Dans un monde où internet devient de plus en plus indispensable à notre quotidien, découvrez les logiciels et conseils indispensables pour protéger vos données personnelles et naviguer sur internet en toute confidentialité.

Aujourd’hui, une grande partie de notre données personnelles transite sur les réseaux à travers nos recherches sur des sites internet, le télétravail ou encore nos applications de messagerie. L’ensemble de ces données circulent grâce à des entreprises privées qui sont susceptibles de les utiliser à des fins publicitaires notamment. De plus, elles peuvent faire l’objet de piratages qui pourraient avoir des conséquences préjudiciables. Pour toutes ces raisons, il est important de veiller à la sécurité de vos informations personnelles. Voici 8 outils qui vous permettront de naviguer en toute confidentialité.

1. Faire appel à des services de suppression des données

Malgré vos efforts, il peut arriver que certaines de vos informations fuitent et soient utilisées par des « data brokers » (revendeur d’informations). Heureusement, il existe des entreprises qui surveillent et suppriment vos données pour vous. Fonctionnant sous forme d’abonnement, elles procèdent à une première vérification et suppression de vos données personnelles, puis procèdent à des checks réguliers pour suivre l’évolution de vos informations sur le web.

C’est le cas de Incogni. Ce service d’aide à la suppression de vos données vous facilite la vie en retirant à votre place toutes les informations collectées sur vous que vous ne souhaitez pas divulguer. C’est le meilleur moyen d’éviter les vols de données, leur partage ou leur diffusion en ligne. Comment ça fonctionne ? En créant un compte où seuls votre nom et adresse mail sont nécessaires, cette entreprise va contacter tous les utilisateurs de vos données et supprimer ces dernières. Le process se fait automatiquement sans que vous n’ayez rien à faire. Après un certain laps de temps, toutes vos informations personnelles seront effacées et vous pourrez dormir la conscience tranquille.

Pour 5,79€, vous pourrez vous offrir tous les avantages qu’apporte Incogni. Si vous vouez en savoir plus, rendez-vous sur le site du service de suppression de vos données.

2. Utiliser un VPN pour bénéficier d’une protection optimale

Si les VPN ont été démocratisés en partie parce qu’ils permettent de simuler sa position géographique, la confidentialité qu’ils apportent est leur principal atout. En créant un tunnel crypté entre vous et le service que vous consultez, le VPN vous rend anonyme en simulant votre localisation géographique ainsi que votre adresse IP.

En matière de VPN, Surfshark se distingue notamment par son excellent niveau de confidentialité. Lors de notre test de Surfshark, nous avons également été séduits par les vitesses de connexion proposées qui permettent par exemple de jouer en réseau. Il est compatible à la fois sur Android et iOS et peut être utilisé sur plusieurs appareils en même temps.

Pour en savoir plus, retrouvez notre article sur l’intérêt des VPN.

3. Choisir un moteur de recherche indépendant

Nos recherches sur internet sont l’un des éléments les plus utilisés par Google pour apprendre à nous connaitre et connaître nos centres d’intérêt. Heureusement, il existe des moteurs de recherche gratuits qui protègent vos données. Leur seul inconvénient : ils sont parfois un peu moins rapides que Google. Mais c’est le prix de la confidentialité.

DuckDuckGo, un moteur de recherche populaire

DuckDuckGo est l’un des moteurs de recherche les plus appréciés grâce à la confidentialité qu’il procure et grâce à sa facilité d’utilisation. Il ne collecte en effet aucune donnée sur les sites que vous consultez. De plus, il propose une extension du web browser Google Chrome afin d’en améliorer le chiffrement tout en proposant un bloqueur de traqueurs.

A lire également, notre dossier sur la collecte d’informations sur internet.

Qwant, l’alternative française

Qwant est un moteur de recherche respectant également la vie privée de ses utilisateurs en ne collectant aucune donnée. En outre, il a la particularité d’être français ! On apprécie son interface colorée qui change des traditionnels thèmes noirs ou blancs des moteurs de recherches habituels. On pourrait aussi citer Brave, qui est un très bon moteur de recherche pour ce qui concerne la confidentialité.

4. Installer un navigateur web sécurisé

Si Google Chrome est un navigateur web renommé pour sa facilité d’utilisation et sa rapidité, il est également très intrusif. En effet, il a la fâcheuse tendance à enregistrer votre historique de navigation, et de l’utiliser notamment pour vous proposer de la publicité ciblée.

Nous vous proposons donc de passer à la meilleure alternative du marché : Mozilla Firefox. Fonctionnant à la fois sur Windows et Mac, ce navigateur est une des références dans le milieu du web browser. Il est open source et propose des fonctions de chiffrement vous permettant de naviguer en toute sécurité. Enfin, il est disponible gratuitement en ligne et vous pouvez le télécharger sur le site officiel de Mozilla Firefox.

5. Utiliser un gestionnaire de mots de passe pour protéger ses informations

Des démarches administratives aux plateformes de streaming en passant par nos adresses mail, la plupart de nos activités en ligne nécessitent un compte et un mot de passe. Pour assurer la sécurité de nos données personnelles, nous devrions attribuer à chaque compte sur internet un mot de passe différent. Mais il paraît impossible de retenir autant de combinaisons sans faire d’erreur.

Il existe donc deux solutions pour remédier à ce problème : utiliser régulièrement le même mot de passe et compromettre l’ensemble de ses données personnelles, ou utiliser un gestionnaire de mot de passe.

Sur le même sujet : tout savoir sur le bloqueur de publicités AdBlock

En la matière, Dashlane s’est hissé au rang de référence. Avec 10 ans d’expérience sans aucune faille de sécurité, il est l’un des gestionnaires de mot de passe les plus performants du marché. Cette application est disponible sur quasiment tous les supports, de l’ordinateur Windows ou Mac en passant par les smartphones Android et iOS. Elle enregistre pour vous l’ensemble de vos mots de passe et coordonnées bancaires de manière chiffrée. Ainsi, même l’entreprise Dashlane ne peut avoir accès à vos données.

6. Créer un compte Google Voice pour protéger son numéro

Vous en avez assez de recevoir des appels ou sms publicitaires ? Nous avons enfin la solution, et elle se nomme Google Voice. Le service de l’entreprise américaine vous permet de générer un numéro de téléphone fictif qui arrivera sur votre smartphone ou votre ordinateur grâce à l’application Google Voice.

Cette application dispose de services très intéressants comme une protection contre les spams, un filtrage des appels ou encore la possibilité de bloquer les appelants indésirables. Enfin, si vous recevez à nouveau trop de publicité sur ce nouveau numéro, vous pourrez alors facilement en changer.

7. Echanger avec une messagerie instantanée sécurisée

La messagerie instantanée est l’un des éléments les plus vulnérables de notre quotidien. Les populaires Messenger et WhatsApp, tous deux propriété de Facebook, sont très loin d’être des modèles de confidentialité.

Si protéger vos données en ligne est important pour vous, il serait judicieux de privilégier Telegram par exemple. Cette application de messagerie instantanée a l’avantage de disposer d’un chiffrement des messages sans gâcher l’expérience utilisateur. En effet, il supporte tout de même les emojis, les appels vidéo et permet de faire des groupes.

Les plus exigeants d’entre nous pourront considérer l’application Signal. Celle-ci propose par défaut un chiffrement complet des messages encore plus abouti. Elle est gratuite et n’a aucune publicité.

8. Installer un antivirus sur son ordinateur

L’antivirus est l’un des outils les plus importants pour la protection de vos données personnelles. Il protège votre ordinateur des attaques informatiques qui surviennent en particulier au moment de télécharger un fichier. Les PC dotés de Windows sont ceux qui présentent le plus de risques.

Bitdefender est sans doute l’un des meilleurs antivirus à ce jour, il excelle dans la protection des fichiers et des logiciels de votre ordinateur.