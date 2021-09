Top des meilleurs systèmes de roues électriques pour son vélo

Si le vélo à assistance électrique (VAE) connaît un succès grandissant ces dernières années, il existe aussi la solution de la roue électrique pour électrifier son vélo sans le changer. Facile à mettre en œuvre en quelques minutes et financièrement intéressante, la roue électrique transforme littéralement votre vélo. On vous présentait l’année dernière le projet de roue électrique de GeoOrbital, nous vous présentons ici les meilleures solutions de roues électriques que l’on peut trouver sur le marché.

Teebike, une roue électrique française

Teebike est un produit complètement français pour lequel la démarche écologique est le point d’orgue tant dans la compensation carbone que la réutilisation des vélos. La marque Teebike vous propose donc l’achat d’un vélo (reconditionné) monté avec une roue électrique préinstallée ou la roue électrique seule. L’installation de cette dernière dure moins de 5 minutes et permet donc de transformer n’importe quel vélo en un vélo électrique endurant et agréable au quotidien.

Comment ça marche ?

Teebike s’adresse à tout public de par sa simplicité de montage et d’utilisation. Il suffit de retirer la roue déjà existante et de la remplacer par la nouvelle en la fixant aux fourches du guidon. Cette roue est ensuite connectée via Bluetooth à l’application gratuite Teebike. Cette dernière permet d’accéder à de nombreuses fonctionnalités comme éteindre ou allumer l’assistance, de modifier son intensité ou encore de connaître l’autonomie restante. Pour l’achat d’une roue électrique, le support pour smartphone à fixer au guidon est fourni.

Avec une vitesse maximale de 25 km/h, une autonomie d’environ 60 km et une fonction booster pour les démarrages difficiles, la roue Teebike remplit parfaitement son office. Le meilleur pour la fin, cette roue électrique coûte 795€, un budget moindre comparé au prix d’un VAE basique.

Tout vélo électrique dont le moteur se déclenche avec le pédalage est considéré comme un vélo traditionnel. Ainsi, vous êtes couvert par la garantie responsabilité civile obligatoire de votre multirisque habitation. En fonction de la valeur marchande du VAE ou de la roue électrique, une évaluation de la prise en charge par l’assurance peut toutefois s’avérer nécessaire.

Rubbee, une roue électrique déportée

Rubbee n’est pas une roue à proprement parler mais un kit moteur qui transforme n’importe quelle roue en une roue électrique. L’ensemble se présente sous la forme d’un moteur que l’on fixe à l’arrière de son vélo sur la tige de la selle. De cette façon, la roue arrière rentre en contact avec le moteur. Il suffit ensuite de faire démarrer ce dernier via l’application pour faire avancer mécaniquement la roue de votre vélo.

Comment ça marche ?

Le moteur actionne une petite roue qui vient faire tourner celle de votre vélo à la façon d’un engrenage. Via l’application smartphone complète et intuitive, il est possible de contrôler l’adhérence, enlever le produit en un geste pour éviter le vol, activer un feu arrière pour la sécurité.

Le produit est vendu avec une batterie incluse qui permet d’avoir une autonomie de 16, mais il est possible d’en ajouter jusqu’à trois pour une autonomie décuplée (moyennant supplément). Le prix relativement faible – 499€ – permet à cette solution d’être l’une des plus abordables du marché. Rubbee est une solution convaincante pour faire de son bicycle un vélo électrique à moindre coût.

Swytch, une roue électrique discrète

Swytch est une autre solution pour rendre son vélo classique électrique. Ce système comprend un petit moteur situé à l’intérieur de la roue avant et une batterie qui se fixe sur son guidon. L’avantage de ce kit est qu’il n’alourdit pas la roue puisque le moteur sur cette dernière n’est pas volumineux. La batterie est facilement détachable afin d’éviter le vol. De plus, elle vous permet de contrôler la puissance d’assistance directement dessus sans avoir à passer par un smartphone.

Comment ça marche ?

Un capteur de fréquence au niveau du pédalier permet de mesurer l’intensité de votre effort pour que la roue électrique s’y adapte en un instant. Ainsi, vous roulez sans difficulté, même sur une côte importante, avec une autonomie maximale de 50 km. La roue atteint une vitesse très confortable de près de 30 km/h. Avec une recharge en 2 heures seulement, vous pourrez multiplier sans peine les trajets.

Swytch se présente comme la solution la plus petite et la plus légère du marché. Le bloc entier pèse 3 kg, cela permet d’optimiser la batterie et ne pas vous pénaliser lorsque vous souhaitez rouler sans assistance. Il n’y a d’ailleurs pas de résistance en raison du moteur, l’installation est donc complètement transparente lorsqu’elle n’est pas en fonctionnement. Proposée à 499€, c’est une innovation idéale pour ne pas s’encombrer avec un système imposant !

Roue électrique vs Vélo électrique, que choisir ?

Changer sa roue de vélo pour une autre électrique ou ajouter à son vélo un kit moteur pour le rendre électrique est de plus en plus courant aujourd’hui. Relativement économiques et faciles à mettre en place, elles sont une alternative plus que sérieuse au vélo électrique lui-même. La démarche de la roue électrique est en plus une démarche écoresponsable puisque vous conservez votre vélo actuel à la place de racheter un ensemble entier. Par principe, la roue électrique fonctionne avec tous les vélos du marché dès lors que coïncide la taille de votre roue actuelle et celle que vous achetez. C’est donc un choix économique et écologique que vous faites en optant pour la roue électrique.

