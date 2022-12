L’impression 3D est un formidable outil qui possède des applications de plus en plus variées. Elle se distingue particulièrement dans le monde du bricolage, car elle permet de résoudre des problèmes complexes par la création de pièces sur mesure. Dans cet article, nous avons sélectionné 10 outils imprimés en 3D qui seront bientôt indispensables pour vous.

Grâce à une technologie de plus en plus aboutie et des prix qui baissent, la fabrication additive séduit de nombreux particuliers. Si elle était auparavant réservée à des personnes qualifiées en conception et modélisation assistée par ordinateur, elle est désormais beaucoup plus accessible. De nombreux logiciels permettent d’appréhender avec facilité la CAO (Conception Assistée par Ordinateur) pour réaliser des modèles – à l’aide de sites internet qui proposent des bibliothèques de modèles. Lorsqu’un objet vous plait, vous pouvez simplement télécharger le fichier puis le transférer sur votre imprimante.

Le bricolage fait partie de ces domaines que l’impression 3D s’apprête à révolutionner. Cette dernière permet en effet de compléter votre outillage de manière personnalisée et à moindre coût. Pour vous en convaincre, voici notre sélection des meilleurs outils à imprimer en 3D.

L’impression 3D en métal, ça existe ! Bien que pour le moment réservée à des milieux précis comme l’aéronautique, l’automobile ou le médical, l’impression 3D métal se développe petit à petit. Une large variété de métaux sont utilisés comme l’acier, l’aluminium, le titane ou encore le gallium. Il y a fort à parier que cette technologie de fabrication additive deviendra accessible aux particuliers dans les années à venir.

Sur le même sujet : Pourquoi acheter une imprimante 3D est une bonne idée ?

Le porte clou, pour ne plus se taper sur les doigts

Avec cet ingénieux porte clous, fini les ongles noirs !

Voilà un problème que connaissent tous les bricoleurs : comment enfoncer un clou sans risquer de se taper sur les doigts avec un marteau ? Il existe bien des techniques pour contourner ce problème, mais aucune n’est aussi efficace que ce petit porte clou imprimé en 3D.

Grâce à sa forme de pince, cette version conçue par La Chaîne Connectée permet de saisir et de maintenir des clous de différents diamètres tout en gardant sa main à distance. Pratique et peu encombrant, il facilitera la vie de tout bricoleur.

Sa conception relativement simple en fait un projet idéal pour se lancer dans l’impression 3D.

La poignée pour clé Allen, pour faciliter le serrage en toute circonstance

Ce modèle mis au point par SOLIDWORKSMAKER peut être utilisé avec presque toutes les tailles de clés

Dans les espaces exigus, serrer ou desserrer une vis avec une clé Allen peut devenir une véritable corvée. Avec une imprimante 3D, vous pouvez imprimer une poignée qui s’adapte à votre clé allen. Cette clé vous assure une meilleure préhension et facilite le serrage dans les configurations les plus difficiles. Notre préférence va à ce modèle signé SOLIDWORKSMAKER. Polyvalent et astucieux, il peut s’adapter à pratiquement toutes vos clés allen.

La cale à poncer sur mesure, pour faciliter le ponçage dans les moindres recoins

Un outil idéal pour poncer en arrondi de manière précise et régulière

Le ponçage à la main s’avère bien souvent fastidieux, en particulier sur des pièces avec de nombreux angles et recoins. On peut néanmoins gagner en précision et en efficacité avec des cales à poncer sur mesure. Pour poncer des surfaces étroites ou arrondies, une cale en 3D vous permettra de gagner du temps et de faire un meilleur travail.

Cette cale à poncer réalisée par LOLOA est l’exemple parfait de l’intérêt de l’impression 3D. Elle permet en effet de poncer une partie arrondie avec grande précision. Une tâche habituellement particulièrement difficile.

Les outils de mesure, des indispensables du bricolage

Ce trusquin permet une prise de mesure très précise

Le bricolage nécessite de nombreux outils de mesure différents. On peut citer le rapporteur d’angle, le trusquin ou encore le compas. Malheureusement, on n’a pas toujours ces outils à disposition, et encore moins de la bonne taille. Heureusement, l’impression 3D permet de les créer soi-même. Elle permet même d’aller encore plus loin avec la création d’outils de mesure et autres cales sur-mesure adaptés à des besoins particuliers.

Le trusquin imprimé en 3D ci-dessus en est l’exemple parfait. Cet outil de mesure très utilisé en menuiserie permet de reporter une distance sur toute la longueur d’un élément en bois. Il est utilisé pour la réalisation d’assemblages complexes comme les queues d’arondes.

Les connecteurs de tuyau d’arrosage, une solution idéale pour le potager

Parfait pour réaliser les embouts qu’on ne trouve jamais en magasin

L’irrigation d’un jardin ou d’un potager nécessite un réseau d’eau parfois complexe avec de nombreux embranchements. Alors pour éviter de dépenser une petite fortune dans des connecteurs, pourquoi ne pas les faire vous même ? Comme souvent, il en existe de nombreux modèles sur internet qui s’adapteront forcément à votre installation.

Avec les modèles proposés par e&h Design, vous pourrez faire le circuit d’arrosage qui vous convient à moindre prix.

Le porte outil, pour décupler les usages de votre matériel

Transformez votre Dremel en station de travail. Idéal pour poncer de petites pièces

Si les outils électriques comme les mini perceuses Dremel sont très pratiques, on aimerait parfois qu’elles soient fixes pour faciliter certains usages. Avec une imprimante 3D, c’est possible ! De nombreux modèles de support existent pour vous permettre par exemple de fixer votre mini perceuse à votre établi. Le modèle réalisé par BQEducation est notre favori pour sa facilité de fabrication et d’usage.

Si la Dremel se prête particulièrement à cet emploi, il est possible de réaliser ce type de support pour d’autres matériels comme des ponceuses ou des perceuses. Si vous souhaitez réaliser un support similaire pour une défonceuse ou une scie sauteuse, prêtez une attention particulière à la solidité de l’ensemble, car ces outils peuvent être particulièrement dangereux.

La pince porte gobelet, parce qu’il n’y a pas de bricolage sans café

L’outil le plus important de l’atelier !

Le café est un indispensable de chaque session de bricolage. Mais il vaut mieux lui attribuer une place bien définie pour éviter d’en renverser sur votre dernière création. Pour cela, rien de mieux que ce porte gobelet imprimé en 3D. En plus d’être pratique, il constitue un projet idéal pour se familiariser avec la fabrication d’objets en 3D. Il peut également être modifié en remplaçant la partie porte gobelet pour en faire un support de casque anti bruit ou tout accessoire de rangement. On apprécie le souci du détail apporté à cet objet avec en particulier le détail de la vis de serrage.

Le porte embout, pour avoir enfin un établi organisé

Ce porte embout intègre la taille des forêts. Pratique pour gagner du temps !

En l’absence de rangement adapté, les forêts ont une fâcheuse tendance à envahir l’établi. Mais grâce à une imprimante 3D, vous pourrez créer un support adapté à vos mèches. Que votre porte embout soit fixé au mur ou posé sur votre plan de travail, vous pourrez enfin les ranger par taille et par matériau. Ce type de rangement peut également s’appliquer aux clés allen, Torx et autres tournevis.

On recommande ce modèle conçu par MAREKCHARVAT74, il permet de connaître la dimension des forêts d’un rapide coup d’œil.

Le distributeur de pile, pour éviter de les laisser traîner

Vous ne chercherez plus jamais vos piles

On a tous des piles à la maison, mais on n’arrive jamais à mettre la main dessus quand on en a besoin. Avec ce distributeur de piles de taille AA et AAA conçu par ODDOHARRYSSON, vous ne les chercherez plus ! Vous pouvez même vous en servir pour stocker vos piles usagées en attendant de les jeter dans un endroit approprié. La fente présente en façade permet de savoir combien il vous reste de piles d’un simple coup d’œil. Idéal pour le bureau ou l’établi.

Lors du choix de votre imprimante 3D, prêtez une attention particulière à la taille du plateau. En fonction du type de pièces que vous souhaitez réaliser, il vous faudra une surface de travail plus ou moins grande. Les marques Creality et Ultimaker proposent des imprimantes 3D dont le plateau permet un grand nombre de réalisations.

L’organiseur de tiroir, pour les amoureux de l’organisation

Quoi de mieux qu’un tiroir parfaitement organisé ?

Et si on vous disait que les tiroirs ne sont pas forcément destinés à cacher des objets en vrac ? L’impression 3D vous permet en effet de compartimenter votre tiroir pour que chaque objet puisse être parfaitement rangé. Ainsi, vos crayons, tournevis et autres agrafeuses trouveront leur place à chaque fois.

Mieux encore, avec une imprimante 3D, vous pouvez même créer un tiroir entier comme le propose Ma Ze. Ce tiroir à fixer sous un bureau ou un plan de travail permet de ranger efficacement tous les petits objets qui traînent habituellement sur votre bureau.

A lire également : Anker va lancer la AnkerMake M5, une imprimante 3D à prix abordable