur pile ou rechargeable en micro USB

sur la batterie du scooter, sur pile ou rechargeable en micro USB L’autonomie : nécessaire pour ne pas avoir à recharger le traceur trop souvent

nécessaire pour ne pas avoir à recharger le traceur trop souvent Le mode de signal : le réseau utilisé et la qualité du signal

: le réseau utilisé et la qualité du signal Le coût de l’abonnement : s’il faut payer chaque mois, le coût n’est pas négligeable

: s’il faut payer chaque mois, le coût n’est pas négligeable La robustesse : si votre traceur est à l’extérieur du véhicule, l’étanchéité et la résistance aux chocs sont des données importantes

Les traceurs GPS fonctionnent-ils à l’international ?

La plupart des traceurs GPS, qu’il possède une carte SIM ou se base sur un réseau basse consommation ont une couverture de localisation étendue à une grande zone. C’est le cas de l’ensemble des traceurs de ce top qui marchent à travers toute l’Europe. Au-delà, chaque traceur est différent. Par exemple, le traceur TRAKmy est fonctionnel dans tous les DOM-TOM.

Quels sont les différents types de traceurs GPS ?

Il existe de nombreuses formes de traceurs GPS avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Les traceurs GPS se différencient notamment par leur mode d’alimentation – pile, batterie -, leur signal – réseau basse consommation, Bluetooth, Wifi -, leur système d’accroche – scratch, aimant, vices -, leur autonomie ou encore leur abonnement -avec ou sans, au mois ou à l’année -.

Quel est le prix d’un traceur GPS ?

Le prix d’un traceur GPS varie en fonction de toutes ses caractéristiques. Les prix les plus bas se situent autour de 50€ et peuvent monter jusqu’à 400€. À cela, il faut ajouter le coût de l’abonnement qui peut atteindre 9€ par mois, mais se situe en général plus autour de 4€/mois. Un des traceurs les moins chers est le PAJ GPS et ses 49€ (+5€/mois d’abonnement) tandis que le kit sentinelle est le plus élevé de ce top avec un prix de 430€ (+8,9€/mois).

Que penser des traceurs TKMARS et TKSTAR ?

Les traceurs TKMARS, TKSTAR ou encore Hangang apparaissent dans de nombreux comparatifs et sont en première page sur Amazon. Mais attention, les avis ne sont pas des plus dithyrambiques sur ces produits. Les utilisateurs critiquent les applications pas optimisées, l’absence de carte SIM, une autonomie très faible… Ils restent des produits peu chers et on ne note pas de défauts majeurs dans le système. À vous de juger, mais on vous déconseille ces produits.

Quid du traceur GPS GoBox d’Auvray ?

À la différence des traceurs TKMARS et consort, la GoBox d’Auvrey est un très bon produit. Nous n’avons rien à lui reprocher. S’il n’apparait pas dans notre top, c’est parce qu’aucune caractéristique ne démarque ce produit de la concurrence. Mais, si vous souhaitez acheter le traceur GPS d’Auvrey, on ne peut que vous le conseiller.

Qu’en est-il du traceur GPS Zen by BEEPINGS ?

Le traceur GPS a failli être dans notre top. Ultra compact avec ses 5,8 cm de long, il possède tout ce que requière un traceur GPS : une belle application, une autonomie de 45 jours en utilisation quotidienne, un signal basse consommation Sigfox ou encore un abonnement quasi gratuit. C’est seulement son prix – 179€ – qui l’a placé juste derrière le Invoxia -la version vélo n’est que 30€ moins cher – dans la catégorie du traceur le plus discret. Un choix dur !