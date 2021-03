Après notre top 100 idées cadeaux high tech, l’idée nous a traversé, à meilleure-innovation.com, de revenir sur le marché croissant des objets connectés. Appareils Wi-Fi, gadgets Bluetooth, le champ des possibles est incroyablement vaste depuis l’avènement des smartphones. Nous n’en sommes qu’au début, et déjà nous voilà submergés par d’innombrables versions connectées d’objets du quotidien. Dans certains cas, la plus value apportée est discutable : manque de précision des capteurs, interface de l’application mobile mal adaptée à l’utilisateur, intérêt de l’appareillage superflu… Mais pour les appareils de ce classement, la connectivité est toujours pertinente.

Ainsi, notre sélection de plus de 50 objets connectés vous permettra d’envisager une utilisation plus intelligente de la technologie dont nous disposons au XXIe siècle. Car non, ce n’est pas nécessairement votre confort que visent à augmenter les appareils synchronisables sur smartphone, mais bien plutôt l’optimisation de notre cadre de vie. Faire des économies d’énergie, surveiller sa santé, développer sa créativité, se libérer du temps, et continuer d’apprendre ; certes, aucun objet connecté n’est indispensable pour cela. Mais bien utilisés, il nous emmènent immanquablement plus vite et plus loin. Car bien au-delà du strict et suffisant nécessaire, « du possible, sinon j’étouffe » se veut le cri de toute révolution, y compris technologique…