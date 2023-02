La vitesse à laquelle s’opèrent les mutations de la société d’aujourd’hui fait que d’ici à peine dix ans apparaîtront de nouveaux métiers d’avenir inédits pour le moment, mais qui seront indispensables pour les entreprises et pour la formation des salariés qui exercent ces métiers.

S’il y a une leçon à tirer de la pandémie, c’est que nous devons nous préparer au changement et continuer à apprendre constamment. On estime que 3 à 14 % de la main-d’œuvre mondiale devra changer de catégorie professionnelle d’ici 2030 en raison de l’automatisation, de l’intelligence artificielle et de la numérisation, selon l’étude Jobs lost du McKinsey Global Institute. Autrement dit, en 2027, seulement 60 % des connaissances d’un employé seront nécessaires pour les métiers d’avenir.

Cela met en évidence la nécessité d’être exposé aux métiers d’avenir et d’apprendre en continu tout au long de notre vie et de nos carrières professionnelles. C’est ce qu’on appelle le « reskilling », c’est-à-dire le recyclage professionnel, et le « upskilling », c’est-à-dire l’acquisition de nouvelles compétences.

Dans la perspective de 2030, nous avons compilé une liste des dix meilleurs métiers d'avenir apparus récemment mais qui commencent déjà à gagner en demande. Ces professions seront extrêmement populaires en 2030 et de nombreuses personnes peuvent commencer à les apprendre dès maintenant.

Des professions qui seront de plus en plus demandées à l’avenir

Facilitateur de travail à domicile

Si la pandémie a changé quelque chose, c’est que les chiffres sont passés de seulement 5% d’entreprises ayant une politique de travail à domicile à ce que ce type de travail devienne non seulement une réalité quotidienne, mais aussi quelque chose d’exigé par les employeurs lorsqu’il s’agit de changer de poste. Mais cette réalité a de nouvelles règles et le concept derrière le rôle du poste pour gérer le travail à distance et le développer commence à émerger. Par conséquent, les spécialistes dans ce domaine seront particulièrement recherchés dans les métiers de demain.

Fitness Commitment Counsellor

Ce rôle a augmenté de 28,7% en 2021 et devrait être celui qui, en raison d’un mode de vie plus sédentaire causé par la pandémie et du travail à domicile, sera chargé de surveiller et de fournir aux employés une gamme de mesures préventives afin d’éviter les problèmes de santé liés au manque d’activité.

Le sport au travail, bientôt une nécessité ?

Smart Home Design Manager

Autre conséquence de la pandémie, de nombreuses personnes ont été contraintes de travailler dans des lieux non conçus pour le travail à domicile. Le travail à distance devenant la norme, il constituera un élément important des rénovations et des nouveaux projets de logement. Les nouvelles maisons prendront en compte les spécificités suivantes :

Des espaces dédiés aux bureaux à domicile,

des coins conçus pour le placement correct des routeurs,

Insonorisé, avec des écrans pour la confidentialité lors des appels vidéo, etc.

Le télétravail a de nombreux avantages, mais nécessite un aménagement spécifique du domicile

Conseiller en immersion XR

La prochaine étape dans l’industrie des métiers d’avenir, au-delà du télétravail, est le développement de bureaux virtuels et d’environnements de réunion 3D, ainsi que d’espaces numériques d’apprentissage et de collaboration, avec des plateformes comme Strivr ou Mursion.

Architecte de l’environnement de travail

Bien que nous revenions à la normalité, l’architecture des bureaux post-pandémie est repensée en donnant la priorité au bien-être des employés et avec un design centré sur l’être humain et la façon dont le bâtiment lui-même peut l’influencer.

Certaines entreprises commencent déjà à proposer notamment des salles de repos pour leurs employés

Vérificateur des biais algorithmiques

Avec l’accélération de l’utilisation d’internet pour presque tout après 2020, l’avantage concurrentiel des entreprises numériques et de leurs algorithmes a augmenté. Cependant, cela a également suscité un examen juridique accru des données, de la façon dont elles sont construites et accumulées. C’est pourquoi l’une des figures destinées à figurer sur la liste des métiers d’avenir en demande est celle qui sera responsable de l’utilisation correcte des données.

Le détective des données

Le rôle de Data Scientist est l’un des postes les plus demandés aujourd’hui, et cette tendance devrait se poursuivre pour les métiers de demain. Dans la perspective de 2030, il y aura un nouveau rôle dans ce domaine, appelé le détective des données, qui sera chargé d’enquêter sur les mystères des mégadonnées pour en tirer des conclusions.

Les cyber enquêteurs sont en passe de devenir de plus en plus nécessaires !

Prédicteur de cyber-catastrophes

Alors que la menace biologique du COVID-19 a eu un impact sur le système de santé, les cyber-réseaux ont subi leur propre » pandémie » sous la forme de cyberattaques de plus en plus sophistiquées utilisant des logiciels malveillants informatiques. La nécessité de prévenir de telles situations se fait déjà sentir et la demande pour ce travail devrait augmenter d’environ 20 à 30 % à l’avenir.

Architecte Tidewater

Le changement climatique et la montée du niveau de la mer constituent déjà un défi permanent pour le génie civil. Ce métier sera exercé par une personne qui travaille avec la nature et non contre elle, en concevant des projets capables de s’adapter à ces facteurs et de minimiser leur impact environnemental.

Dans les années à venir, les aménagements côtiers auront un rôle de plus en plus prépondérant face à la montée des eaux

Responsable d’équipe homme-machine

Nous allons rencontrer un nombre croissant de robots sur le lieu de travail et ils feront partie d’équipes hybrides dans lesquelles la collaboration homme-machine représente un changement de paradigme. En regardant le marché du travail en 2022, les offres d’emploi pour des emplois comme la robotique sont déjà en hausse d’environ 50 %, ce qui laisse entendre que ce ne sera pas l’un des derniers métiers de demain.

Conclusion

Il est difficile de prédire exactement comment les marchés mondiaux de l’emploi vont se redresser après le virus, mais tant les responsables d’organisations que les personnes en formation devraient prendre bonne note de ces métiers d’avenir, car c’est vers elles que va se diriger une partie de la demande future (et même actuelle) d’emplois. Cela permettra aux organisations d’acquérir un avantage concurrentiel et aux demandeurs d’emploi de bénéficier d’un développement de leur carrière professionnelle.