Le suivi de l’activité sportive constitue l’un des plus grands intérêts des montres connectées. Pour choisir le modèle qui conviendra le plus à votre pratique du sport, découvrez notre comparatif.

Dotées d’un simple accéléromètre il y a quelques années, les montres connectées sont désormais bardées de capteurs en tout genre pour vous apporter le suivi le plus pertinent et le plus efficace possible lors de vos sorties sportives.

Seulement la concurrence est rude et le marché des smartwatch de sport est désormais très dense. Pour y voir plus clair, nous avons établis un comparatif des modèles les plus intéressants du moment en fonction de vos besoins et de vos attentes. C’est parti.

Les meilleures montres connectées de sport d’entrée de gamme, idéales pour les débutants

Le marché regorge de montres connectées aussi perfectionnés que difficiles à prendre en main à cause des (parfois trop) nombreuses options et fonctionnalités qui viennent altérer l’ergonomie de la montre. Nous avons sélectionné pour vous les modèles souvent d’entrée de gamme qui se destinent principalement aux débutants et aux sportifs occasionnels.

Les meilleures montres connectées de sport de milieu de gamme

Rentrons dans le vif du sujet pour découvrir les 3 montres connectées de milieu de gamme destinées au sport et en particulier pour la course à pied.

Suunto 5 Peak

La montre connectée de sport idéale pour les femmes Note 8,5/10 : moyenne globale sur internet Prix A partir de 229,00€ Suunto, marque également finlandaise truste le marché des montres connectés grâce à des modèles simples mais performants. La Suunto 5 Peak n’est pas en reste. Sortie en 2022, cette smartwatch de milieu de gamme se veut compacte et légère avec ses 43 mm de diamètre et ses 40 grammes. Elle conviendra ainsi aussi bien aux poignets masculins que féminins. Fabriquée en Finlande, cette montre arbore un design très sportif mais surtout une excellente qualité de fabrication. Côté technique, on retrouve un GPS de qualité mais pas de baromètre ou de boussole. Le cardiofréquencemètre lui offre une grande précision d’enregistrement y compris lors de séances de fractionné. Enfin, l’application sur Android et iOS est à la fois complète et intuitive. On regrette que l’écran ne soit pas un peu plus grand, les seulement 3 ATM de résistance à l’eau paraissent trop faibles pour nager avec la montre, malgré les dires de la marque. Les plus Montre légère et bien finie

Qualité des capteurs

Application réussie

Bonne autonomie Les moins Ecran trop petit

Resistance à l’eau limitée par rapport à la concurrence

Suivi santé plus limité que la concurrence Acheter la Suunto 5 Peak au meilleur prix Faut-il acheter la Suunto 5 Peak ? Achetez si … Le suivi de l’activité sportive est votre seul besoin

Vous souhaitez un suivi précis à la fois de votre itinéraire et de votre fréquence cardiaque

Vous avez un petit poignet car avec son diamètre contenu, la Suunto Peak 5 vous conviendra parfaitement N’achetez pas si … Vous souhaitez avoir une montre de sport qui sache se montrer polyvalente au quotidien



Vous voulez pouvoir suivre efficacement aussi bien votre santé que vos entrainements Caractéristiques principales DIAMETRE 43 MM MATERIAU DU BOITIER PLASTIQUE + ACIER INOXYDABLE TYPE ECRAN LCD 1,1″ RESISTANCE A L’EAU 30M CONNECTIVITE BLUETOOTH MEMOIRE INTERNE – AUTONOMIE JUSQU’A 7 JOURS CAPTEUR RYTHME CARDIAQUE OUI CAPTEUR O2 NON GPS OUI BOUSSOLE NON ALTIMETRE NON THERMOMETRE NON

Garmin Forerunner 255

Un modèle de polyvalence Note 9,2/10 : moyenne globale sur internet Prix A partir de 349,99€ Lancée en début d’année pour remplacer la Forerunner 245, la Garmin Forerunner 255 est d’ores et déjà une référence dans les smartwatch de sport de milieu de gamme. On apprécie particulièrement le capteur GPS de dernière génération qui procure un excellent niveau de précision et la saturation en oxygène est un véritable atout pour connaitre son niveau de forme. L’offre logicielle est elle aussi excellente tant pour l’activité sportive que pour la santé avec par exemple le widget de course. Celui-ci affiche des éléments spécifiques les jours de course. Le rapport matinal est également pratique et propose entre autre un résumé de la qualité du sommeil. A l’aise dans de nombreuses activités sportives, elle propose 30 profils différents et une fonction de coaching intelligent pour vous aider à programmer vos entrainements. Si la Forerunner 255 se montre polyvalente au quotidien, certains pourront regretter l’absence d’écran tactile et le design très (trop) typé sport. Les plus Qualité de l’interface et des applications dédiées au sport

Autonomie correcte

Fonctionnalités haut de gamme Les moins Faible capacité de stockage

Amazon Marketplace Garmin GPS Forerunner 255 Music Noir black 376.06 € 0 € 376.06 € Voir Faut-il acheter la Garmin Forerunner 255 ? Achetez si … Vous voulez une montre adaptée à la pratique du sport quotidienne

Vous recherchez une montre spécialisée dans la course à pied et les sports d’endurance

Vous souhaitez une montre connectée confortable au look sportif

Vous recherchez un modèle de montre connectée adapté aux petits poignets N’achetez pas si … Vous faites des ultra-trails (courses supérieures à 30 heures)

Vous tenez à avoir un écran tactile sur votre smartwatch Caractéristiques principales DIAMETRE 41 MM / 46 MM MATERIAU DU BOITIER POLYMERE TYPE ECRAN – RESISTANCE A L’EAU 50M CONNECTIVITE BLUETOOTH + WIFI MEMOIRE INTERNE 4 GO AUTONOMIE JUSQU’A 14 JOUR CAPTEUR RYTHME CARDIAQUE OUI CAPTEUR O2 OUI GPS OUI BOUSSOLE OUI ALTIMETRE OUI THERMOMETRE OUI

Les meilleures montres connectées de sport de haut de gamme

Les fabricants de montres connectées de sport proposent des modèles toujours plus perfectionnés en particulier dans leur segment haut de gamme. Voici les 3 références du marché actuel.

Les modèles spécialisés Si les montres connectées dédiées au multisport et à la course à pied sont monnaie courante, il existe des modèles conçus spécifiquement pour certains sports en particulier. Garmin s’en est fait une spécialité avec par exemple la Garmin Swim 2 qui a été adapté pour la pratique de la natation ou encore la Garmin Instinct qui a été conçue pour la pratique intensive de la randonnée avec des fonctionnalités personnalisées.

Les meilleures smartwatch de sport polyvalentes

Même lorsque l’on souhaite un suivi de l’activité physique de qualité, il est important que la montre connectée choisie soit polyvalente et soit pratique au quotidien. Dans cet optique, nous avons sélectionné pour vous les 3 modèles de montre de sport polyvalents.