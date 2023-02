Grefay

Le meilleur rapport qualité/prix

Noté 4,4/5 sur Amazon (pour plus de 15 000 avis), le support Grefay est le produit le plus et le mieux vendu sur Amazon et pour cause : avec un support en acier inoxydable, il possède un système de serrage breveté et adapté à tous types de routes. Sans fonctionnalités superflues, il est vendu à un prix très intéressant qui en fait le meilleur rapport qualité/prix.

Les plus Le prix attractif

Le support en métal

La pince facilement manipulable Les moins Boucle d’attache en plastique

Pas d’anti-vibration

Caractéristiques principales

Taille du Portable 4,5-6,8 Pouces Diamètre du guidon accepté 22 à 32 mm Matériaux utilisés acier inoxydable et plastique Degré d’inclinaison 360° sur le côté