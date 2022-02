La 5G devient de plus en plus accessible que ce soit sur le plan de la couverture réseau ou des forfaits proposés. Mais pour en profiter, encore faut-il avoir un téléphone compatible avec. Fort heureusement, les marques ont bien amorcé leurs transitions. Par exemple, Samsung possède déjà un catalogue bien rempli. Vers quels smartphones de la firme se tourner ?

Galaxy S22 : le nouveau standard 5G de Samsung

Comme à chaque début d’année, la firme coréenne se prépare à lancer la nouvelle mouture de sa gamme Galaxy. Concernant son apparence, les bordures sont toujours arrondies et le gabarit reste plutôt petit. Samsung garde son compromis, celui d’un smartphone qui dépasse peu de la poche, mais qui possède un écran suffisamment grand pour apprécier ce qui s’y passe. Comme sur le S21, on retrouve un affichage AMOLED qui monte jusqu’en 120 Hz pour une expérience d’utilisation fluide. Du côté du SoC, ce smartphone fonctionne avec un Samsung Exynos 2200. Sans surprise, cela devrait avantager le S22 par rapport au S21 sur le plan des performances. Notons que la firme coréenne offre une paire de Galaxy Buds Pro ainsi que 100€ bonus sur la reprise de votre ancien smartphone pour la précommande d’un Samsung Galaxy S22 ou S22+.

Et pour prendre des jolis clichés ?

Au dos, le coin gauche supérieur accueille à nouveau le module photo. Celui-ci arbore toujours trois capteurs, mais ces derniers ont un peu changé. En effet, l’objectif principal grimpe de 12 à 50 mégapixels et le téléobjectif passe de 64 à 10 mégapixels. En échange, celui-ci a gagné un zoom optique x3 alors que le S21 ne peut obtenir ce résultat qu’avec un zoom hybride. Du côté de la vidéo, le smartphone bénéficie d’une stabilisation optique et peut filmer jusqu’en 8k.

Fiche technique du Samsung Galaxy S22

Taille de l’écran : 6,1 pouces

6,1 pouces Définition : 1080 x 2340

1080 x 2340 Technologie d’affichage : AMOLED

AMOLED Puce : Exynos 2200

Exynos 2200 Stockage : 128/256 Go RAM : 8 Go

8 Go Batterie : 3700 mAh

3700 mAh Capteur principal : 50 Mpx

50 Mpx Capteur ultra grand-angle : 12 Mpx

12 Mpx Téléobjectif : 10 Mpx

Samsung Galaxy S22+ : un écran plus gros c’est quand même mieux

Pour celui-là, prenez le Galaxy S22 et grossissez la fiche technique pour l’obtenir. En effet, on passe d’un gabarit plutôt petit à une silhouette dans la moyenne. Le S22+ est donc à 6,6 pouces et sa luminosité maximale peut atteindre 1750 nits. La puce, la RAM, le module photo, tout cela ne change pas avec cette version améliorée. En revanche, la batterie prend du poil de la bête et affiche 4500 mAh sur la fiche technique. De plus, le smartphone est compatible avec la charge rapide 45W lorsque le Galaxy S22 se limite à la charge rapide 25 W. Petite conséquence de ce gain, la déclinaison + ajoute 28 grammes sur la balance. Question connectivité, notons la présence d’une compatibilité avec le Wi-Fi 6E au lieu de celle avec le Wi-Fi 6 tout court pour le S22.

Fiche technique du Samsung Galaxy S22+

Taille de l’écran : 6,6 pouces

6,6 pouces Définition : 1080 x 2340

1080 x 2340 Technologie d’affichage : AMOLED

AMOLED Puce : Exynos 2200

Exynos 2200 Stockage : 128/256 Go RAM : 8 Go

8 Go Batterie : 4500 mAh

4500 mAh Capteur principal : 50 Mpx

50 Mpx Capteur ultra grand-angle : 12 Mpx

12 Mpx Téléobjectif : 10 Mpx

Samsung Galaxy S22 Ultra : le haut du panier

Pour en finir avec cette évolution de la gamme Galaxy S, voilà la tête du trio Galaxy S22. Et cette fois, le design change par rapport aux modèles moins chers, mais aussi par rapport au Galaxy S21 Ultra. Plus de bord rond, place à des formes carrées et à un design plus sobre. En outre, la bosse du module photo disparaît. Sur ce Galaxy S22 Ultra, les objectifs dépassent directement de la coque. Au sujet des capteurs photo, le principal de 50 Mpx laisse sa place à un autre de 108 Mpx. Pas de changements sur l’ultra grand-angle et le téléobjectif, mais ce dernier gagne un jumeau de 10 Mpx capables d’effectuer un zoom optique x10. Enfin, la caméra frontale évolue aussi avec 40 Mpx au lieu de 10 . Voilà l’attirail d’un photophone digne de ce nom !

C’est tout ?

Évidemment que non ! L’écran et sa définition grossissent un peu pour l’occasion. On passe à du 6,8 pouces et à de la Full HD+ au lieu de la Full HD classique. Les gens sérieux qui achètent ce genre de téléphone ont besoin de la meilleure image possible, cela va de soit. Ces mêmes gens sérieux apprécient sans doute la présence d’un emplacement en bas à gauche pour loger le stylet S Pen. Cet ajout ainsi que le changement de design font clairement de ce S22 Ultra un successeur à la gamme Galaxy Note. Autre évolution, la batterie atteint les 5000 mAh, c’est plus que celle de l’iPhone 13 Pro Max par exemple. Pour motiver les précommandes, Samsung offre 150€ de bonus sur la reprise de votre ancien téléphone ainsi qu’une paire d’écouteurs Buds Pro.

Fiche technique du Samsung Galaxy S22 Ultra

Taille de l’écran : 6,8 pouces

6,8 pouces Définition : 3080 x 1440

3080 x 1440 Technologie d’affichage : AMOLED

AMOLED Puce : Exynos 2200

Exynos 2200 Stockage : 128/256/512 Go, 1To RAM : 8 Go/12 Go

8 Go/12 Go Batterie : 4500 mAh

4500 mAh Capteur principal : 108 Mpx

108 Mpx Capteur ultra grand-angle : 12 Mpx

12 Mpx Téléobjectifs : 2 x 10 Mpx

Samsung Galaxy Z Flip3 5G : encore inhabituel

Il fallait bien un smartphone pliable dans ce top. Un mouvement de charnière transforme ce petit carré en un Samsung Galaxy avec un écran de 6,7 pouces. Nul besoin de sacrifier l’affichage large pour avoir quelque chose de compact. S’il se montre moins performant que la gamme S22, il n’est pas ridicule pour autant avec son Snapdragon 888. Il tient même plutôt bien la comparaison avec le S21 Ultra. En général, les produits haut de gamme Samsung disposent d’un écran de qualité et la Dalle OLED de ce ZFlip3 ne déroge pas à la règle. Niveau photo, le dos ne possède que deux objectifs, mais c’est suffisant pour obtenir de beaux clichés. On regrette néanmoins l’absence d’un téléobjectif. Juste à côté de ces capteurs, on trouve un écran externe de 1,9 pouce. Celui-ci permet notamment d’afficher les notifications ou de prendre une photo alors que le téléphone est plié.

Fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Taille de l’écran : 6,7 pouces

6,7 pouces Définition : 1080 x 2400

1080 x 2400 Technologie d’affichage : AMOLED

AMOLED Puce : Snapdragon 888

Snapdragon 888 Stockage : 128/256 Go RAM : 6/8 Go

6/8 Go Batterie : 4500 mAh

4500 mAh Capteur principal : 12 Mpx

12 Mpx Capteur ultra grand-angle : 12 Mpx

12 Mpx Téléobjectif : 8 Mpx

Samsung Galaxy S20 FE 5G : la solution abordable

Quittons un peu le haut de gamme pour le milieu. N’oublions pas que beaucoup de monde ne souhaite pas dépenser plus de 500€ ou 600€ dans un téléphone. Là pour ce prix, vous avez un smartphone avec une dalle AMOLED bien calibrée de 6,5 pouces, et en 120 hertz s’il vous plaît ! Les performances sont encore au niveau et surtout, ce smartphone possède une solide autonomie. Avec sa batterie de 4500 mAh, le S20 FE tient plus d’une dizaine d’heures. Avec ce tarif, le module photo s’avère moins impressionnant, mais il offre un niveau de détail plus que satisfaisant malgré tout.

Fiche technique du Samsung Galaxy S20 FE 5G

Taille de l’écran : 6,5 pouces

6,5 pouces Définition : 1080 x 2640

1080 x 2640 Technologie d’affichage : AMOLED

AMOLED Puce : Snapdragon 865 5G

Snapdragon 865 5G Stockage : 128/256 RAM : 8 Go/12 Go

8 Go/12 Go Batterie : 3300 mAh

3300 mAh Capteur principal : 12 Mpx

12 Mpx Capteur ultra grand-angle : 12 Mpx

Quel est le smartphone Samsung 5G le moins cher ? Il s’agit du Samsung Galaxy A22 5G avec 259€ sur l’étiquette. Ce dernier brille entre autres pour son autonomie solide conférée par une batterie de 5000 mAh et son objectif principal de 48 Mpx. Quel est le smartphone Samsung 5G le plus puissant ? Sur le plan des performances, le Samsung Galaxy S22 Ultra qui s’apprête à sortir se positionne bien pour prendre le trône occupé par le S21 Ultra.