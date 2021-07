Après une dure et longue journée, il est parfois difficile de soulager son esprit pour se poser ou pour s’endormir. Voilà un filon intéressant pour des entreprises : chercher et concevoir des solutions à ces problèmes. Passons donc en revue quelques produits qui facilitent la détente ainsi que le sommeil.

Tempur North Relaxation : un lit électrique qui met l’accent sur la détente

La marque propose une gamme de literie au design minimaliste où un matelas et un surmatelas s’empile pour garantir le confort de l’utilisateur. Comme son nom l’indique, ce lit inclut un sommier de relaxation doté d’une motorisation électrique. Ce dispositif sert à créer des positions différentes en adaptant son niveau d’inclinaison à l’aide d’une télécommande. Vous pouvez ainsi conserver le confort supérieur d’un lit bien garni et y faire autre chose que dormir comme lire ou regarder un film. Laisser donc votre canapé de côté pour concentrer la détente et le sommeil sur un seul endroit. À noter que Tempur propose un matelas doté d’une alliance de technologie brevetés. L’une assure un bon maintien tandis que l’autre amène une sensation moelleuse et enveloppante qui facilite le sommeil. Enfin, ces deux couchent possèdent évidement une mousse à mémoire de forme. En savoir plus sur cette nouvelle literie de relaxation haut de gamme.

La box de méditation Morphée

Cet objet à l’allure un peu particulière est en fait un outil pour effectuer des séances de sophrologie et de médiation en totale autonomie. En effet, ce boîtier permet à l’utilisateur de sélectionner un thème parmi les sept disponible puis de choisir une des séances liées au thème ainsi que la durée de celle-ci. Une fois paramétrée, la box Morphée diffuse une voix (masculine ou féminine au choix) qui va guider la séance. Le manuel fourni avec permet de naviguer à travers les 210 séances différentes de la box. En outre, elle arbore une esthétique agréable à l’œil avec une coque en bois de hêtre et des clés dorées qui font office de sélecteurs. C’est également un objet qui peut vous accompagner partout grâce à son autonomie allant jusqu’à dix jours. Conclusion, tout est là pour tomber dans les bras de Morphée…et laisser le stress de côté.

Le bandeau Hoomband pour le sommeil et la relaxation

Pour certains, s’endormir ne se fait pas sans écouter quelque chose, avec un casque ou des écouteurs de préférence. Quoi de mieux pour être au plus proche de la douce voix qui vous narre de belles histoires ? Cependant, le port de ces dispositifs s’avère encombrant. Pour pallier à cela, l’entreprise Hoomspleep a conçu un bandeau en tissu doux et respirant équipé d’écouteurs Bluetooth plats. Vous pourrez donc dormir sur le côté et écouter vos audios favoris sans soucis. En complément, la marque a créé une application qui donne accès à plus de 100h de contenu sous forme entre autres d’histoires et de documentaires. Notons que pour le premier format, celui-ci passe par des protocoles hypnotiques qui favorisent votre aller simple vers le sommeil. D’ailleurs, tout ce catalogue a été conçu avec des experts sur le sujet et ne coûte pas un euro.

Les couvertures pondérées de la marque Gravité

Toujours pour faciliter et améliorer le sommeil, certaines entreprises se sont lancées dans la conception de type de produits. C’est le cas de Gravité avec ses couvertures lestées par des petites billes en verre. À quoi ça sert ? Grâce à leurs poids répartis de façon uniforme sur toutes leurs surfaces, elles exercent une légère pression sur différentes zones corporelles et apaisent ainsi le système nerveux. Par conséquent, une couverture pondérée diminue la fréquence et la longueur des insomnies ainsi que l’anxiété ou le stress. Gravité propose plusieurs couvertures dans différents poids et couleurs et déclinent chacune d’entre elles en deux versions : quatre saisons et été. Dans la seconde, les billes de verre n’absorbent pas la chaleur ce qui vous maintient au frais plus longtemps. Comptez 119 € minimum pour obtenir une de ces couvertures fabriquées en Europe à partir de coton 100 % biologique.

Le coussin masseur sans-fil HoMedics SGP-1500

Pour finir, penchons sur un objet dédié à la détente en toute circonstance. Ce coussin de massage Shiatsu possède deux têtes de massages recouvertes d’un gel qui imite la sensation de contact avec des mains humaines. Ces dernières peuvent prendre soin de vos lombaires comme de votre nuque ou de vos épaules. La petite télécommande reliée au coussin permet de choisir le sens de rotations et la vitesse des têtes de massage en plus d’ajouter de la chaleur si le cœur vous en dit. Le principal avantage de cet appareil réside dans son aspect sans-fil. En effet, nul besoin d’être branché à une prise, sa batterie assure jusqu’à 50 minutes de massage. Ainsi, vous pouvez aisément embarquer ce coussin avec vous pour un petit moment de détente, peu importe le lieu. Voilà une alternative beaucoup plus simple aux sièges et fauteuils massants.