Fossil Gen 6

Le porte étendard de Fossil

Note 8/10 : moyenne globale sur internet

Prix 299€

Au premier coup d’oeil, on pourrait prendre la Fossil Gen 6 pour une montre traditionnelle grâce à son boîtier en acier inoxydable, ses 3 boutons positionnés à la manière d’un chronographe et son écran toujours allumé. La montre se révèle bien finie et les matériaux choisis sont de qualité. Malgré une bordure noire assez marquée autour de l’écran, celui-ci se révèle plutôt réactif. Côté logiciel, WearOS de chez Google fait un excellent travail et la montre est facile à utiliser au quotidien grâce à ses nombreuses fonctionnalités dont le GPS et le cardiofréquencemètre.

En revanche, l’autonomie est limitée à 2 jours maximum, ce qui oblige à la recharger presque quotidiennement.

Les plus Design réussi

WearOS et ses nombreuses applications

Capteurs efficaces

Vaste choix de couleurs et de bracelets Les moins Autonomie limitée

Pas d’ECG

Pas de 4G

Acheter la Fossil Gen 6 au meilleur prix

Faut-il acheter la Fossil Gen 6 ? Achetez si … Pour vous l’esthétique est un point essentiel pour votre montre

Vous recherchez une montre efficace et polyvalente au quotidien N’achetez pas si … Vous cherchez une montre à usage sportif principalement

Vous souhaitez une montre à grande autonomie

Vous voulez une montre pouvant être autonome

Caractéristiques principales