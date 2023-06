Mini PC (de bureau) : Comparatif Meilleurs Mini Ordinateurs

Pour gagner un peu de place sur votre espace de travail, jetez donc un œil à notre sélection des meilleurs mini PC de bureau actuellement proposés sur le marché.

Dans le monde de l’innovation, la miniaturisation est le Graal. Les mini-PC ne dérogent pas à cette règle. Ils offrent une multitude d’avantages, notamment une consommation d’énergie réduite, une taille compacte et une puissance suffisante pour répondre à la plupart des besoins. Que vous soyez un gamer ou que vous cherchiez un mini-PC pour des tâches bureautiques ou transformer votre télévision en home cinéma 2.0, vous trouverez forcément un mini-PC adapté à vos besoins.

Un mini-PC, c’est la performance d’un ordinateur portable et la capacité d’évolution d’un ordinateur de bureau, le tout dans un format ultra compact. Ils sont suffisamment rapides pour exécuter des tâches exigeantes et disposent de tous les ports nécessaires pour connecter vos périphériques préférés. Parcourez notre comparatif et découvrez le monde des mini-PC, ces ordinateurs de bureau compacts qui remplacent progressivement les tours encombrantes. Que vous optiez pour un mini PC Linux, Chrome OS, Windows 10 ou Apple, vous profiterez des dernières innovations et technologies en matière de jeux, vidéos 4K et bien plus encore.

Les meilleurs mini PC économiques

Avoir un mini PC avec un prix mini, en voilà un combo parfait. Et en plus d’être de petite taille, un mini ordinateur est aussi peu gourmand en énergie électrique. Même si on ne pourra pas faire tourner de jeux vidéo ou de logiciels qui demandent beaucoup de ressources. Voici donc ce qui se fait de mieux pour les petites bourses à l’heure actuelle.

Zotac ZBOX CI329 Nano

L’essentiel, et rien de plus Note 9/10 : moyenne globale sur Internet Si vous êtes en quête d’un mini PC à la conception simple et sans artifices, il y a fort à parier que vous soyez séduits par le ZBOX CI329 Nano de Zotac. En effet, ce petit « barebone » est à la fois silencieux, compact et suffisamment puissant pour effectuer des tâches de base (traitement de texte, navigation Web…). En revanche, n’espérez pas faire tourner le dernier Resident Evil dessus : il y a peu de chance que son modeste processeur Intel Celeron N4100 et sa carte graphique Intel UHD Graphics 600 puissent tenir le choc… Mais en sachant qu’il est vendu à moins de 200 € sur Amazon, vous êtes sûrs d’en avoir pour votre argent. Les plus La discrétion visuelle et sonore

La connectique complète (4 ports USB 3.0, HDMI, DisplayPort…)

Le très bon rapport qualité-prix Les moins La puissance limitée

L’absence de mémoire vive, de stockage et d’un système d’exploitation Où Acheter le Zotac ZBOX CI329 Nano Meilleur prix Amazon Marketplace Zotac ZBOX CI329 Nano Intel Celeron N4100, 4Go / GB RAM, 32Go / GB SSD, Intel UHD-Grafik 600, Win10 359 € 0 € 359 € Voir Caractéristiques principales PROCESSEUR Intel Celeron N4100 (Quad-Core 1.1 GHz / 2.4 GHz Rafale – Cache 4 Mo) CARTE GRAPHIQUE Intel UHD Graphics 600 ESPACE DE STOCKAGE Non fourni MÉMOIRE VIVE (RAM) Non fourni SYSTÈME D’EXPLOITATION Non fourni CONNECTIQUE 3 ports USB 3.0

1 port USB 3.0 Type C

1 X USB 2.0

1 port Casque (Jack 3.5 mm Femelle)

1 port Micro (Jack 3.5 mm Femelle)

1 X DisplayPort Femelle

1 X HDMI 2.0 Femelle

2 ports RJ45 Femelle

1 X VGA (D-sub 15 Femelle) POIDS 1,5 kg

Les meilleurs mini PC gaming

Et si votre PC Gamer pouvait tenir dans votre sac à dos ? Pour une même puissance de calcul, sachez que vous pouvez trouver une ribambelle d’ordinateurs gaming à taille réduite. Il est toutefois conseillé de le choisir en suivant deux critères : la carte graphique et le processeur. Et les deux modèles qui suivent pourraient bien prendre la place de votre console portable préférée, malgré le retour en force de ces dernières depuis quelques années.

WEIDIAN Powerful

Une configuration musclée dans un corps de Petit Poucet Note 8,6/10 : moyenne globale sur Internet Difficile de trouver plus adéquat que l’expression « l’habit ne fait pas le moine » pour décrire le WEIDIAN Powerful, tant ses performances semblent être en décalage total avec son apparence extérieure. Il faut dire qu’au premier abord, il ressemble à un mini PC comme les autres. Mais si l’on s’intéresse au cœur de la bête, on peut y découvrir une configuration plus que solide avec – entre autres – un processeur Intel Core i9 de 10e génération, un disque dur SSD de 1 To ainsi qu’une mémoire RAM (extensible) de 64 Go incluse. Et en sachant qu’il prend aussi en compte la résolution 4K UHD, il est bien difficile de trouver des défauts à ce petit bijou de technologie. À part peut-être son prix, qui frôle déjà les 1 500 € sur Amazon… Les plus La puissance pour les jeux-vidéo / logiciels gourmands en ressources

Le poids léger

La compatibilité 4K Les moins Le prix un peu élevé

Le bruit du ventilateur Où Acheter le WEIDIAN Powerful Meilleur prix Amazon Marketplace WEIDIAN Powerful Mini PC, Windows 11 Pro Core i9-10980HK(up to 5.3GHz) 64GB DDR4 1TB NVMe SSD 2TB HDD, 4K@60hz HDMI, DP, Mini Computer Gaming Office WiFi 6, BT5.2, Type-C, USB 3.0, Gigabit Ethernet 1489.99 € 0 € 1489.99 € Voir Caractéristiques principales PROCESSEUR Intel Core i9-10980HK (8 Core / 5.3 GHz) CARTE GRAPHIQUE Intel UHD Graphics ESPACE DE STOCKAGE 1 To (disque SSD) MÉMOIRE VIVE (RAM) 64 Go SYSTÈME D’EXPLOITATION Windows 11 Pro CONNECTIQUE 4 ports PCIE

USB 3.0

USB 2.0

USB-C

Bluetooth 5.0 POIDS 1,5 kg

Les meilleurs mini PC pour la bureautique

Avoir un mini PC de bureau est idéal pour les espaces de travail avec peu de place. Car après tout, ce qu’on demande à un mini ordinateur de ce genre, c’est de fonctionner rapidement et sans latence avec la suite de logiciels classiques (Microsoft Word, Excel, PowerPoint). Mais si en plus de cela, on peut aussi surfer et regarder des vidéos en 4K, on ne va clairement pas se priver. Voici donc ce qui se fait de mieux sur le marché actuel pour un tel usage.