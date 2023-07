Xiaomi Mi Smart 2

Efficace et silencieux

Mention spéciale à la fonction brise naturelle plutôt réaliste

Note 9,4/10 : moyenne globale sur internet

On vous prévient tout de suite : le Mi Smart 2 est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur ventilateur connecté du marché. En plus de produire une brise efficace et réglable jusque dans les moindres détails, il se montre très silencieux grâce au travail apporté au dessin de ses pales. Point bonus non négligeable : il est économe avec sa puissance contenue de 15 W.

Pour couronner le tout, il arbore un design sobre et élégant, ce qui lui permettra de se fondre dans votre intérieur. Enfin, il peut être contrôlé grâce à des boutons physiques, ou via l’application Mihome, facile à prendre en main.

En alternative dans la même gamme de prix, on vous conseille aussi l’excellent Duux Whisper.

Les plus Design soigné,

Particulièrement silencieux,

Application pratique et facile à prendre en main,

Facile à monter. Les moins Un peu fragile.

Acheter le ventilateur Xiaomi Mi Smart 2 au meilleur prix

Caractéristiques principales