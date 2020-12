Aujourd’hui nous adoptons un chat ! Ou du moins, nous allons faire comme si, en faisant un tour d’horizon des objets innovants, high-tech ou simplement utiles pour que votre félin vive sa meilleure vie. Comme les chats sont devenus archi-populaire à l’ère d’internet, nous avons dû faire le tri avec des centaines de gadgets et équipements destinés à déguiser l’animal pour le filmer ou le prendre en photo. Oui, ça nous a fait sourire, mais nous avons toute même mis la stricte priorité sur ce qui servira plus sûrement les intérêts de la boule de poils griffue. Certes, comme tous les félidés, elle se montrera d’une ingratitude crasse, mais c’est aussi ce caractère qu’on aime chez ces êtres graciles…

“Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux ;

Retiens les griffes de ta patte,

Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux,

Mêlés de métal et d’agate.” Charles Baudelaire

Objets innovants très utiles pour nourrir votre chat

Quoi qu’il advienne, si vous vous occupez d’un être vivant, chat, chien, poule ou bébé tortue, commencez par le sujet de l’alimentation !

1. Gamelle double pour chat support bois de bambou

On débute simple et efficace, avec une gamelle ambiance zen, puisqu’elle surélevée sur un support en bois de bambou très résistant. Les écuelles livrées avec sont en inox et peuvent contenir jusqu’à 600 ml d’eau. En outre, elles ne risquent pas de se faire renverser, grâce à ce système ! On appréciera le fait que la matière bois est entièrement biodégradable. Et pour le petit bonus : selon la marque, ces gamelles surélevées vous seront intégralement remboursées sans discuter, en cas de retour d’insatisfaction !

2. Fontaine à eau AERB, pour les chats qui refusent l’eau stagnante

Certains chats prennent la mauvaise habitude de miauler sous les robinets de lavabo, d’évier ou de baignoire, en snobant complètement leur gamelle d’eau (ça sent le vécu n’est-ce pas ?). Un excellent réflexe, lorsque vous vous apercevez que votre chat ne supporte pas l’eau stagnante sera d’investir dans une fontaine. Celle-ci a une capacité de 2,5l d’eau et embarque des LEDs – pas si utiles quand on sait que les chats voient bien mieux que nous dans l’obscurité. Cela étant, les filtres sont intéressants, pour mieux préserver la santé du matou. Enfin, vous pourrez choisir parmi plusieurs types d’écoulement : parfait pour briser la monotonie et encourager votre chat à boire plus souvent !

3. Distributeur de croquettes automatique Puppy Kitty

Nous avons retenu le plus populaire des distributeurs de croquettes, car il en existe déjà beaucoup… Le Puppy Kitty a une contenance maximum de 7l (il en existe trois tailles différentes), ce qui représente une quarantaine de portions. C’est parfait pour les semaines de boulot ou encore les week-ends où vous ne pouvez résolument pas voyager avec votre compagnon (on y reviendra plus tard, néanmoins). Quoi qu’il en soit, vous aurez la possibilité d’enregistrer une messagerie vocale, ou même une mélodie, afin de lui signaler que la table est dressée. À tout cela s’ajoutent une batterie qui prendra le relai s’il y a le moindre problème avec l’alimentation sur secteur. Enfin, précisons que le distributeur est très maniable et, de ce fait, facile à nettoyer.

Meilleur matériel pour l’hygiène et la santé des félins domestiques

Nous sommes très fiers de ce que nous avons trouvé sur les moyens à mettre en place pour la bonne hygiène de votre chat. Vous nous en direz des nouvelles !

4. Coupe-griffe pour protéger les coussinets du fauve de la maison

Les chats mènent souvent une vie très indépendante et relativement autonome. Aussi, rien n’indique que vous aurez forcément besoin de cet accessoire. Cela dit, certains chats ont du mal à faire leurs griffes correctement. Ainsi, lorsqu’elles deviennent trop longues, elle peuvent provoquer des inflammations sous les coussinets. On s’en rend vite compte lorsque notre ami matou ne parvient plus à les rentrer entièrement. C’est seulement lorsque vous constatez le problème qu’il faudra probablement vous procurer ce kit lime + coupe griffe. Attention : n’existe pas en version pour tigre.

5. Curver : enfin une litière jolie, facile à vidanger, et qui traite les odeurs !

Pour un budget pas si élevé, vous pouvez offrir à votre chat sa petite maison de toilette (plus vulgairement appelée “litière”), avec une sorte de fierté. L’objet le plus incasable au monde dans un appartement devient une architecture naine, finition en rotin pas piquée des hannetons. Finis les immondes bacs à sable en plastique grisâtre et qui puent ! Cette innovation inclut une pelle et un filtre anti-odeur. Un système de tiroir facilite la délicate opération, et le petit paillasson ajoutera du confort pour votre M. Chat très distingué. Un bémol toutefois : les gros matous qui mènent une vie trop pépère ont du mal à s’y glisser… Cela dit, c’est une nouvelle bonne raison pour surveiller leur diète.

6. Robot-litière autonettoyant

Non, votre chat ne passe pas un casting pour 2021 : l’Odyssée des chats de l’espace. Il revient du trône, comme on dit. Certes, c’est la deuxième litière de notre liste (c’est dire si le sujet nous a paru sensible). Mais nous passons maintenant à la gamme largement au-dessus, avec ce robot litière autonettoyant. Oui, on a tendance à tilter sur la douceur de ce dernier mot… Il mesure 68 x 62 x 74 centimètres, embarque un filtre charbon et prévient quand le bac est plein. Car oui, viendra forcément un moment où il vous faudra tout de même vous en occuper manuellement, hélas… Quoiqu’il en soit, ce modèle est très cher (dans les 500€) et n’est pas disponible actuellement sur Amazon. C’est pourquoi nous vous en avons mis un autre à disposition, bien plus abordable, mais au design beaucoup moins cosmique…

Innovations dont vous pourriez avoir besoin quand M. Chat est de sortie

C’est bien connu, les chats ont un tempérament vadrouilleur. Ils ont besoin de garder un œil sur leur territoire. Nous avons donc cherché tout ce qui pourrait lui faciliter la tâche…

7. Une chatière connectée pour collier de chat intelligent

On poursuit gaiement dans le high-tech, avec cette chatière PetSafe, qui a vocation à vous épargner d’interminables séances de miaulements allers et retours. L’idée, avec cet appareil, est que votre animal de compagnie soit en mesure de circuler sans attirer d’autres visiteurs velus, qui seraient à même de se glisser dans l’ouverture. C’est aussi très agréable en matière d’isolation, avec son coupe-froid et son double-verrou automatique sécurisé. On apprécie le fait que cette trappe réagisse à la plupart des puces électroniques, et qu’elle puisse enregistrer une quarantaine de matous V.I.P. Néanmoins, il vous faudra pas moins de 4 piles AA pour la faire fonctionner.

8. Un collier GPS pour garder un œil sur les escapades félines

Vous le savez probablement, des trackers, il en existe déjà un certain nombre : comparatif des colliers gps pour chat. Mais la plupart subissent les foudres des utilisateurs exigeants (et qui ont bien raison de l’être). Or, le Weenect Cats 2 a plutôt bonne presse chez les dresseurs de félidés. Son premier avantage est de n’être pas limité dans la distance. Tant qu’il se situe en Europe, votre chat reste sous surveillance. Mais s’il part pour un trip à Vegas, c’est fichu… un historique des positions (jusqu’à dix secondes de rapprochement) vous montre son parcours. En outre, vous pouvez faire sonner votre traceur, de sorte à ce qu’il rendre à l’heure pour dîner. L’autonomie est de trois jours environ, pour une recharge de deux heures, ce qui est hautement confortable ! Attention, on n’échappe pas au bémol : un tel service vous vaudra de payer un abonnement proche des 4€ mensuels…

9. Sac multi-accessoire pour transport de chats (et de petits chiens)

Pour amener votre fauve en vacances ou chez le vétérinaire, nous avons commencé par un sac au format classique, mais un peu pimpé. Imperméable et résistant au feu, il mesure 44 x 31 x 34 cm et convient aux animaux domestiques pesant moins de 7 kg. On remarque le fond d’aspect duveteux, pour que votre protégé puisse s’allonger confortablement. Enfin, les accessoires seront un plus non négligeable, comme le petit bol et la bandoulière.

10. Sac à dos hublot Petkit pour que votre chat puisse voir du paysage

Nous avons décidé de placer ce sac à dos dans notre liste, notamment parce qu’il a été validé par des centaines d’utilisateurs. Il est vrai que le design est ergonomique, mais aussi à la mode. En outre, la partie vitrée est conçue pour baisser la luminosité des rayons du soleil. Un système de ventilation intelligent a même été prévu, embarqué des mini-ventilateurs intégrant un mini-climatiseur. Comme ça, pas de problème de confort pour pour l’été ! Enfin, ce sac mesurant 33 x 30,5 x 45,7 cm capable de supporter jusqu’à 8 kg absorbera les chocs en cas de chute ou de secousse ! En bref, du très beau matériel…

Idées cadeaux et jouets high-tech pour amuser les fauves domestiques

Nous entrons à partir de maintenant dans le domaine du pari. Si les toutous sont souvent partants pour tout ce que vous leur proposerez, les chats sont plutôt désespérants de mauvaise volonté. Ainsi, n’envisagez peut-être ces objets qu’après avoir bien pris connaissance du caractère de votre M. Matou.

11. L’arbre à chat : classique mais en voici un très complet

Nous avons tenu à ce qu’un arbre à chat figure dans notre top liste, en évitant toutefois les supports muraux (très classes mais plus contraignants à installer). Pour compenser, nous avons cherché le grand château du royaume des chats, et nous avons dégoté cette forteresse qui ne manque pas de faste. Pour jouer, sauter, faire ses siestes et ses griffes, maître Matou aura son domaine bien à lui ! En outre, cet arbre à chat facile à assembler est muni d’un dispositif anti-basculement. On constate qu’il comporte une grande niche, un hamac, des plate-formes et même des pompons ! Mieux encore : vous pourrez mettre cet édifice en synergie avec le joujou du bas de notre top !

12. Labyrinthe à balles pour hypnotiser votre compagnon félidé

Voici un petit kit de jeu relativement simple, mais qui pourrait faire ses preuves. Ce labyrinthe est conçu pour attirer l’œil de votre chat, et qu’il s’amuse à les voir s’agiter sous ses coups de patte, sans disparaître derrière un rideau. Le ressort et son embout à plume ajouteront du piment au jeu. Nous précisons que ce matériel est conçu avec des matériaux respectueux de votre chat, et que ses tapis antidérapants aideront à ce qu’il ne se renverse pas sous les assauts du roi de la litière. Cela étant, il a été rapporté que certains chats s’en désintéressaient éperdument. Heureusement, le budget alloué à cet objet n’est pas trop élevé !

13. Un jouet pour stimuler les instincts de chasse de votre félin

C’est un peu triste à admettre mais, à leur échelle, nos amis chatons et chats de tout poil sont de vrais tueurs. Qui n’a jamais entendu une anecdote sur la souris ou le moineau qu’un maître avait reçu en guise de présent de la part de son gentil félidé ? Nous ignorons si ce jouet automatique est plutôt de nature à développer ou calmer les ardeurs du matou, mais toujours est-il que le système est bien pensé ! Déjà, il semblerait qu’il soit moins bruyant que sa version précédente. Ensuite, il embarque trois vitesses automatiques de rotation aléatoire, et s’éteint au bout de huit minutes. Vous pouvez même le configurer pour qu’il se réactive de temps en temps, ce qui pourrait intriguer M. Chat et l’inciter à jouer.

14. Un jouet électronique 2-en-1 pour occuper M. Matou

Le jouet automatique de Dadypet ressemble un peu au précédent, à ceci près qu’il est 2-en-1. Votre félin pourra donc faire ses classes dessus, même s’il risque de ne plus trop savoir où donner de la tête au début ! Interactif, ce jouet automatique comporte 4 modes de rotation pour la plume : du plus lent au plus rapide, en passant par l’aléatoire. Et ce que l’on retrouve sur la photo, qui désoriente le petit félin roux, c’est ce fameux petit laser rouge, de ceux qui fascinent beaucoup les chats. Notons enfin que les matériaux utilisés sont présentés comme non toxiques pour l’animal.

15. Meet Petcube : un petit laser intégré dans une caméra

Nous l’avions annoncé avec l’arbre à chat, le voici ! Le Petcube Play 2 a vocation à filmer ce qu’il se passe à la maison, mais également de communiquer avec votre animal domestique. Et ce n’est pas fini ! En effet, il vous permet de projeter un point rouge lumineux grâce à votre smartphone, pour que vous puissiez jouer avec M. Chat même à distance ! C’est très fun, et ce peut-être une bonne manière de l’inciter à se faire les griffes sur l’arbre à chat géant que nous vous avons conseillé plus haut. En outre, l’application est compatible avec Amazon Alexa, et les images enregistrées seront sauvegardées sur le Cloud. Pour sûr, c’est un objet high-tech à essayer, mais pas avant d’avoir lu ce qui suit…

Bonus pour prendre soin des chats et autres animaux de compagnie

Nous l’avions déjà communiqué dans notre dossier des meilleures innovations pour chiens, mais un petit rappel ne fait jamais de mal pour ces choses-là. Les animaux domestiques que l’on adopte se retrouve souvent seuls, à cause de notre mode de vie qui a parfois tendance à nous surmener. Les animaux ressentent la solitude, tout autant que votre stress, si vous rentrez de mauvaise humeur. Ainsi, mieux vaut faire en sorte que votre chat, ou tout autre animal, bénéficie d’un peu de compagnie régulièrement. Sa santé mentale en sera affectée très positivement. Si vous ne connaissez personne pour passer chez vous en votre absence, n’hésitez donc pas à faire un tour sur Wepetsitty. Ce site collaboratif vous mettra alors en contact avec des gardiens situés à proximité de chez vous. À considérer en priorité, bien plus que tout jouet que nous avons pu vous présenter ci-dessus…