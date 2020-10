Notre comparatif des meilleurs supports de chargement de smartphone pour voiture. Ceux disposant d’une charge intégrée et ceux qui ne l’ont pas, mais qui offrent la possibilité d’ajouter un câble.

Pour beaucoup de personnes, le smartphone est devenu indispensable. Plus qu’un objet du quotidien, c’est, pour certains, une véritable extension de leur corps. En plus de nous servir pour communiquer, notre téléphone est aussi d’une grande aide dans de nombreux domaines comme, par exemple, l’orientation et la navigation. Cependant, un téléphone déchargé et toutes ces possibilités s’évanouissent. Dans la voiture aussi, le smartphone est indispensable et il doit être possible de profiter du trajet pour le recharger. Aussi, nous avons testé et comparé les meilleurs supports de chargement de smartphone sans fil pour la voiture.

Les supports de chargement sans fil pour la voiture avec charge intégrée

De nombreux modèles de téléphones disposent désormais d’un système de rechargement sans fil grâce à la technologie d’induction. Ce système est non seulement pratique, mais il offre aussi une meilleure étanchéité au téléphone et réduit le risque de rayures sur le boîtier lorsque l’on branche le câble. Disposer d’un tel chargeur dans sa voiture est un véritable plus qui permet d’avoir un téléphone toujours chargé. Voici les meilleurs modèles de supports chargement sans fil voiture. Attention toutefois, il existe des risques avec les chargeurs de téléphones. Nos confrères du Figaro ont mis en évidence des risques à prendre en considération.

Streetiz : sans doute le meilleur compromis

Streetiz propose un support chargement sans fil voiture qui allie à la fois la qualité et le pratique. Facile à installer, il peut être orienté dans toutes les positions. Il propose aussi un bras extensible particulièrement bienvenu pour avoir le téléphone à la bonne distance. Côté stabilité, rien à redire, le système de ventouse est très performant sur tous les supports (pare-brise ou tableau de bord) et les dents des rotules permet d’assurer une stabilité à toute épreuve.

Un capteur détecte lorsque vous présentez votre smartphone devant le support et celui-ci ouvre automatiquement ses mâchoires. Vendu au prix de 32,99 euros, le support chargement sans fil Streetiz est sans doute le meilleur compromis qualité/prix actuellement sur le marché. De nombreux influenceurs recommandent d’ailleurs ce produit comme “Gaillard le bricoleur”. Notez que la livraison est gratuite en France et en Belgique (comptez 24-48 heures). Il est compatible avec tous les smartphones disposant d’une option de chargement sans fil par induction.

Vous pouvez vous procurer ce support sur le site du constructeur ici : Streetiz Support chargement sans-fil voiture

Ugreen : un support chargement sans fil simple, mais efficace

Ugreen propose un support chargement sans fil qui se fixe sur la grille d’aération. Il est possible de faire pivoter le téléphone dans la direction désirée. Il suffit de poser votre téléphone sur le support pour que celui-ci se ferme automatiquement. Il propose une recharge sans fil 10W Qi à induction. Une puce identifie le modèle de téléphone à charger et adapte le courant de charge en fonction du modèle.

Notez que tous les téléphones à rechargement sans fil ne sont pas compatibles. Plusieurs modèles existent notamment pour les iPhone 12. Côté tarif, il faudra débourses 23,99 euros pour ce modèle qui est à la fois simple et efficace.

Belkin : un support chargement sans fil élégant et sobre

Le support chargement sans fil de Belkin est pratique et élégant. Compatible avec tous les smartphones dont l’écran ne dépasse pas les 5,5 pouces et disposant d’une recharge par induction Qi, le dispositif se fixe sur une grille de ventilation. Le support est très sobre et élégant. Il propose une rotation du support pouvant aller jusqu’à 180 degrés.

L’élégance a cependant un coût et il faudra débourser 39,99 euros pour se procurer ce support. Un peu cher au regard des limitations du dispositif. Un produit de qualité toutefois qui propose une garantie de 2 années.

Comparatif des supports sans charge intégrée

Pour ceux qui ne disposent pas d’un smartphone doté d’une recharge sans fil, il existe différents modèles de supports smartphone pour voiture permettant toutefois de recharger via un câble. Voici notre comparatif des meilleurs modèles.

Ugreen : un support smartphone élégant pour grille de ventilation

Voici un support pour smartphone pour votre voiture qui se fixe sur une grille de ventilation. Le modèle Ugreen utilise un système de gravité qui maintient le téléphone avec son propre poids. Grâce à sa griffe de support en caoutchouc, le smartphone est bien maintenu sans pour autant dégrader la grille d’aération.

Un support de qualité vendu au prix de 13,99 euros. Notez toutefois que le dispositif n’est compatible qu’avec les voitures dotées d’une grille d’aération horizontale, pas avec les grilles rondes ou irrégulières. Petit bémol toutefois, seul le mode portrait est disponible. Il n’est pas possible d’orienter le téléphone en mode paysage.

Aukey : un support smartphone pratique pour grille d’aération

Aukey propose un autre support smartphone à fixer sur une grille d’aération qu’elle soit horizontale ou verticale. Simple et pratique, le support de téléphone propose une rotule pivotant à 360 degrés ce qui permet de placer le smartphone dans la direction souhaitée. On regrette toutefois un certain manque de qualité, mais, pour un prix de 9,99 euros, cela reste acceptable.

Aukey : le support téléphone à ventouse

Autre modèle de support téléphone de la marque Aukey, ce dispositif utilise, cette fois, un support à ventouse. Ce modèle peut se placer aussi bien sur le pare-brise que le tableau de bord. Pour des raisons de sécurité, veillez toutefois à ce que le téléphone soit facilement accessible. Ce modèle propose une rotation à 360 degrés et peut donc être utilisé aussi bien en mode portrait que paysage. Côté tarif, comptez 18,99 euros. Notez toutefois que seuls les téléphones entre 4 et 6,5 pouces sont acceptés.

Ivolver : un support téléphone magnétique

Ce support téléphone voiture se différencie des autres modèles, car il utilise un aimant qui vient se clipser sur la grille d’aération. Il vous faut placer une plaque en métal dans votre coque de protection et le tour est joué. Vous pouvez à loisir tourner votre smartphone dans le sens qui vous convient. Ivolver indique qu’il est possible d’emporter l’aimant où vous le souhaitez pour l’utiliser comme support pour la lecture ou regarder une vidéo par exemple. Au niveau du prix il faudra débourser 9,95 euros pour vous le procurer.

